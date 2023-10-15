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Сегодня, 08:00

7 признаков того, что пора посетить офтальмолога, даже если вы хорошо видите

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Александр Кусков
Офтальмолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Глаз рыжей девушки
Фото istockphoto.com
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Глаза — самый важный из органов чувств, без которого мы не можем ориентироваться в окружающем мире. Хорошая острота зрения может заставить нас думать, что с глазами все в порядке. Но есть несколько признаков, которые могут сигнализировать: пора обратиться к окулисту.

Не стоит забывать, что регулярные посещения офтальмолога (как и врача любой другой специальности) необходимы для поддержания здоровья и профилактики различных состояний. В этой статье мы выделим семь простых и понятных признаков того, когда пора записаться на прием к окулисту, даже если кажется, что ваше зрение не ухудшилось.

Одна из рекомендаций к посещению врача — возраст больше 40 лет. Как ни банально, но возрастные изменения организма затрагивают различные органы, в том числе глаза, и могут провоцировать развитие таких заболеваний, как катаракта, глаукома, дегенеративные изменения желтого пятна, сетчатки.
Александр Кусков
Офтальмолог

Размытое или искаженное зрение

Если объекты, расположенные близко или на расстоянии, видятся вам измененными, это может быть признаком близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Эти состояния можно легко исправить с помощью очков или контактных линз, назначенных офтальмологом.

Легкий туман перед глазами после стресса, искажение прямых линий — симптомы, указывающие на патологию в сетчатке глаза.
Александр Кусков
Офтальмолог

Частое перенапряжение и усталость глаз

Если вы часто испытываете усталость или дискомфорт в глазах, особенно после интенсивного использования компьютера или выполнения задач с длительным чтением текста с экрана, офтальмолог может оценить здоровье ваших глаз и рекомендовать меры по снижению напряжения.

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Сухость, зуд или раздражение глаз

Эти симптомы могут указывать на различные состояния, такие как синдром сухого глаза или аллергия. Офтальмолог может диагностировать причину этих симптомов и предложить соответствующие варианты лечения для облегчения дискомфорта.

Ощущение «песка в глазах» при ежедневной работе за компьютером — это признак развития «синдрома сухого глаза», который мы, офтальмологи, сегодня диагностируем чуть ли ни у каждого второго пациента. И этот синдром также требует лечения.
Александр Кусков
Офтальмолог
Фото istockphoto.com

Появление плавающих объектов или вспышек

Если вы замечаете в глазах маленькие пятнышки, «паутину» или вспышки света, это может быть признаком отслойки стекловидного тела или разрыва сетчатки. Эти состояния могут привести к более серьезным проблемам, если их не лечить, поэтому крайне важно немедленно обратиться за офтальмологической помощью.

Появление плавающих элементов, мушек или внезапное улучшение зрения вблизи, если ранее пользовались очками и вдруг заметили улучшения — это также признаки развития катаракты.
Александр Кусков
Офтальмолог

Изменения периферического зрения

Внезапная или постепенная потеря периферического зрения может указывать на глаукому, которая, если не обнаружить ее на ранней стадии, может привести к необратимой потере зрения. Регулярные осмотры глаз могут помочь обнаружить изменения и обеспечить соответствующее лечение.

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Ореолы или чувствительность к свету

Появление сияющего контура у предметов может быть признаком различных заболеваний глаз, включая катаракту или проблемы с роговицей. Офтальмолог может оценить ваши симптомы и порекомендовать наиболее подходящие варианты лечения.

Периодические всполохи света или радужные круги вокруг предметов являются признаками повышения внутриглазного давления. Изменение цветовосприятия сигнализирует о возможном поражении зрительного нерва.
Александр Кусков
Офтальмолог
Фото istockphoto.com

Семейный анамнез глазных заболеваний

Если у вас есть семейный анамнез глазных заболеваний, таких как глаукома, дегенерация желтого пятна или отслойки сетчатки, важно регулярно проходить проверку зрения, даже если в настоящее время у вас нет жалоб. Эти состояния часто не проявляют никаких симптомов на ранних стадиях, но могут быть обнаружены офтальмологом посредством комплексного обследования глаз.

К офтальмологу стоит обратиться, если у вас есть диагностированный сахарный диабет. Он является одним из факторов риска развития диабетической ретинопатии, а также глаукомы.
Александр Кусков
Офтальмолог

Помните, хорошее зрение не обязательно равняется здоровью глаз. Регулярные визиты к офтальмологу — важный элемент поддержания здоровья. Внимательно относясь к этим простым признакам, вы сможете предотвратить различные потенциальные заболевания глаз и обеспечить четкое и комфортное зрение на всю жизнь.

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Советы и рекомендации
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