Как приготовить эффективные маски для роста и блеска волос из обычных продуктов?

В интернете много советов, как самостоятельно приготовить маски для волос из доступных продуктов. Наиболее частыми ингредиентами в них выступают яйца, растительные масла или мед. Нередко рекомендуют острые специи, чтобы улучшить кровообращение кожи головы и ускорить рост волос. Рекомендаций так много, что в них легко запутаться. Мы попросили врача-дерматовенеролога, косметолога Оксану Юрченко поделиться рецептами домашних масок для волос, которые помогут улучшить волосы и не нанесут вреда.

Как подобрать продукты для приготовления домашней маски

Если требуется ускорить рост волос и сделать так, чтобы они меньше выпадали, необходимо использовать продукты, которые оказывают раздражающее действие на кожу головы. Это может быть сок лука, горчица или настойка красного перца. Они обеспечивают приток крови к волосяным фолликулам и улучшают их питание. Но надо помнить о том, что такие ингредиенты подойдут не всем, так как они могут вызвать ожог и аллергические реакции.

Эксперт подчеркнула, что домашние маски могут приносить пользу, но нередко проблемы с волосами требуют более действенных мер, особенно в современных мегаполисах с их ритмом жизни и состоянием экологии.

Рецепты домашних масок для волос

В среднем в сутки человек теряет до 100 волосков, но если это количество увеличивается, необходимо задуматься, почему это происходит. Среди возможных причин:

гормональные нарушения;

беременность и период лактации,

стресс;

реакция на принимаемые лекарственные препараты;

ряд внутренних заболеваний;

нехватка необходимых витаминов и микроэлементов.

Чтобы избежать активной потери волос, в первую очередь нужно обратиться к специалисту, чтобы выявить и исключить первопричину проблемы. А затем можно использовать домашние маски.

Имбирная маска для роста волос

Ингредиенты:

Корень имбиря — небольшой кусочек

Растительное масло (желательно оливковое или кокосовое) — 3 ст. л.

Способ приготовления:

На мелкой терке натереть небольшой кусочек свежего корня имбиря и отжать сок через марлю. Полученный сок смешать с тремя столовыми ложками растительного масла (лучше использовать оливковое или растопленное кокосовое). Полученную смесь втереть в корни волос, укутать целлофаном, а сверху теплым полотенцем. Держать такую маску на волосах не рекомендуется дольше 15-20 минут. При сильном жжении следует немедленно смыть теплой водой.

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Чаще всего волосы становятся тусклыми, если в организме не хватает каких-либо витаминов и микроэлементов. Также среди частых причин:

вредное воздействие внешних факторов;

частая горячая укладка без использования термозащитных средств;

внутренние заболевания;

регулярное окрашивание или завивка волос.

Пивная маска для придания волосам блеска и гладкости

Ингредиенты:

Пиво — 1 бутылка;

Лимонный сок — из половины плода;

Отвар чая — 1 стакан.

Способ приготовления:

Для маски лучше выбрать качественное, так называемое живое пиво. В нем содержится большое количество витаминов группы В и хмель, которые питают волосы, разглаживают чешуйки и придают блеск.

Istockphoto/AlxeyPnferov

Небольшое количество качественного пива подогреть и втереть в корни волос массирующими движениями, затем ополоснуть волосы, отжать, накрыть целлофановой шапочкой, а сверху — теплым полотенцем. Держать такую маску на волосах 30 минут и смыть теплой водой. Чтобы избавиться от запаха алкоголя, волосы можно ополоснуть прохладной водой с добавлением лимонного сока или отваром чая. Это придаст им блеск и красивый оттенок.

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