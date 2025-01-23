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Какие витамины нельзя принимать вместе и нельзя сочетать
Здоровье

Сегодня, 06:00

2 мин.

Какие витамины нельзя принимать вместе

Елена Мановска
Врач-терапевт
Капсулы с витаминами
Фото Evgeniya Pavlova, iStock
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О том, как важно принимать биологически активные добавки в дополнение к сбалансированному питанию, знают многие. Однако не все задумываются, что далеко не каждые вещества усваиваются и положительно взаимодействуют друг с другом. Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска рассказала о витаминах и микроэлементах, которые стоит и не стоит сочетать.

Как витамины и микроэлементы взаимодействуют друг с другом

Обычно в комплексных продуктах витамины и микроэлементы находятся в дозах, которые не превышают суточные потребности, поэтому каких-либо нарушений в усвоении они не вызывают. Однако рассмотрим те случаи, когда человеку по тем или иным причинам необходим прием отдельных веществ, которые составляют суточную потребность или выше — то есть лечебную дозу.

Витамины и микроэлементы могут ухудшать усвоение друг друга, либо же, наоборот, работать вместе слаженнее и эффективнее.

Девушка пьет витамины
Фото SeventyFour, iStock

Какие вещества не рекомендуется принимать вместе

  • Сложное взаимодействие вызывает одновременный прием хрома, кобальта, меди, железа, марганца и цинка, так как эти микроэлементы конкурируют за транспортные белки и рецепторы. Важно соблюдать при их приеме правильное соотношение, прописанное врачом.

  • Кальций нарушает усвоение железа и может подавлять усвоение цинка.

  • Хром негативно взаимодействует с железом, нарушая его накопление в организме.

  • Медь и цинк могут быть антагонистами, но только в дозировках выше среднего суточного потребления.

  • Цинк и железо могут нарушать усвоение друг друга.

  • Прием высоких доз железа совместно с аскорбиновой кислотой, которая усиливает его эффект, может нарушать усвоение меди.

  • Марганец может снижать усвоение железа.

  • Витамин A снижает усвоение витамина K.

Добавки и витамины на белом фоне
Фото Yana Tatevosian, iStock

Какие витамины и микроэлементы стоит пить в комплексе

  • Витамин В2 (рибофлавин) улучшает усвоение железа.

  • Витамин А может также улучшать усвоение железа.

  • Витамин D регулирует усвоение кальция.

  • Витамин B12 (цианкоболамин) усиливает действие фолиевой кислотой.

  • Витамин А и витамин Е эффективно работают комплексно, улучшая усвоение друг друга и уменьшая возможную токсичность.

  • Витамин К сочетается с кальцием и фосфолипидами.

  • Тиамин В1 более эффективен при использовании совместно с пантотеновой кислотой, так как эти вещества регулируют одни и те же процессы.

  • Микроэлемент селен регулирует метаболические процессы с участием йода.

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