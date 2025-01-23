Какие витамины нельзя принимать вместе

О том, как важно принимать биологически активные добавки в дополнение к сбалансированному питанию, знают многие. Однако не все задумываются, что далеко не каждые вещества усваиваются и положительно взаимодействуют друг с другом. Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска рассказала о витаминах и микроэлементах, которые стоит и не стоит сочетать.

Как витамины и микроэлементы взаимодействуют друг с другом

Обычно в комплексных продуктах витамины и микроэлементы находятся в дозах, которые не превышают суточные потребности, поэтому каких-либо нарушений в усвоении они не вызывают. Однако рассмотрим те случаи, когда человеку по тем или иным причинам необходим прием отдельных веществ, которые составляют суточную потребность или выше — то есть лечебную дозу.

Витамины и микроэлементы могут ухудшать усвоение друг друга, либо же, наоборот, работать вместе слаженнее и эффективнее.

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Какие вещества не рекомендуется принимать вместе

Сложное взаимодействие вызывает одновременный прием хрома, кобальта, меди, железа, марганца и цинка, так как эти микроэлементы конкурируют за транспортные белки и рецепторы. Важно соблюдать при их приеме правильное соотношение, прописанное врачом.

Кальций нарушает усвоение железа и может подавлять усвоение цинка.

Хром негативно взаимодействует с железом, нарушая его накопление в организме.

Медь и цинк могут быть антагонистами, но только в дозировках выше среднего суточного потребления.

Цинк и железо могут нарушать усвоение друг друга.

Прием высоких доз железа совместно с аскорбиновой кислотой, которая усиливает его эффект, может нарушать усвоение меди.

Марганец может снижать усвоение железа.

Витамин A снижает усвоение витамина K.

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Какие витамины и микроэлементы стоит пить в комплексе