Нутрициолог перечислила витамины, которые нужно обязательно принимать зимой

Человеческий организм нуждается в витаминной поддержке круглый год, но зимой эта потребность становится еще более выраженной. Помимо средств, нужных из-за индивидуальных показателей и потребностей, существует целый ряд универсальных нутриентов, которые необходимы каждому из нас для укрепления иммунитета и высокого уровня энергии. Нутрициолог и эксперт Coral Club Диана Никитина не только собрала их в список, но и объяснила, для чего именно нужен каждый из них.

Зимой вопрос дефицита витаминов стоит особенно остро. Это обусловлено сокращением поступления натуральных питательных веществ из свежей пищи, а также постоянным нахождением в помещениях, из-за чего происходит недостаток солнечного света, сказывающийся и на общем настроении, и на иммунитете. По этим же причинам организм становится менее устойчивым к болезнетворным микроорганизмам, и вместе с этим возрастают риски инфицирования ОРЗ и ОРВИ. Чтобы восполнить запасы жизненно важных витаминов и нутриентов, достаточно знать, каким из них нужно уделить пристальное внимание в период холодов.

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Витамин D

Витамин D имеет решающее значение для работы всей нашей иммунной системы, особенно в зимний период, когда его уровень в организме может значительно падать. Так называемый солнечный витамин не ограничивается только обменом кальция и костной системой: он также воздействует на работу иммунной, мышечной, репродуктивной и сердечно-сосудистой систем, а еще на эмоциональное здоровье (предотвращает развитие депрессии) и многое другое.

Симптомы дефицита: частые простудные заболевания, отсутствие энергии, усталость и апатия.

Профилактическая дозировка для взрослых составляет 4.000 МЕ в сутки. Компонент содержится в масле печени трески, икре, жирной рыбе (обеспечивает 400-1600 МЕ витамина D на 100 г рыбы), яйцах и другой животной пище.

Омега-3

Омега-3 представляет группу полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые защищают клеточные мембраны и внутренние органы человека от разрушения. Без этих соединениий невозможна полноценная работа нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, адекватный синтез тканевых гормонов, простагландинов и правильный метаболизм эссенциальных веществ. Кроме того, они подавляют воспалительные процессы, улучшают состояние суставов, борются с эмоциональными расстройствами и синдромом хронической усталости.

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Симптомы дефицита: сухость кожных покровов и волос, продолжительные депрессии и апатия, утомляемость, слабость, потеря работоспособности, снижение иммунитета и частые простуды.

Профилактическая дозировка: 1000 мг в сутки. Через месяц после употребления вы заметите улучшение качества кожи, волос и ногтей, что особенно актуально в период отопительного сезона. Содержание омеги-3 в достаточном количестве приходится на масло и печень трески, рыбий жир, жирные сорта рыб (скумбрия, сельдь, лососевые) и яйца.

Витамин С

Витамин С не синтезируется в организме человека, и поэтому его запасы должны пополняться постоянно, так как он повышает уровень иммунных клеток и стимулирует выработку интерферона — основного элемента, благодаря которому повышается сопротивление вирусам и инфекциям. Витамин C следует принимать при простуде: так создается кислая среда, в которой вирусы погибают. А еще аскорбиновая кислота приводит в норму капилляры — известно, что именно они первыми страдают при простудных болезнях.

Симптомы дефицита: быстрая утомляемость, слабость, апатия, раздражительность и потеря веса.

Профилактическая дозировка для взрослых: 500-1000 мг в сутки, а лучшая форма витамина — липосомальная, так как подходит всем. Примеры продуктов с содержанием антиоксиданта — шиповник, темно-зеленые овощи и зелень, болгарский перец и черная смородина.

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Колострум

Колострум (высушенное коровье молозиво) включает в себя иммуноглобулины, интерфероны, трансфер-факторы и другие биологически активные вещества, которые стимулируют свои собственные защитные механизмы и повышают иммунитет.

Симптомы дефицита: ОРВИ и грипп, синдром хронической усталости, бронхолегочные заболевания, снижение иммунитета, проблемы с ЖКТ.

Профилактическая дозировка для взрослых: 1000 мг, рекомендуется принимать курсами.

Йод

Йод считается универсальным микроэлементом, необходимым для полноценного функционирования щитовидной железы и поддержания здоровья нервной и иммунной систем, тем более что 85% регионов России являются йододефицитными. Келп (морской органический йод из водорослей) отлично усваивается организмом в необходимом объеме, а излишки выводятся естественным путем, что исключает возможность передозировки.

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Симптомы дефицита: чувство холода, сухость кожи, депрессия и другие.

Профилактическая дозировка для взрослых: 150 мкг. Среди йодосодержащих продуктов наиболее распространены морская капуста, печень трески, морепродукты и рыба.

Помимо приема вышеперечисленных добавок также не забывайте пить достаточное количество теплой и биодоступной воды с правильным pH, ОВП и минерализацией: она улучшает желчеотток, что, в свою очередь, способствует усвоению жирорастворимых витаминов и профилактирует развитие различных заболеваниий.