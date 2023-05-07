Маска из живых улиток: пластический хирург прокомментировал бьюти-тренд, который взорвал соцсети

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В соцсетях завирусились видео из разных салонов красоты по всему миру, в которых людям делают маску (или массаж?) с помощью живых улиток. Эта процедура, скажем так, на любителя — не каждый отважится на такое. Да и стоит ли?
Работает ли такая экзотическая процедура, чем она может быть полезна и кому точно не стоит ее делать, рассказывает врач, пластический хирург Илья Алмазов.
Косметические клиники и SPA-салоны по всей Южной Америке, в Таиланде и Южной Корее часто обращаются к использованию секрета улитки — муцина — из-за его регенеративных и восстанавливающих свойств. Этот секрет представляет собой тип гликопротеина и состоит на 91-98% из воды, а оставшиеся 2-9% — это слизь, гликолевая и гиалуроновая кислоты, эластин, пептиды меди, различные минералы и белки. Все вместе эти вещества работают, чтобы поддерживать гидратацию тела улитки и защищать ее от хищников и паразитов. Благодаря сложной смеси углеводов, белков и липидов, муцин образует защитный барьер на коже, а большое количество влаги помогает сохранить ее увлажненной.
При нанесении на кожу муцин улитки способен восстановить повреждения и стимулировать выработку коллагена, эффективен при лечении прыщей, экземы и других кожных заболеваний. Некоторые косметические продукты, содержащие муцин улитки, включают сыворотки, маски для лица и кремы.
На данный момент нет никаких достоверных научных исследований о том, насколько эффективен и безопасен массаж с улитками. Для процедуры используют африканских улиток Ахатина гигантская (Achatina fulica). Массаж начинается с очищения кожи лица, затем наносят тонер и размещают предварительно «очищенных» улиток, которые скользят по коже в течение 5-15 минут, оставляя питательную слизь. Без этапа очищения улиток в результате массажа можно получить кожную инфекцию.
Показания к массажу улитками:
пигментация;
сухая, обезвоженная кожа;
отечность и темные круги под глазами;
дряблая кожа;
акне;
мимические и глубокие морщины;
тусклый цвет лица.
Несмотря на то что муцин чрезвычайно полезен для кожи, он способен вызвать аллергические реакции, поэтому перед сеансом необходимо провести патч-тест на предплечье. Если не последовало отрицательных реакций, контакт со слизью улитки не опасен для кожи.
Противопоказания к массажу улитками:
аллергическая реакция на муцин;
наличие любых язв, экзем, ран, в том числе послеоперационных;
купероз;
брезгливость, страх перед ползущими по лицу улитками.
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