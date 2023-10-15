7 признаков того, что пора посетить офтальмолога, даже если вы хорошо видите

Глаза — самый важный из органов чувств, без которого мы не можем ориентироваться в окружающем мире. Хорошая острота зрения может заставить нас думать, что с глазами все в порядке. Но есть несколько признаков, которые могут сигнализировать: пора обратиться к окулисту.

Не стоит забывать, что регулярные посещения офтальмолога (как и врача любой другой специальности) необходимы для поддержания здоровья и профилактики различных состояний. В этой статье мы выделим семь простых и понятных признаков того, когда пора записаться на прием к окулисту, даже если кажется, что ваше зрение не ухудшилось.

Размытое или искаженное зрение

Если объекты, расположенные близко или на расстоянии, видятся вам измененными, это может быть признаком близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Эти состояния можно легко исправить с помощью очков или контактных линз, назначенных офтальмологом.

Частое перенапряжение и усталость глаз

Если вы часто испытываете усталость или дискомфорт в глазах, особенно после интенсивного использования компьютера или выполнения задач с длительным чтением текста с экрана, офтальмолог может оценить здоровье ваших глаз и рекомендовать меры по снижению напряжения.

Сухость, зуд или раздражение глаз

Эти симптомы могут указывать на различные состояния, такие как синдром сухого глаза или аллергия. Офтальмолог может диагностировать причину этих симптомов и предложить соответствующие варианты лечения для облегчения дискомфорта.

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Появление плавающих объектов или вспышек

Если вы замечаете в глазах маленькие пятнышки, «паутину» или вспышки света, это может быть признаком отслойки стекловидного тела или разрыва сетчатки. Эти состояния могут привести к более серьезным проблемам, если их не лечить, поэтому крайне важно немедленно обратиться за офтальмологической помощью.

Изменения периферического зрения

Внезапная или постепенная потеря периферического зрения может указывать на глаукому, которая, если не обнаружить ее на ранней стадии, может привести к необратимой потере зрения. Регулярные осмотры глаз могут помочь обнаружить изменения и обеспечить соответствующее лечение.

Ореолы или чувствительность к свету

Появление сияющего контура у предметов может быть признаком различных заболеваний глаз, включая катаракту или проблемы с роговицей. Офтальмолог может оценить ваши симптомы и порекомендовать наиболее подходящие варианты лечения.

Фото istockphoto.com

Семейный анамнез глазных заболеваний

Если у вас есть семейный анамнез глазных заболеваний, таких как глаукома, дегенерация желтого пятна или отслойки сетчатки, важно регулярно проходить проверку зрения, даже если в настоящее время у вас нет жалоб. Эти состояния часто не проявляют никаких симптомов на ранних стадиях, но могут быть обнаружены офтальмологом посредством комплексного обследования глаз.

Помните, хорошее зрение не обязательно равняется здоровью глаз. Регулярные визиты к офтальмологу — важный элемент поддержания здоровья. Внимательно относясь к этим простым признакам, вы сможете предотвратить различные потенциальные заболевания глаз и обеспечить четкое и комфортное зрение на всю жизнь.

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