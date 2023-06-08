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Сегодня, 14:10

3 признака, что вам не нужно худеть. Объясняет врач

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Красивая стройная девушка стоит утром в спальне
Фото Istockphoto.com/undrey
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Я часто встречаю пациентов, которые пытаются похудеть. Хотя некоторым избавление от пары-тройки килограммов может пойти на пользу, другим это скорее навредит. Рассказываю о трех явных признаках, которые помогут понять, что вам не нужно худеть.

Вы находитесь в здоровом весе для своего роста и комплекции

Самым важным фактором в определении того, нужно ли вам худеть, является индекс массы тела (ИМТ). ИМТ — это показатель веса по отношению к росту и хороший способ оценить общее состояние здоровья. Здоровый ИМТ находится в пределах от 18,5 до 24,9. Если ваш ИМТ — в этом диапазоне, вам не нужно худеть.

Девушка измеряет талию
Фото Istockphoto.com/agrobacter

Кроме того, важно также делать регулярные замеры талии. У женщин талия (в области живота) не должна превышать 80 см, у мужчин — 90 см. Как правило, превышение этих показатель сигнализирует о висцеральном ожирении. А это признак инсулинорезистентности.

У вас нормальное кровяное давление и уровень холестерина

Даже если у вас здоровый вес, важно регулярно проверять кровяное давление и уровень холестерина (баланс ЛПВП и ЛПНП). Если у вас повышен показатель артериального давления и баланс холестерина сдвинут в сторону ЛПНП (липопротеины низкой плотности, или «плохой» холестерин), возможно, вам необходимо снизить вес, чтобы улучшить свое здоровье, или пересмотреть рацион.

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У вас достаточно энергии для выполнения повседневных дел

Если у вас достаточно энергии, чтобы заниматься повседневной деятельностью, не чувствуя усталости или вялости, то, скорее всего, у вас здоровый вес.

Молодая девушка занимается йогой дома
Фото Istockphoto.com/LightFieldStudios

Важно помнить, что похудение не всегда является решением проблемы. Если у вас здоровый вес и нет претензий к здоровью, то похудение без необходимости может пойти во вред. Если вас беспокоит вес, поговорите со своим врачом. Он поможет определить, действительно ли вам нужно худеть, и, если да, составит индивидуальный безопасный и эффективный план снижения веса.

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