Как выбрать компрессионные чулки? Рассказывает врач

Компрессионные чулки — это не просто модный аксессуар, а средство, которое помогает наладить кровообращение в нижних конечностях, снизить отечность ног к концу дня. Врач-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян рассказывает, какие бывают чулки, виды компрессии и в каких случаях они нужны.

Компрессионные чулки рекомендуется надевать в послеоперационный период для профилактики тромбоза, нередко назначения получают беременные в третьем триместре: нагрузка на ноги в этот период значительна. Те из нас, кто проводит много часов в офисе или, наоборот, в течение рабочего дня долго находится на ногах, выбирает компрессионный трикотаж для уменьшения усталости.

Фото istockphoto.com/Med-Ved

Важно понимать, что компрессионные чулки — это изделие медицинского назначения. Чтобы получить максимальную пользу от их использования, нужно правильно выбрать их размер и степень сжатия.

Виды компрессионных чулок

Существует несколько видов компрессионных чулок, каждый из которых имеет свои особенности и применение.

Первый тип — это профилактические компрессионные чулки, которые плотно облегают ногу и оказывают градуированное давление на вены. Они рекомендуются для людей, которые проводят много времени на ногах или у кого есть легкие отеки. Такие компрессионные чулки имеют легкую степень сжатия и помогают улучшить кровообращение.

Второй тип — это лечебные компрессионные чулки, рекомендованные для людей, которые имеют проблемы с венами или варикозом. Изделия помогают улучшить кровообращение и предотвратить дальнейшее развитие заболевания. Но их назначает специалист после обследования. Самостоятельно такие изделия покупать не рекомендуется.

Фото istockphoto.com/Albina Gavrilovic

Третий тип — это госпитальные компрессионные чулки, которые используются для профилактики тромбоза после операций или во время родов. Они оказывают градуированную компрессию на нижние конечности, что предотвращает образование тромбов.

Четвертый тип — это противоязвенные компрессионные чулки. Они используются при лечении трофических язв.

Независимо от того, какой тип компрессионных чулок вы выберете, помните, что они должны быть правильно подобраны по размеру и иметь определенную степень сжатия. Только в этом случае они будут действительно эффективны и помогут улучшить состояние.

Класс компрессии чулок

Ключевой параметр для подбора компрессионных чулок — создаваемое ими давление. Оно может быть разным: от легкого до максимального. Легкая степень сжатия подходит для людей, которые проводят много времени на ногах или у кого есть легкие отеки. Средняя степень сжатия подходит для тех, у кого имеются проблемы с венами или диагностирован варикоз. Максимальная степень сжатия рекомендуется для людей, которые проходят лечение венозных заболеваний.

Разобраться с тем, как правильно выбрать компрессионные чулки в зависимости от класса компрессии, поможет таблица.

Класс компрессии Создаваемое давление Рекомендации по применению Класс 1 до 23 мм. рт. ст. Сосудистые «звездочки» и венозные «сеточки». Отеки ног, проходящие к утру. Тяжесть и усталость в ногах к концу рабочего дня. Болевые ощущения в ногах особенно после статических нагрузок. Беременность. Класс 2 до 33 мм. рт. ст. Варикозно расширенные подкожные вены, в том числе в период беременности. Отеки ног, не проходящие к утру. Воспаление и тромбоз нижних конечностей. Состояние после склеротерапии и оперативных вмешательств на венах нижних конечностей. Профилактика венозных осложнений после операций. Класс 3 до 45 мм. рт. ст. Варикозно расширенные подкожные вены с трофическими расстройствами кожи. Профилактика и лечение трофических язв. Выраженные отеки, в том числе с трофическими изменениями кожи. Лимфатические отеки. Трофические нарушения кожи при заболеваниях вен нижних конечностей.

Как выбрать размер компрессионных чулок

При подборе компрессионного белья, так как это изделие медицинского назначения, следует обратиться к специалисту, который проведет корректные измерения и поможет выбрать модель, подходящую пациенту с учетом роста, размера, объема нижних конечностей.

Считается, что основная целевая аудитория покупки компрессионных чулок — это женщины. Действительно, женщины чаще приобретают компрессионные чулки, но мужчины тоже подвержены заболеваниям вен нижних конечностей и им тоже необходим компрессионный трикотаж. Для мужчин сегодня представлены многие модели компрессионного трикотажа, которые эффективно выполняют свои функции.

Фото istockphoto.com/Albina Gavrilovic

Выбор правильного размера зависит от нескольких измерений: объемы голени и бедра, длина ноги от пятки до бедра, размер ноги.

Примерная размерная таблица будет выглядеть так, но у каждого производителя размерная сетка может отличаться от представленной, поэтому подбор необходимо вести индивидуально с учетом выбранного производителя.

Размер Обхват голени в самом узком месте (см) Обхват голени в самом широком месте (см) Обхват бедра (см) Длина ноги от пятки до бедра (см) S 18-20 26,5-37 40,5-56 до 73,5 M 20-24 29-39 44,5-61 до 76 L 24-28 32-43 50-66 до 79 XL 28-32 34-46 56-71 до 81

Также стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлены чулки. Они должны быть мягкими и приятными на ощупь, а также хорошо вентилироваться, чтобы кожа могла дышать и даже в жаркую погоду вы не чувствовали дискомфорт.

Наконец, выбирая модель, не стоит забывать о цвете и дизайне. Компрессионные чулки могут быть не только полезными, но и красивыми. Выберите тот цвет и дизайн, который вам нравится и подходит вашему стилю.

При выборе компрессионного трикотажа, как отмечалось ранее, лучше руководствоваться рекомендациями специалистов. Многие врачи, хирурги-флебологи отдают предпочтение компрессионным трикотажам по стандарту RAL. Аббревиатура RAL образуется от немецкого наименования стандарта Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingunge (Государственный комитет по условиям поставок). Таким образом, RAL — это не только цветовой европейский стандарт трикотажа, но и целый сборник отраслевых технических регламентов, действующих в отношении промышленных продуктов. Стандарт RAL — один из самых строгих европейских стандартов, при этом он одобрен Ассоциацией флебологов России и Международной ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов.

Цены компрессионных чулок

Цены на компрессионные чулки могут варьироваться в зависимости от вида изделий, их сложности и назначения, стандарта качества, бренда производителя. На российском рынке представлен компрессионный трикотаж нескольких брендов, которые заслуженно пользуются спросом у потребителей.

Одним из самых популярных брендов в среднем ценовом сегменте — это Venoteks. Его компрессионные изделия соответствуют европейским и российским стандартам производства и качества. В ассортименте есть несколько линеек медицинского компрессионного трикотажа: лечебно-профилактические и лечебные линейки.

Фото istockphoto.com/ml-photo

Второй бренд, который пользуется популярностью на российском рынке, — это Bauerfeind VenoTrain. Это один из лучших европейских производителей медицинского компрессионного трикотажа по стандарту RAL -GZ 387. Большой выбор моделей, классов компрессии и палитры оттенков, возможность индивидуального заказа под особенности фигуры позволяют выбрать изделия для любого случая.

Третий бренд, широко представленный в России, — RelaxSan. Компрессионные чулки разработаны, произведены и упакованы в Италии, что гарантирует высокий стандарт качества. У бренда имеются линейки как для повседневной носки, так и для лечебных целей.

Важно помнить, что компрессионные чулки — это не только модный аксессуар, но и инвестиция в здоровье. Поэтому не стоит экономить на качестве и выбирать дешевые аналоги без консультации специалиста. Лучше всего обратиться к флебологу, чтобы подобрать оптимальный вариант для конкретного случая.

Сколько можно носить компрессионные чулки

Обычно компрессионные чулки можно носить в течение всего дня, но рекомендуется снимать их на ночь. Это связано с тем, что ноги нуждаются в отдыхе.

Однако есть ситуации, когда врач может рекомендовать носить компрессионные чулки только в определенное время дня или во время определенных активностей. Например, если у человека есть работа, связанная с длительным стоянием на ногах или, наоборот, длительным сидением, врач может рекомендовать носить чулки только во время работы. Еще одна рекомендация — надевать чулки во время длительных переездов в транспорте, когда нет возможности встать и размяться.

Фото istockphoto.com/Albina Gavrilovic

Также важно следить за состоянием чулок и заменять их при необходимости, чтобы сохранить эффективность компрессии. Обычно компрессионные чулки сохраняют свойства в течение 4-6 месяцев, после чего нуждаются в замене.

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