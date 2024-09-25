Что такое лазерная эпиляция и когда ее лучше начинать

В погоне за идеальным внешним видом многие девушки и мужчины удаляют лишние волосы на лице и теле. Для этого есть много разных способов, и лазерная эпиляция — один из них. Врач-дерматовенеролог, косметолог Ксения Абрамова раскрыла все секреты этой процедуры и рассказала, так ли она хороша, как обещают.

Что такое лазерная эпиляция и как она работает

Лазерная эпиляция — это процедура, позволяющая удалить нежелательные волосы вместе с фолликулом при помощи безвредного излучения. Работает это так: на подготовленную к процедуре кожу наносят специальный охлаждающий гель, потом направляют лазерные импульсы на желаемую зону. Излучение проникает в верхний слой кожи и поглощается пигментом (меланином), находящимся в волосяных луковицах и самих волосах. Под воздействием лазера происходит нагревание и разрушение фолликулов, что сначала замедляет, а потом и вовсе останавливает рост волос.

Эта методика действительно сегодня считается одной из наиболее современных, быстрых и безболезненных. Но у нее, как и у любых манипуляций, есть свои плюсы и минусы.

Главные преимущества лазерной эпиляции

Атравматичная и достаточно безболезненная процедура

Особенно если сравнивать ее с удалением воском или шугарингом. Эти виды требуют более длительной подготовки — нужно отрастить определенную длину, чтобы покров можно было убрать. Также при депиляции нередки механические повреждения верхнего слоя эпидермиса или ожоги. Да и сам процесс получается небыстрым и довольно болезненным.

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При лазерной эпиляции такого нет. За сутки до процедуры волосы убираются «под ноль» триммером или бритвой, а во время работы мастер корректирует подачу импульсов и пользуется охлаждающим гелем. По сути, это выглядит так: вы лежите на кушетке, и вас гладят прибором. Самые неприятные из возможных ощущений — это легкое покалывание в обрабатываемой зоне.

Безусловно, у всех пациентов разный уровень чувствительности и разный тип кожи и волос, так что реакция может различаться. Чтобы избежать неприятных для себя последствий, очень важно прислушиваться к рекомендациям специалиста и соблюдать их в точности.

Долгосрочный результат

Уже после нескольких сеансов можно достичь значительного уменьшения роста волос, а после курса — их полного исчезновения.

Для достижения стойкого результата обычно проводят курс процедур, и после каждой из них отслеживается прогресс. В каких-то зонах (например, подмышки или руки) волосы могут уходить очень быстро, и для желаемого результата понадобится около 5-7 сеансов. В некоторых областях (например, глубокое бикини) прогресс будет медленнее, и для полной гладкости придется сделать 10-15 сеансов. Но зато потом для поддержания результата хватит одной-двух процедур раз в полгода-год.

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Точность

Волны прибора всегда строго нацелены только на волосы. Они не повреждают окружающую кожу и никак ее не травмируют. Если аппарат новый, современный и находится в руках специалиста, то риски будут действительно минимальны, и раздражение появится только в исключительных случаях.

Быстрота

В зависимости от зоны воздействия один сеанс занимает от 10 минут. А комплекс из нескольких областей (например, ноги до колена, глубокое бикини и подмышки) в хорошем салоне вам сделают за час-полтора.

Избавление от лишней пигментации

Если не покрыть во время сеанса пигментное пятно или родинку специальным составом, то под воздействием лазера они посветлеют за счет того, что насыщенный меланином участок кожи заберет на себя часть лучей.

Потенциальные недостатки лазерной эпиляции

Высокая стоимость

Лазерная эпиляция действительно дороже многих других методов удаления волос.

Возможная неприятная кожная реакция после сеанса

У обладателей нежной и чувствительной кожи могут возникнуть локальные покраснения в зоне, на которой проводилась манипуляция. Реакция будет похожа на легкий дерматит и вызовет зуд и маленькие красные пятнышки. Покраснения возникают также у тех, кто страдает вросшими волосами, но раздражения обычно проходят за пару-тройку дней, и следов не остается.

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Необходимость множества сеансов

Для достижения стойкого результата в среднем требуется около десяти процедур, но у всех пациентов есть индивидуальные особенности организма, которые придется учитывать.

Чем жестче и темнее волосы, тем быстрее они поддадутся лазерной эпиляции. Поэтому для обладателей рыжих или светлых локонов манипуляция может оказаться менее эффективной, чем для шатенов и брюнетов, или вообще не подойти. Для того чтобы избежать разочарования и напрасно не тратить время и деньги, перед началом процедур нужно пройти консультацию у специалиста.

Какие бывают лазеры

Лазеры, которыми проводят эпиляцию, бывают разного типа — диодные, александритовые, неодимовые и рубиновые. Они отличаются между собой принципами работы и длиной волн, а соответственно, и воздействием.

Наиболее прогрессивными и безболезненными считаются на текущий момент диодные лазеры. Они самые новые в поколении своих «собратьев». Но многим нравятся именно александритовые. Поэтому при выборе типа лазера обязательно нужно учитывать особенности каждого пациента и перед курсом всегда консультироваться со специалистом. Он оценит тип кожи и волос, а также даст рекомендации по подготовке к процедурам.

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Основные рекомендации перед посещением кабинета лазерной эпиляции и после него