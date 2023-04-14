3 продукта, которые вредят щитовидной железе, и 3 продукта, которые для нее полезны

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, необходимых для нормального обмена веществ, клеточного роста и сердечно-сосудистой системы. Проблемы с этим органом могут спровоцировать аритмию, неврозы, ожирение и другие заболевания. Во многом состояние щитовидки зависит от питания. Какие продукты вредят этому важному органу, разбираемся вместе с врачом Ириной Дворкиной.

Гипотиреоз — заболевание, при котором организм производит недостаточное количество гормонов щитовидной железы. При этом может замедляться метаболизм, повышаться склонность к набору веса и утомляемость. Лечение предполагает замещение недостающего количества гормонов, но и питание может влиять на самочувствие при этом заболевании. Некоторые питательные вещества (йод, селен) положительно влияют на функцию щитовидки, в то время как другие элементы могут мешать лечению гипотиреоза. Разберемся вместе на конкретных примерах.

Какие продукты поддерживают функцию щитовидной железы

Чтобы гормоны щитовидной железы вырабатывались в нужном количестве, необходимы определенные элементы, недостаток которых приводит к гипотиреозу. А правильная диета поможет сохранить здоровье органа. Вот что следует включить в меню.

Продукты, содержащие йод

Йод нужен организму для выработки гормонов щитовидной железы. Он не вырабатывается в организме и поступает вместе пищей. Йодом богаты:

молочные продукты (молоко, сыр);

йодированная поваренная соль;

морская рыба, водоросли;

яйца (если их есть целиком).

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Дефицит йода может вызвать увеличение щитовидной железы, которое называют зобом. Но, как и в случае приема любой добавки, перед употреблением проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Важно не допустить переизбытка йода, которое может проявляться:

похудением;

мышечной слабостью;

раздражительностью;

повышенным потоотделением.

Продукты, содержащие селен

Селен участвует в производстве гормонов щитовидной железы и активности антиоксидантов. У пациентов с аутоиммунными заболеваниями щитовидки добавление селена к диете снижает уровень антител к железу. Селен можно найти в:

тунце;

креветках;

говядине;

курином мясе;

коричневом рисе.

Продукты, содержащие цинк

Важным является взаимодействие цинка с другими микроэлементами, прежде всего с йодом и селеном. А недостаток цинка может снизить эффективность принимаемых препаратов йода. Продукты, богатые цинком:

морепродукты (устрицы, крабы);

мясо (говядина, свинина, курица);

бобовые, зерновые.

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Какие продукты вредят щитовидной железе

Ограничение определенных продуктов может улучшить самочувствие при гипотиреозе.

Продукты, содержащие глютен

Исследователи предполагают, что исключение глютена из рациона улучшает функцию щитовидной железы у людей с болезнью Хашимото (хроническое аутоиммунное воспаление щитовидной железы). Глютен содержится в макаронах, хлебе и хлебных изделиях: чипсах, крекерах, а также в пиве и соусах с добавлением муки.

Жирная пища с добавленным сахаром

Пациентам с гипотиреозом следует ограничить употребление продуктов и напитков, которые содержат большое количество жиров и добавленного сахара:

фастфуд;

торты, пончики;

газированные сладкие напитки и энергетики.

Продукты, содержащие гойтрогены

Гойтрогены — это соединения, которые могут снижать выработку тироксина (основного гормона щитовидной железы). Гойтрогены, как правило, содержатся в крестоцветных овощах:

белокочанной капусте;

брюссельской капусте;

брокколи;

цветной капусте.

В обычных количествах овощи, содержащие гойтрогены, полезны для общего здоровья и не мешают функции щитовидки. Кроме того, термическая обработка продуктов деактивирует гойтрогенные соединения.

Istockphoto/alvarez

Общие рекомендации по питанию при гипотиреозе

При гипотиреозе важно принимать лекарства натощак, чтобы организм мог полностью их усвоить — за 30-60 минут до завтрака или через 3-4 часа после приема пищи. Не стоит принимать лекарства сразу после употребления в пищу продуктов, содержащих железо или кальций. Следует проверить совместимость препаратов, если вместе с лекарствами для лечения гипотиреоза вы принимаете: препараты, снижающие кислотность желудочного сока;

добавки железа, кальция;

продукты с высоким содержанием йода.

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