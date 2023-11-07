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Нежная кожа вокруг глаз требует особого ухода и внимания. Иначе есть риск встретиться с последствиями, которые влияют как на внешний вид, так и на здоровье кожи. Что будет, если не ухаживать за кожей вокруг глаз? Как правильно заботиться об этой чувствительной области? Рассказывает врач-терапевт.
Тонкая кожа этой зоны сама по себе склонна к быстрому обезвоживанию и потере эластичности. Именно поэтому она часто преждевременно стареет.
Корректный уход способен замедлить эти процессы, а неправильный их только усугубляет. Самые частые ошибки — недостаток увлажнения, отсутствие защиты от солнца и грубое очищение.
К уходу за этой областью можно отнести и образ жизни. Плохой сон, повышенный стресс и недостаток воды могут усугубить самую заметную проблему — синяки под глазами. Кожа вокруг глаз склонна к большей задержке жидкости, что приводит к отечности.
Кроме того, кровеносные сосуды в этой области могут стать более заметными, что приведет к появлению темных кругов.
Зона вокруг глаз очень чувствительная и тонкая: все из-за того, что в этой области практически нет подкожно-жировой клетчатки. Пересушить ее очень легко, поэтому важно подбирать мягкие гипоаллергенные средства.
Без должного ухода кожа вокруг глаз может пересушиться и стать еще более чувствительной и склонной к раздражению. Это не только вызовет преждевременное старение, но и принесет сильный дискомфорт.
Три простых совета, которые не потребуют много сил, но заметно улучшат состояние кожи:
Правильно подобранная косметика. Проверьте, что уходовое или очищающее средство можно использовать в зоне глаз. Это поможет избежать раздражения и пересушивания. Выбирайте средства с нежным гипоаллергенным составом без агрессивных ингредиентов. Ни в коем случае не должно быть, например, спирта.
Достаточное увлажнение. Наносите увлажняющий крем для глаз с активными элементами: гиалуроновой кислотой и пептидами. Они помогут удержать влагу в коже, уменьшить морщины и отечность. Наносите крем легкими похлопывающими движениями, избегайте сильного растягивания кожи.
Защита от солнца. Не забывайте наносить солнцезащитные средства. Используйте средства для лица с SPF 30 или выше, нанося его и на область глаз. Это поможет предотвратить повреждение кожи от ультрафиолетового излучения и предупредить появление морщин и пигментации.