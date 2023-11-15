Как ухаживать за кожей, склонной к куперозу

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Купероз — состояние кожи, при котором расширяются капилляры и появляются сосудистые сетки и покраснения. В таком случае требуется особый уход, который поможет снизить видимость сосудов и успокоить раздраженную кожу. Вместе с экспертом расскажем о самых эффективных и научно доказанных стратегиях.
При очищении кожи, склонной к куперозу, важно использовать мягкие очищающие средства, которые не вызывают раздражения. Избегайте сильных продуктов, содержащих агрессивные химические вещества. Вместо этого выбирайте нежные очищающие средства на основе натуральных ингредиентов: масла шиповника, алоэ вера.
Купероз сопровождается потерей эластичности кожи, неровным тоном и ее повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Поэтому косметику для такой кожи нужно подбирать особенно тщательно.Екатерина Савицкаяэксперт по косметике
Солнечные лучи могут быть одним из главных провокаторов купероза. Поэтому для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей нужно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF. Они помогут защитить кожу от солнца и уменьшить риск возникновения купероза.
Косметика, использование которой подходит коже с куперозом, может содержать в составе:
Зеленый чай: богат антиоксидантами, которые могут уменьшить воспаление и успокоить раздраженную кожу.
Розмарин: обладает противовоспалительными свойствами и может снизить видимость сосудов и покраснения.
Ниацинамид (витамин В3): улучшает эластичность кожи и уменьшает появление сосудистых сеток.
Алоэ вера: обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, помогая уменьшить видимость сосудов и покраснений.
Крайние температуры — холод или жар — могут спровоцировать расширение капилляров и усиление купероза. Постарайтесь избегать длительного пребывания на солнце, горячих ванн, саун и слишком холодных или горячих процедур, например, протирания кожи льдом. Если ваша кожа перегревается или переохлаждается, это может вызвать обострение купероза.
Нужно понимать, что уходовая косметика не в состоянии избавить вас от купероза, но будет хорошей профилактикой.Екатерина Савицкаяэксперт по косметике
Если у вас есть проблемы с куперозом, важно обратиться к профессионалу — дерматологу или косметологу с высшим медицинским образованием. Они дадут вам индивидуальные рекомендации и смогут предложить дополнительные варианты лечения, если это необходимо.