Магнитные бури в июне 2024: когда будут и как могут повлиять на здоровье

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Земля отделена от Солнца миллионами километров, но солнечные вспышки отражаются на работе космических аппаратов, электроники и связи. Многие считают, что солнечная активность (геомагнитные бури) влияет и на самочувствие людей. Прямых доказательств и опровержений этой версии нет. Но тысячи людей отмечают ухудшение самочувствия во время так называемых метеодней.
Вместе с врачами рассказали, кто и почему может ощутить на себе воздействие магнитных бурь в июне.
Магнитные бури (или более правильно — геомагнитные бури) возникают в результате взаимодействия магнитного поля Земли с солнечным ветром — частицами, которые выбрасывает Солнце.
Кстати, результат такого взаимодействия можно увидеть — это полярное сияние. Чем сильнее буря, тем южнее можно увидеть это природное явление.
Солнечный ветер достигает Земли в течение нескольких суток, поэтому магнитные бури фиксируются через примерно два дня после очередной вспышки на Солнце.
Бурям присваиваются уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).
Наблюдением за космической погодой и составлением прогнозов магнитных бурь занимается лаборатория солнечной астрономии.
Прогнозы составляются на один час, двое суток, неделю и 27-45 суток. Относительно точный прогноз (с вероятностью 95%) — на один час. Прогноз на 27 суток гораздо менее информативен.
Последняя магнитная буря произошла 4 июня, ее отголоски перестали ощущаться совсем недавно. Но в целом грядущий июнь должен быть достаточно спокойным. Ближайшее возмущение магнитного поля ожидается 9 июня, но статуса бури оно не достигнет. При этом ощущаться последствия бури могут и 8, и 10 июня.
Настоящую магнитную бурю (уровня G1) можно ожидать только в конце месяца: 29 и 30 июня. В это время возможны радиопомехи, ухудшение работы навигаторов.
Считается, что колебания магнитного поля вызывают замедление тока крови. Это может привести к изменению артериального давления, обморокам, мигреням, боли в сердце и так далее. Для обозначения связи самочувствия и магнитных бурь был придуман термин «метеозависимость» (метеочувствительность). Но доказательств наличия или отсутствия такой связи все еще нет.
Впечатлительные и тревожные люди особенно остро ощущают неприятные симптомы во время магнитных бурь. Но связано это не столько с физическим воздействием магнитного поля, сколько с психологическим накручиванием себя, ожиданием плохого.
Новости о магнитных бурях плохо влияют на людей с тревожными расстройствами, депрессией и ипохондрией.Юлия ВалуйскаяВрач-невролог, сомнолог
В результате ожидания магнитных бурь у впечатлительных людей могут повышаться давление, возникать головные боли и бессонница.
В то же время вспышки на Солнце способны влиять на уровень атмосферного давления. А изменение атмосферного давления (если оно отличается от нормы более чем на семь миллиметров ртутного столба) может ухудшать самочувствие. Почувствовать себя плохо могут те, у кого слабые сосуды, пониженное или повышенное артериальное давление или частые мигрени. При этом на понижение атмосферного давления реагируют люди с гипотонией (хронически пониженным давлением), а на повышение — люди с гипертензией (хронически повышенным давлением), и проявления реакции будут разными.
У людей с гипотонией возможны слабость, головные боли и головокружения, проблемы с сердечным ритмом. У людей с гипертензией могут появиться сильная головная боль, проблемы со зрением и дыханием, чувство сдавленности в груди и тошнота.Валентина БайдинаВрач-кардиолог