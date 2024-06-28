Какие плавки опасны для мужчин: ответ врача-уролога

Лето — это сезон отпусков, когда многие отправляются на море. На пляже и мужчины, и женщины стремятся выглядеть стильно, а вот о том, как купальный костюм будет влиять на организм, задумываются редко. Вместе с врачом-урологом рассказали о признаках, по которым можно распознать опасные для мужского здоровья плавки.

Тесные плавки

«СЭ» уже рассказывал о том, почему мужчинам не стоит носить облегающее белье. То же относится и к плавкам. Для нормального образования сперматозоидов необходимо, чтобы температура яичек была меньше, чем температура тела.

Например, снизится качество сперматозоидов, что отрицательно повлияет на фертильность — способность зачать ребенка.

Стоит отметить, что речь идет о долгом ношении очень тесных плавок слишком маленького размера. От кратковременной носки обтягивающих моделей особого вреда не будет. К примеру, плавать многим удобнее в облегающих плавках. А в некоторые бассейны в свободных шортах для плавания могут даже не пустить. Однако не рекомендуется долго находиться в спортивных плавках и тем более нельзя использовать их в качестве нижнего белья.

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Плавки из некачественных материалов

Все ненатуральные ткани (например полиэстер, акрил, микрофибра, полиамид, неопрен) могут вызвать аллергическую реакцию. Такое явление хоть и редкое, но встречается. Если вы аллергик, то лучше подстраховаться и проверить плавки дома. Примерьте их и поносите несколько минут. Если появятся зуд, покраснение, покалывание, значит, такую вещь в отпуск лучше не брать. Вероятно, при намокании ткани симптомы только ухудшатся.

Если вы едете на море, лучше не покупать изделие из полиэстера. Такие плавки под воздействием морской воды и солнца очень быстро придут в негодность. Кроме того, полиэстер не дышит, долго сохнет и высвобождает опасные химические вещества, которые потом впитывает кожа. Сочетание этих факторов может привести к возникновению сыпи, экземы и дерматита.

Однако вопреки распространенному заблуждению, не вся синтетика доставляет дискомфорт при носке. Если приобрести плавки из качественной ткани, то они не нанесут вред здоровью и долго прослужат. К наиболее безопасным материалам относятся микрофибра, лайкра и полиамид.

Плавки с некачественными красителями

Желание стильно выглядеть на пляже свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Однако яркие цвета купальных костюмов могут в некоторых случаях говорить о недобросовестности производителя. Выцветание тканей — это нормальное явление, которого не избежать. Вместе с тем есть признаки, по которым можно заподозрить использование некачественного красителя.

Другой «красный флаг» — неприятный резкий запах от новых плавок. Скорее всего, на производстве изделие было пропитано вредными веществами.

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Плавки из плохо просыхающей ткани

Еще один критерий для выбора плавок — это то, насколько быстро сохнет материал, из которого они изготовлены. Влажная ткань создает идеальные условия для размножения болезнетворных бактерий, которые могут стать причиной инфекций. Например, изделия из полиэстера очень долго остаются влажными.

Чтобы лето не было испорчено походами к врачу, лучше приобрести плавки из полиамида. Эта ткань высыхает достаточно быстро. Еще один вариант решения проблемы — это свободные плавки-шорты с подкладкой из сетки. Сетчатая ткань, которая непосредственно соприкасается с кожей, высыхает гораздо быстрее плотного внешнего слоя.