Для чего спортсменам нужен массаж и когда его нельзя делать: мнение реабилитолога

Спортивный массаж часто воспринимается как роскошь, доступная лишь элитным спортсменам. Но это совсем не так. Более того, массаж напрямую влияет на результат тренировок. Расскажем, почему так происходит.

Типы спортивного массажа и их влияние на организм

Спортивный массаж бывает разным в зависимости от целей. Существует несколько видов этой мануальной техники. Разминочный массаж, проводимый перед тренировками, помогает подготовить мышцы к нагрузкам, повышая температуру тела и улучшая кровообращение.

Восстановительный массаж применяется после тренировок и соревнований для расслабления мышц, снижения напряжения и устранения болезненных ощущений. Его нужно проводить в течение 1-2 часов после физической нагрузки.

Предварительный массаж перед важными соревнованиями помогает повысить возможности организма. Он улучшает работу мышц и суставов, что может оказать значительное влияние на результаты.

Для восстановления после травм (а не обычной нагрузки) используются специализированные массажные техники. Они помогают устранить отеки, улучшить кровообращение и ускорить регенерацию тканей. Все это сокращает время возвращения к активным тренировкам.

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Если говорить в целом, то массаж значительно ускоряет восстановление после травм и оптимизирует спортивные результаты. Он улучшает циркуляцию крови и лимфоток, что способствует быстрому выведению продуктов метаболизма из организма.

Также массаж увеличивает гибкость и подвижность суставов, улучшая эластичность мышц и связок. Это снижает риск травм и помогает достигать новых высот в спорте.

Как часто нужно делать массаж

Частота массажных процедур во многом зависит от интенсивности тренировок и индивидуальных потребностей спортсмена. В идеале разминочный массаж следует проводить за 15-30 минут до начала каждой тренировки. Обычный восстановительный — в течение 1-2 часов после любой физической активности. Предварительный — перед соревнованиями.

Но понятно, что придерживаться таких рекомендаций достаточно сложно. Поэтому для поддержания высокой работоспособности и минимизации риска травм спортсменам стоит ходить на восстановительный массаж хотя бы 1-2 раза в неделю.

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Противопоказания для массажа

Несмотря на множество преимуществ, массаж имеет свои противопоказания. Его не следует проводить при острых воспалительных процессах, так как это может усугубить состояние и привести к осложнениям. Также не рекомендуется массаж при повышенной температуре тела, поскольку состояние может ухудшиться.

Кожные заболевания и повреждения — также основания для отказа от массажа. А людям со склонностью к кровотечениям и варикозному расширению вен следует быть осторожными, так как мануальные техники могут усугубить эти проблемы.

Во время беременности и месячных требуется особый подход к массажу. И он должен осуществляться только после консультации с врачом. Важно учитывать индивидуальные особенности и рекомендации специалистов, чтобы избежать негативных последствий.

Спортивный массаж — это не просто приятная процедура, а важный элемент тренировочного процесса. Он способствует улучшению результатов и быстрому восстановлению после нагрузок.