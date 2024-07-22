Тренд на коллаген: пустая трата денег или спасение кожи

Врач-косметолог Анна Вощук рассказала, насколько оправдан тренд на коллаген и как восполнить дефицит этого вещества в организме.

Что такое коллаген

Коллаген — это белок, то есть сложное вещество, которое состоит из множества аминокислот. Набор этих аминокислот может различаться. Существует несколько типов коллагена (I, II, III). Первый необходим сухожилиям, костям и коже. Второй помогает суставам оставаться гибкими и прочными. А третий тип укрепляет кровеносную систему и поддерживает внутренние органы.

С возрастом количество коллагена в организме уменьшается. После 20-25 лет естественное производство белка уменьшается примерно на 1,5% в год, а после 40 лет эта цифра становится еще больше. Дефицит коллагена вызывает определенные негативные последствия. Среди них — проблемы с опорно-двигательными и кровеносными системами, выпадение волос, ухудшение качества кожи.

В последние годы коллаген стал настоящим трендом. В магазинах продается косметика с этим белком. В клиниках проводят процедуры с использованием препаратов с ним же в составе. Многие принимают коллаген в виде добавок. Разберем, насколько эффективен каждый из способов.

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Насколько эффективен коллаген в косметике

Коллаген используют во многих косметических продуктах. Производители уверяют, что такие средства могут увеличить эластичность кожи и улучшить ее тонус. Некоторый эффект от такой косметики действительно можно получить, однако молекулы коллагена слишком большие, чтобы проникнуть в глубокие слои эпидермиса. Также они не могут встроиться в собственные белки кожи. Поэтому особого эффекта от такой косметики ожидать не стоит.

Насколько эффективны процедуры с коллагеном

Такая процедура, как коллагенотерапия, стимулирует синтез собственного коллагена кожи. Инъекции с этим белком проникают гораздо глубже в эпидермис. Благодаря этому уплотняется кожа, становится более эластичной.

Подобные процедуры может проводить только опытный косметолог с медицинским образованием, ни в коем случае такие инъекции нельзя делать самостоятельно. Также перед любым вмешательством в организм стоит проконсультироваться со специалистом.

Как восполнить дефицит коллагена в организме

Коллаген можно получать из еды (костный бульон, холодец или желатин, также коллагеновые белки содержатся в мясе и рыбе).

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Вы наверняка слышали, что коллаген в виде добавок не усваивается организмом. Частично это правда — вещество расщепляется в ЖКТ на аминокислоты. Однако дальше они идут на построение различных белков организма. Каких именно (коллагена или иного белка) — предсказать невозможно, это неконтролируемый процесс.

Поскольку коллаген — это целый комплекс аминокислот, то прием добавок помогает восполнить имеющиеся белковые дефициты. Это будет положительно сказываться как на работе внутренних органов, так и на внешнем состоянии тела. Но перед приемом любых добавок требуется консультация опытного специалиста.

Кстати, добавки с коллагеном также могут способствовать похудению. Это связано с тем, что аминокислоты задействованы в большинстве обменных процессов организма. Поэтому если худеете, но застряли на какой-то цифре, то причина также может крыться в нарушении аминокислотного баланса. Соответственно, прием коллагена поможет решить эту проблему.

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Как правильно принимать коллаген

Перед приемом любых добавок требуется консультация специалиста!

Рекомендуется принимать коллаген каждый день в одно и то же время, утром или вечером. Многие специалисты сходятся во мнении, что лучшие результаты дает прием с утра натощак, за 15-20 минут до еды. Уровень желудочной кислоты в это время позволяет качественнее переваривать белки и расщеплять аминокислоты, поэтому эффект будет заметнее.