Как ухаживать за кожей, склонной к куперозу

Купероз — состояние кожи, при котором расширяются капилляры и появляются сосудистые сетки и покраснения. В таком случае требуется особый уход, который поможет снизить видимость сосудов и успокоить раздраженную кожу. Вместе с экспертом расскажем о самых эффективных и научно доказанных стратегиях.

Как ухаживать за кожей с куперозом

Используйте мягкие очищающие средства

При очищении кожи, склонной к куперозу, важно использовать мягкие очищающие средства, которые не вызывают раздражения. Избегайте сильных продуктов, содержащих агрессивные химические вещества. Вместо этого выбирайте нежные очищающие средства на основе натуральных ингредиентов: масла шиповника, алоэ вера.

Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF

Солнечные лучи могут быть одним из главных провокаторов купероза. Поэтому для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей нужно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF. Они помогут защитить кожу от солнца и уменьшить риск возникновения купероза.

Используйте успокаивающие компоненты

Косметика, использование которой подходит коже с куперозом, может содержать в составе:

Зеленый чай: богат антиоксидантами, которые могут уменьшить воспаление и успокоить раздраженную кожу.

Розмарин: обладает противовоспалительными свойствами и может снизить видимость сосудов и покраснения.

Ниацинамид (витамин В3): улучшает эластичность кожи и уменьшает появление сосудистых сеток.

Алоэ вера: обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, помогая уменьшить видимость сосудов и покраснений.

Фото www.istockphoto.com

Избегайте воздействия крайних температур

Крайние температуры — холод или жар — могут спровоцировать расширение капилляров и усиление купероза. Постарайтесь избегать длительного пребывания на солнце, горячих ванн, саун и слишком холодных или горячих процедур, например, протирания кожи льдом. Если ваша кожа перегревается или переохлаждается, это может вызвать обострение купероза.

При необходимости обратитесь к специалисту

Если у вас есть проблемы с куперозом, важно обратиться к профессионалу — дерматологу или косметологу с высшим медицинским образованием. Они дадут вам индивидуальные рекомендации и смогут предложить дополнительные варианты лечения, если это необходимо.