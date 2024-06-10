Что такое метаболический синдром и как он мешает вам похудеть

Переедание может приводить к различным проблемам со здоровьем, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. И часто предпосылка всех этих заболеваний — метаболический синдром.

О том, как выявить это состояние и можно ли с ним бороться, рассказали диетолог-консультант Алексей Кабанов и нутрициолог Алена Денисова.

Что такое метаболический синдром

Метаболический синдром — это патологическое состояние, связанное с повышенной устойчивостью тканей к воздействию инсулина (инсулинорезистентностью).

Синдром возникает из-за большого количества калорий (прежде всего сахара) и низкой физической активности.

Фото istockphoto.com/eternalcreative

Ожирение, которое почти всегда возникает при избытке калорий и недостатке физической активности, приводит к невосприимчивости к инсулину. Сбиваются углеводный, белковый и пуриновый обмен.

Как выявить метаболический синдром

У человека с метаболическим синдромом нарушается обмен веществ, а жир начинает скапливаться во внутрибрюшной области. Это приводит к увеличению окружности талии. Стоит насторожиться и пройти обследование, если окружность талии больше 88 см у женщин и больше 102 см у мужчин.

Фото istockphoto.com/DjelicS

Помимо увеличения окружности талии, к симптомам относятся:

повышенный уровень триглицеридов (жиров) в крови: больше 1,7 ммоль/л;

повышенное артериальное давление;

низкий уровень липопротеинов (сложных белков) высокой плотности;

нарушение уровня глюкозы.

Можно ли избавиться от метаболического синдрома

Чтобы избавиться от метаболического синдрома, нужно пересмотреть свой образ жизни. То есть начать больше двигаться, перейти на правильное питание и отказаться от вредных привычек.

Питание при метаболическом синдроме

Красное мясо, насыщенные жиры и рафинированный сахар повышают риск развития синдрома. Поэтому количество этих продуктов в рационе нужно сокращать. В первую очередь стоит сократить потребление сахара.

Также стоит добавить в рацион растительные продукты с минимальной обработкой и заменить животные жиры растительными.

Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Двигательная активность

Как минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут высокой нагрузки в неделю улучшат ситуацию. То есть достаточно нескольких долгих пеших прогулок и спусков-подъемов по лестнице, если нет возможности полноценно заниматься. Бытовая физическая активность тоже пойдет на пользу.