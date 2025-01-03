Календарь магнитных бурь в январе 2025 года: когда будут и как влияют на самочувствие

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Зимой люди часто испытывают усталость и слабость из-за нехватки солнечного света, нарушения циркадных ритмов. Есть еще один фактор, который связывают с плохим самочувствием, — магнитные бури. Собрали календарь магнитных бурь на январь и рассказали, как защититься от их негативного воздействия.
Избыточная энергия, высвобождаемая Солнцем в виде взрывов огромной мощности, становится причиной геомагнитных бурь. Эти колебания магнитного поля способны воздействовать на работу техники: функционирование спутников, радиосвязь, GPS-системы и электросети. Магнитные бури также вызывают особо яркое северное сияние.
Влияние магнитных бурь на людей остается предметом дискуссий среди ученых. Из-за вспышек на Солнце может меняться атмосферное давление, а это, в свою очередь, влияет на самочувствие людей.
В период магнитных бурь у людей может:
подняться давление;
ухудшиться работоспособность;
появиться головная боль;
повыситься тревожность;
обостриться хронические заболевания.
Из-за бурь происходит снижение скорости кровотока в сосудах, возникает кислородное голодание, что приводит к появлению различных симптомов и осложнений.Анна СиняеваВрач-терапевт
Долгосрочные прогнозы бурь приблизительны, потому что солнечная активность достаточно непредсказуема. Более точная информация доступна за два дня и за час до того, как солнечный ветер достигнет геомагнитного поля Земли.
По прогнозам метеорологов в январе 2025 года геомагнитное поле будет спокойным. Слабые магнитные бури ожидаются только 5, 10 января. В эти дни стоит бережнее относиться к своему здоровью. Начиная с 11 января уровень геомагнитной активности упадет до трех баллов — это зеленый уровень, который означает спокойную магнитосферу.
Несмотря на то, что среди ученых нет единого мнения относительно влияния магнитных бурь на самочувствие, все равно следует заботиться о здоровье. В этот период нужно соблюдать режим дня, избегать тяжелых физических нагрузок, правильно питаться.
Важно также оставаться информированным о геомагнитной активности и учитывать это в своем повседневном расписании. Можно вести дневник с симптомами, если вы считаете, что ваше самочувствие ухудшилось из-за солнечной активности. Следите за новостями о геомагнитных бурях и отмечайте в дневнике изменение самочувствия. Если обнаружите взаимосвязь, обратитесь к врачу для получения индивидуальных рекомендаций.