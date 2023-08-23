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Сегодня, 07:00

Как избавиться от морщин вокруг рта? Советы пластического хирурга

Мадина Байрамукова
Пластический хирург, дерматолог-косметолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка рассматривает первые морщины вокруг губ
Фото Istockphoto.com/CoffeeAndMilk
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Сколько ступеней ухода за лицом ни используй, а возраст постепенно берет свое. Начинают появляться мимические морщины, заломы, кожа теряет былой тонус. Одна из распространенных проблем — морщины вокруг рта, ведь это одна из самых подвижных зон лица.

Что делать, если стали появляться такие морщины, рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.

Почему появляются кисетные морщины

Кисетные морщины — вертикальные морщины вокруг рта — могут появляться по нескольким причинам.

Естественное старение

В первую очередь, конечно же, из-за естественного старения кожи. С возрастом она теряет эластичность и коллаген, что приводит к образованию морщин. В области рта эта проблема усугубляется мимикой. Из-за постоянных движений губ, в том числе улыбки, привычки складывать губы бантиком, закладываются кисетные морщины. Область рта достаточно активная.

Зрелая женщина с морщинами вокруг губ
Фото Freepik

Ультрафиолетовое излучение

Безусловно, на эту зону оказывают влияние ультрафиолетовые лучи. Мы часто забываем, что губы нуждаются не просто в увлажнении, но и в SPF-защите. Особенно на отдыхе, когда мы подставляем лицо под прямые солнечные лучи — это ведет к преждевременному старению кожи и сухости губ. Сухая кожа более подвержена образованию морщин. Недостаток увлажнения может вызвать ухудшение текстуры и эластичности кожи вокруг рта.

Курение

Также к образованию кисетных морщин может приводить такая вредная привычка, как курение.

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Как избежать кисетных морщин

Увлажнять кожу

На первое место в борьбе с кисетными морщинами выходит, конечно же, увлажнение этой зоны: как области вокруг рта, так и самих губ, что также важно. Для области вокруг рта используются кремы и сыворотки для лица с увлажняющими свойствами на основе гиалуроновой кислоты, для области губ — бальзамы, помады. Увлажнение должно быть регулярным.

Молодая девушка наносит бальзам для губ, чтобы увлажнить кожу
Фото Istockphoto.com/Prostock-Studio

Использовать SPF

Нельзя забывать о защите от солнца — это крем для лица с SPF-фактором и специальная помада для губ.

Не забывать об уходе

В качестве дополнительного ухода за областью вокруг губ применяются те же самые средства, что и для лица: пилинги, гоммажи, наносятся маски, очищающие и увлажняющие. Не стоит забывать и о массаже, который улучшит кровообращение, стимулирует производство коллагена и уменьшит видимость морщин. Массаж губ можно проводить с помощью мягкой зубной щетки.

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Контролировать мимику и выполнять упражнения

Старайтесь контролировать чрезмерную мимику, а для профилактики образования кисетных морщин попробуйте разные упражнения: надувания щек, фырканье и т. д. Такая гимнастика и расслабляет, и укрепляет мышцы вокруг рта, улучшает тонус кожи.

Обратиться к косметологу

Лучшим профилактическим средством против старения губ и образования кисетных морщин на сегодняшний день является коррекция филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Уже наметившиеся морщинки можно разгладить с помощью инъекций нейропротеина(ботулотоксина).

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Перед выполнением процедуры проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом и убедитесь, что у вас нет противопоказаний.

Помимо филлеров восстановление объемов этой зоны и борьбу с глубокими морщинами проводят также с помощью липофилинга (собственного жира).

Также разгладить морщины вокруг рта может помочь лазерная шлифовка кожи.

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