Каким спортом нельзя заниматься при варикозе? Существует множество противопоказаний

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Урбанизация, цифровизация, гиподинамия и прочие блага современной жизни привели к тому, что ВОЗ причислила варикозное расширение вен к болезням века. Эту гипотезу подтверждает и распространенность заболеваемости — больше всего болеют в США, меньше всего в странах Африки и Индийского океана. На сегодня всего порядка 40% людей страдают от проявлений варикоза, при этом существенная доля заболеваемости приходится на женщин.
Варикоз — это необратимое изменение вен нижних конечностей, их удлинение и расширение. Первым признаком может быть отечность ног, боли и жар в конечностях по ночам, визуально могут отмечаться мелкие «звездочки» синего и красного цвета. Многие специалисты говорят о генетической предрасположенности к варикозу из-за врожденной слабости сосудов. При этой болезни строго запрещены тяжелые нагрузки и интенсивные массажные техники.
Основной риск в подобной нагрузке заключается в получении травм и ударов, которые могут локализоваться непосредственно в зоне поврежденных вен.
Строго обязательны к использованию компрессионные носки, эластичные бинты и защита. При выраженных признаках варикоза решение о допуске к физической нагрузке должен принимать врач.
Продолжительный мышечный тонус, как и резкая интенсивная и непродолжительная нагрузка, приводит к нарушению кровообращения в ногах.
Предпочтительна нагрузка в виде легкого бега, шаркающий бег, при котором снижена продолжительность фазы безопорного состояния. Помимо сниженной ударной нагрузки такой бег нормализует артериальное давление. При достижении частоты пульса 120-150 ударов в минуту периферические сосуды расширяются и их сопротивление снижается. Приятный бонус в том, что подобная техника является самой эффективной для жиросжигания.
Во время продолжительного мышечного напряжения неритмического характера мышцы не способствуют возврату крови к сердцу по венам. По этой причине во время тренировки кровь накапливается в венах ног, что может лишь посодействовать дальнейшему развитию варикоза.
Заменить тренировку можно на функциональную нагрузку, разбив все упражнения по группам мышц и убрав отягощения. Необходимо избегать избыточного давления на мышцы кора, крупные группы мышц спины и ног. Лучше отдать предпочтение изолированным упражнениям на конкретные группы мышц. Делайте много повторений с небольшими весами.
При такой нагрузке высока вероятность травмировать расширенную вену.
Лучше заменить ее на прыжки на скакалке. Научное сообщество не пришло к единому мнению о них, но подобная нагрузка точно улучшает трофику в тканях, за счет мягкой вибрации ускоряет кровоток и обладает общим оздоравливающим действием. Упражнение будет эффективным при условии соблюдений техники — мягкие прыжки на носках в течение непродолжительного времени.