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Магнитные бури в декабре 2024: когда будут магнитные бури в декабре
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Магнитные бури в декабре 2024 года: в какие дни будут и как повлияют на здоровье

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Головная боль
Фото fizkes, iStock
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В первые дни декабря 2024 года ожидается огромное количество солнечных вспышек, что приведет к магнитным бурям на Земле. В течение всего месяца также произойдет несколько эпизодов геомагнитного возмущения, хотя их влияние на самочувствие будет менее выраженным.

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Рассказываем, когда в декабре 2024 года будут магнитные бури, как они влияют на самочувствие и как к ним подготовиться.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури — это избыточная энергия, которая высвобождается Солнцем в виде мощных взрывов. Они сильно влияют на жизнь на Земле: в частности, на радиосвязь и электросети. Также считается, что магнитные бури отражаются на состоянии человека. Особенно сильно они могут влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы.

В медицине нет достоверных данных, что магнитные бури могут спровоцировать различные болезни. Однако некоторые действительно ощущают недомогание в период геомагнитных колебаний.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Часто отмечают, что магнитные бури способны привести к появлению:

  • головных болей и мигрени;

  • сонливости и усталости;

  • раздражительности и эмоциональной нестабильности;

  • снижению работоспособности и ухудшению настроения.

У женщины болит голова
Фото PeopleImages, iStock

Людям с хроническими болезнями (особенно тем, кто страдает от заболеваний сердца, сосудов, нарушений давления) нужно быть крайне внимательными в период магнитных бурь. Кроме того, важно следить за состоянием пожилых, так как они более восприимчивы к изменениям окружающей среды.

Люди, подверженные мигреням или неврозам, могут испытывать более сильные проявления головных болей.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Как отметил врач, в периоды магнитных бурь важно следить за самочувствием, избегать стрессов и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

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Магнитные бури в декабре 2024 года

В какие дни декабря 2024 года пройдут магнитные бури:

  • 1 декабря. С самого утра и почти до вечера ожидается сильное геомагнитное возмущение на уровне четырех баллов.

  • 5-6 декабря. Новый геомагнитный шторм. Он может вызвать сонливость и головные боли даже у вполне здоровых людей.

  • С 11 по 14 декабря. Прогнозируется умеренное геомагнитное возмущение. В этот период у некоторых могут возникнуть нарушения сна, а у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, самочувствие может значительно ухудшиться.

  • 17 декабря. Также ожидается умеренная магнитная буря, которая продлится один день. Она может вызвать мигрени и раздражительность.

  • 22-23 декабря. В эти дни будет действовать магнитная буря средней силы. Вероятны головокружения и проблемы с концентрацией.

  • 27-28 декабря. Магнитная буря будет невысокой интенсивности, но все же может повлиять на состояние метеочувствительных людей.

Как подготовиться к магнитным бурям

Врач Александр Горячев дал ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать негативное воздействие геомагнитных колебаний.

  • Подготовить лекарства. На такие дни стоит иметь при себе препараты, которые обычно используются для облегчения симптомов ваших хронических болезней. Людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется обсудить с лечащими врачами, какие лекарства и в каких дозировках использовать в периоды магнитных бурь.

  • Соблюдать режим питания. В дни магнитных бурь организм испытывает повышенные нагрузки. Лучше ограничить потребление тяжелой пищи, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Девушка принимает таблетки
Фото Jose Jonathan Heres, iStock

  • Проводить время на свежем воздухе. Если позволяет погода, нужно стараться чаще выходить на улицу, уменьшить время, проведенное за экранами гаджетов, и не перегружать себя физической активностью.

  • Избегать кофе и алкоголя. Полезно исключить из рациона крепкий чай, кофе, спиртные напитки и энергетики, так как они могут негативно сказаться на состоянии.

  • Ограничить поездки. Если это возможно, лучше не водить автомобиль и стараться избегать стрессовых ситуаций, так как это может оказать дополнительную нагрузку на психику в период магнитных бурь.

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