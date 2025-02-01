Какие специи эффективны в борьбе с простудными заболеваниями

В холода многие сталкиваются с простудами. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ в РФ всего за неделю выросла на 12,9%. Многие привыкли лечиться исключительно лекарствами, но можно обратить внимание и на натуральные средства. К последним относятся специи. Они способны предотвратить появление заболевания или облегчить течение болезни. Нутрициолог и биохимик Анна Дивинская рассказала про специи, которые эффективнее всего укрепляют иммунитет.

Статья написана в познавательных целях. При симптомах ОРВИ необходимо обратиться к врачу.

Чеснок

Одна из самых простых и доступных специй — чеснок. Он также является мощным союзником в борьбе с простудами. Чеснок содержит аллицин — компонент, известный своими антимикробными свойствами и способностью укреплять иммунитет. Употребление чеснока в пищу может повысить защитные силы организма против вирусов и бактерий.

Имбирь

Еще одна популярная специя — имбирь. Также это одно из самых популярных средств от простуды. Его активное вещество, гингерол, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Чашка горячего имбирного чая не только согреет, но и поможет организму справиться с инфекциями, улучшая кровообращение и способствуя выведению токсинов.

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Куркума

Куркума благодаря куркумину также играет важную роль в профилактике простудных заболеваний. Специя помогает снижать воспаление и обладает сильными антиоксидантными свойствами. Добавление куркумы в чай, молоко или приправы может стать отличным способом поддерживать здоровье.

Тимьян и розмарин

Такие специи, как тимьян и розмарин, — это не только ароматные травы, но и эффективные помощники при простудах. Их эфирные масла обладают антисептическими свойствами. Чай с тимьяном может помочь при кашле и успокоить раздраженное горло.

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Корица

Корица обладает антибактериальными свойствами и помогает при заложенности носа. Добавление корицы в горячие напитки и блюда не только согревает, но и поддерживает организм в борьбе с вирусами.