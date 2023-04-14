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Сегодня, 06:30

8 признаков на лице, которые указывают на чрезмерное употребление сахара

Анастасия Серебренникова
Автор
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
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Девушка стоит перед зеркалом
Фото Istockphoto/Prostock-Studio
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Дерматолог и натуропат Нигма Талиб за годы врачебной практики вывела закономерность: здоровье кожи напрямую зависит от работы кишечника и рациона. Так, любой опытный косметолог может диагностировать «сахарное лицо» у клиента-сладкоежки. Какие именно признаки говорят об избыточном употреблении сахара, разбираемся вместе с косметологом Еленой Васильевой.

Где содержится сахар

Сахар — это простые углеводы, которые являются источником энергии для организма. При пониженном уровне глюкозы вы будете чувствовать себя уставшим и неспособным сосредоточиться. По этой причине полностью лишать организм глюкозы нельзя, да и в современном мире это сложно осуществить: добавленный сахар есть во множестве продуктов, и иногда мы даже не догадываемся об этом.

Добавленный сахар содержится и в несладких продуктах: в полуфабрикатах, фастфуде, консервированных и замороженных овощах, в соусах. Например, 100 г кетчупа содержат примерно 20 г сахара.

Продукты с добавленным сахаром очень вредны для организма: они почти не содержат полезных веществ, в них много калорий и они резко повышают уровень сахара в крови. После употребления таких продуктов мы чувствуем прилив сил и энергии, но уже через пару часов приходит усталость и желание съесть еще одну шоколадку, чтобы снова стать продуктивными. Так вырабатывается зависимость.

Девушка ест шоколад
Istockphoto/eternalcreative

Кроме добавленного сахара, существует и природный. Он содержится в овощах, фруктах, орехах и молочных продуктах. Съесть любой фрукт намного полезнее, чем шоколадный батончик, даже если содержание сахара в них одинаковое. Фрукты содержат воду, витамины и минералы, а также клетчатку, которая замедляет процесс усвоения сахара в организме.

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Что будет, если злоупотреблять сахаром

Известно, что пищевая ценность сахара — 399 килокалорий на 100 г. Он не содержит белков, углеводов и питательных веществ, поэтому его употребление может привести к набору лишнего веса.

После употребления сахаросодержащих продуктов, уровень глюкозы в крови резко повышается, что может привести к развитию диабета. Чрезмерное употребление сахара также может стать причиной увеличения уровня холестерина в крови. Это часто вызывает появление атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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Поэтому следует ограничивать потребление продуктов, содержащих добавленный сахар, и заменять их на более полезные альтернативы, содержащие сахара природного происхождения, такие как фрукты, орехи и ягоды.

Как избыточное употребление сахара отражается на лице

Чрезмерное употребление сахара вредит нашей коже: снижается тургор и эластичность, что ведет к ранним видимым признакам старения. Цвет лица приобретает бледно-желтый оттенок, появляются синяки под глазами.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Вот 8 основных признаков злоупотребления сахара, которые заметны на коже.

  • Появление акне;

  • Провисание кожи нижнего века;

  • Сухость и шелушение кожи;

  • Тусклый цвет лица;

  • Бледность;

  • Морщины и потеря упругости кожи;

  • Темные круги под глазами;

  • Угри и черные точки на носу, лбу и подбородке.

При злоупотреблении сахаром повышается активность мимики, что приводит к раннему появлению морщин. В некоторых случаях возникает угревая сыпь. Без коррекции приема сахара терапия всегда более длительная и трудная.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

В результате международного европейского исследования в 2017 году было установлено, что у подростков, которые употребляют в пищу шоколад, акне встречается на 30%. Исследователи пришли к выводу, что потребление большого количества сладкого в подростковом и молодом возрасте может существенно развить риск появления акне.

Девушка у зеркала
Istockphoto/gpointstudio

Изменение состояния кожи при чрезмерном употреблении сахара связано с гликацией. Это процесс, при котором сахарные молекулы связываются с белковыми, образуя продукты гликации. Эти продукты могут повреждать коллаген и эластин — два основных белка, отвечающих за упругость кожи.

Причиной образования прыщей при избытке сахара в рационе становится выброс повышенного уровня инсулина, что ведет к появлению новых очагов воспаления. Сальные железы начинают работать еще активнее, легче присоединяется вторичная инфекция.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Чтобы сохранить здоровье и молодость кожи, лучше ограничить потребление сладкого и обратить внимание на продукты, богатые клетчаткой, Омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами.

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