7 корейских бьюти-трендов, которые завирусились в соцсетях

В Южной Корее внешний вид играет большую роль. Как девушки, так и молодые люди — все следят за собой. Поэтому корейцы используют относительно много косметики, стараются вести здоровый образ жизни, из-за чего редко страдают от лишнего веса.

Множество трендов в сфере красоты и здоровья появились именно в Корее и заполонили социальные сети по всему миру. Рассказываем про самые популярные и необычные из них вместе с дерматологом Татьяной Серебряковой.

«Наводнение» кожи

В оригинале тренд называется skin flooding, что с английского переводится как «наводнение кожи». Этот тренд, который набрал в TikTok более двух млрд просмотров, основывается на корейском многоступенчатом уходе за кожей. На влажную кожу наносится одно средство за другим —дожидаться впитывания каждого не нужно. Так, достигается глубокое увлажнение кожи.

Фото Istockphoto.com/PonyWang

Для первого этапа «наводнения» — очищения — следует выбирать пенки или гели с мягкими составами и увлажняющими свойствами, которые не нарушают липидный барьер кожи. Потом рекомендуют использовать спрей или мист, заменяющий тоник. Его следует распылить так, чтобы влага осталась на коже. Ждать, пока она впитается, необязательно. Затем следует использовать сыворотку с гиалуроновой кислотой, которая поможет получить максимальный эффект от спрея. Завершающий этап — средство с церамидами или пептидами, например, густой питательный крем.

Ферментированная косметика

Ферментация — это переработка органических соединений при помощи ферментов или под воздействием микроорганизмов.

В Южной Корее считается, что использование ферментированных веществ в косметических средствах очень полезно. Все потому, что ферментация помогает коже лучше усваивать продукт: в процессе микроорганизмы относительно большого размера распадаются на молекулы, которые быстрее впитываются.

Кроме того, брожение нейтрализует токсичные вещества, которые могут содержаться в натуральных ингредиентах. Поэтому ферментированные косметические средства считаются достаточно безопасными, эффективными и подходящими для чувствительной кожи.

Безводная косметика

В индустрии красоты вода связана с увлажнением, потому что обычно она составляет 60-80% от общего состава косметики. Но из-за растущего дефицита чистой пресной воды производители косметических средств подхватили тенденцию на бережное использование водных ресурсов. Так появилась «безводная красота».

Первыми, кто пересмотрел состав формул и продолжает придерживаться тенденции «безводной красоты», стали корейские бренды. Они сократили расход воды и улучшили эффективность своих продуктов, которые теперь часто представлены в порошковом виде или в формате масел.

Кроме этого, средства с водой смывают слой себума, секрета сальных желез. Так, кожа лишается естественного защитного слоя.

Эпидермальный фактор роста

Факторы роста помогают запускать процесс омолаживания кожи: повышают упругость, борются с морщинами, заживляют трещинки и ранки. Эпидермальный фактор роста широко распространен в корейской косметике с антивозрастным действием. Он входит в состав сывороток от морщин, омолаживающих кремов, гидрогелевых патчей, тканевых масок и других косметических средств.

Фото Istockphoto.com/undefined undefined

Муцин улитки

Муцин — слизь улитки, которая богата полезными веществами. Она достаточно давно приобрела необычайную популярность и продолжает ей пользоваться в косметологии и сейчас. Муцин содержит эластин, гликолевую и гиалуроновую кислоты, антиоксиданты, витамины А, В, Е.

Фруктовый «уксус»

Фруктовый «уксус» — это концентрированная смесь с кислым вкусом. В Южной Корее — культ здорового образа жизни, поэтому там пользуются популярностью натуральные ягодные и фруктовые «уксусы». Мода на них пришла из Японии.

Не стоит путать корейский фруктовый «уксус» с тем, который продается у нас. В Корее его разбавляют водой (в соотношении 1:4) и употребляют как освежающий напиток.

Фруктовый «уксус» — источник разных витаминов и минералов: С, В, Е, железа, фосфора, кальция, кремния, магния и других. Количество полезных веществ в нем может быть разным в зависимости от исходного сырья. Он выводит из организма шлаки, благотворно влияет на пищеварительную систему, снижает аппетит, способствует похудению.

Органические чипсы

Большой популярностью в Корее пользуются органические чипсы. Очень распространены чипсы, например, из зизифуса, китайского финика. Дело в том, что это абсолютно натуральное лакомство. Его можно есть диабетикам, веганам и даже маленьким детям, поскольку оно не содержит ГМО, красителей и глютена. Органические чипсы налаживают работу кишечника, укрепляют иммунитет, нормализуют обмен веществ, содержат большое количество витаминов.

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