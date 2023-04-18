Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:00

5 заболеваний желудочно-кишечного тракта, с которыми опасно заниматься спортом

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка держится за больной живот.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Многие заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно хронические, являются противопоказанием к серьезной физической активности. Но можно выделить пять из них, при которых физическая нагрузка может усугубить состояние — по крайней мере, до момента излечения или ремиссии.

Воспалительное заболевание кишечника

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) включает как болезнь Крона, так и язвенный колит, оба из которых вызывают хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта.

Воспаление может вызвать боль в животе, диарею и ректальное кровотечение, что затрудняет занятия спортом высокой интенсивности. В тяжелых случаях ВЗК также может вызывать недоедание, обезвоживание и анемию, что еще больше ограничивает физическую активность.

В&nbsp;восстановлении и&nbsp;оздоровлении кишечника важную роль играет полноценное питание. Какие продукты улучшают здоровье кишечника, объясняет нутрициолог

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

ГЭРБ возникает, когда желудочная кислота попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и боль в груди. Физическая активность, особенно упражнения с высокой ударной нагрузкой, такие как бег или подъем тяжестей, могут усугубить эти симптомы, вызывая попадание большего количества желудочного сока в пищевод. Это может затруднить дыхание и даже привести к рвоте.

Девушка держится за больной живот.
istockphoto.com

Гастропарез

Это состояние, при котором желудок не опорожняется должным образом, что приводит к тошноте, рвоте и боли в животе. Физическая активность может усугубить эти симптомы, заставляя пищу продвигаться по пищеварительной системе медленнее.

В тяжелых случаях гастропарез может привести к нарушению питания и обезвоживанию организма, что делает невозможным занятия спортом.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Это хроническое заболевание, которое вызывает боль в животе, вздутие и изменения в дефекации. Упражнения могут спровоцировать эти симптомы, особенно активные действия, такие как бег или прыжки. В некоторых случаях СРК также может вызывать диарею или запор, что может затруднить занятия спортом, требующим быстрых движений.

Девушка держится за больную поясницу.
istockphoto.com

Пептическая язвенная болезнь

Возникает, когда на слизистой оболочке желудка или тонкой кишки развиваются открытые язвы. Симптомы включают боль в животе, тошноту и рвоту.

Физическая активность может усугубить эти симптомы, особенно если она связана с наклонами или скручиваниями тела. В тяжелых случаях язвенная болезнь вызывает кровотечение, которое может быть опасным для жизни.

Круассаны на&nbsp;завтрак. 5 продуктов, которые нельзя есть натощак

Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем заниматься физической активностью, если у вас есть какое-либо из этих или других состояний. При любом заболевании ЖКТ важно обсудить с врачом, можно ли заниматься спортом и каким.

Так или иначе, даже если запрещены прыжки и бег, вы можете ограничиться длительными прогулками, гимнастикой для шеи, кистей, стоп, упражнениями на баланс. Они не требуют значительных физических усилий, а также не приводят тело в положения, которые могут быть небезопасными в конкретном случае.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что такое мьюинг и может ли эта техника улучшить форму лица?