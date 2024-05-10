Кашель после еды: что это такое и почему возникает

Кашель после еды может быть реакцией на определенную пищу или признаком серьезных проблем. Поговорили с врачами Алексеем Боярко и Михаилом Кутушовым о причинах такого явления и о том, можно ли его вылечить.

Состояния, при которых может возникать кашель после еды

Астма

Астматический кашель в разы усиливается после холодных напитков или пищи. По незнанию его можно перепутать с реакцией на переохлаждение горла. Особенно если астма не диагностирована. В этом случае важно обратить внимание на дополнительные симптомы.

Аллергия

Кашель — одна из реакций на аллерген. Пищевая аллергия возникает на огромное количество продуктов. При склонности к ней пробовать незнакомую или экзотическую еду нужно с большой осторожностью.

Также признаками аллергии могут быть хрипы и затрудненное дыхание.

Рефлекторная реакция организма

Некоторые продукты сами по себе провоцируют кашель, поскольку раздражают слизистую оболочку глотки и пищевода. Это, в частности:

острая пища (с большим количеством перца и других специй);

кислая или слишком соленая пища;

газированные напитки.

Кроме того, провоцировать кашель может алкоголь. Он расслабляет мышцы пищевода и способствует рефлюксу, то есть забросу содержимого желудка обратно в пищевод. Из-за этого раздражается слизистая и возникает кашель.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

При этом состоянии нарушена работа верхних отделов пищеварительного тракта. Это приводит к постоянному обратному забросу содержимого желудка в пищевод и область гортаноглотки. Кашель может усиливаться в положении лежа.

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Как понять, что кашель после еды — признак болезни

Кашель после еды может быть признаком двух заболеваний — астмы и ГЭРБ. Впрочем, это достаточно неспецифический симптом, только по нему нельзя судить о наличии или отсутствии заболевания.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Насторожиться стоит, если есть несколько проявлений болезни. Например, крапивница после куриного мяса или морепродуктов или ощущение удушья.

Дополнительные симптомы ГЭРБ:

кашель становится хроническим, при этом откашляться не получается;

после плотного ужина либо в положении лежа возникают внезапные приступы кашля с удушьем;

появляется осиплость голоса;

усиливается слюноотделение;

после еды появляется изжога, отрыжка, срыгивание съеденной пищей, особенно при наклоне вниз после еды;

отмечается боль за грудиной (иногда ее можно принять за стенокардию);

возникает ощущение затрудненного глотания (дисфагия), когда кажется, что еда или напитки «застревают» в области глотки и пищевода.

Даже при наличии нескольких перечисленных признаков нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы. При подозрении на какое-либо из заболеваний нужно обратиться к врачу и пройти обследования.

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Астма

Дополнительные симптомы астмы:

боль в груди;

одышка;

свистящее дыхание;

усиление кашля после физических нагрузок, вдыхания пыли или аэрозолей, табачного дыма и других раздражителей.

Как и при ГЭРБ, кашель может усиливаться в положении лежа и после некоторых видов пищи, например, чипсов, креветок и сухофруктов.

Как избавиться от кашля после еды

Способ избавления будет зависеть от причины, вызывающей кашель. При астме стоит отказаться от холодных напитков и еды. При склонности к аллергии нужно выявить аллерген. Для этого нужно либо пробовать разные продукты и наблюдать за реакцией организма на них, либо сдать анализы. В дальнейшем потенциально опасную еду стоит исключить из рациона.

Если кашель вызван нездоровым питанием, стоит задуматься о том, чтобы нормализовать рацион. А если причина — рефлюксная болезнь, желательно придерживаться общих рекомендаций:

есть не спеша и тщательно пережевывать пищу;

не переедать;

ужинать не позже чем за 2-3 часа до сна;

отказаться от курения и алкоголя.

При этом нужно помнить о том, что рефлюксную болезнь нельзя вылечить просто здоровым образом жизни. Поэтому для избавления от кашля после еды и других симптомов этого заболевания придется обратиться к врачу.

Опасен ли кашель после еды

Если кашель появился разово (например, после двойной шаурмы с халапеньо), можно не беспокоиться. Но если кашель длится больше двух недель, лучше обратиться к врачу для выяснения причин.

Игнорировать проблему может быть опасно: есть риск пропустить имеющуюся болезнь. Это может привести не только к усугублению основного заболевания, но и к развитию осложнений.

Кстати, если не лечить рефлюксную болезнь, возрастает риск получить еще и астму. Либо может развиться аспирационная пневмония с соответствующими симптомами: мучительным кашлем, повышением температуры тела, общей слабостью.

Осложнениями ГЭРБ со стороны ЖКТ могут стать рубцовое сужение пищевода и даже предраковое состояние — синдром Барретта. В группе риска:

мужчины;

люди старше 40-50 лет;

курильщики;

люди с ожирением;

люди, которые более пяти лет страдают от изжоги.

Так что безобидный на первый взгляд кашель может быть очень опасным для здоровья.