Что такое метаболический синдром и как он мешает вам похудеть

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Переедание может приводить к различным проблемам со здоровьем, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. И часто предпосылка всех этих заболеваний — метаболический синдром.
О том, как выявить это состояние и можно ли с ним бороться, рассказали диетолог-консультант Алексей Кабанов и нутрициолог Алена Денисова.
Метаболический синдром — это патологическое состояние, связанное с повышенной устойчивостью тканей к воздействию инсулина (инсулинорезистентностью).
Синдром возникает из-за большого количества калорий (прежде всего сахара) и низкой физической активности.
Ожирение, которое почти всегда возникает при избытке калорий и недостатке физической активности, приводит к невосприимчивости к инсулину. Сбиваются углеводный, белковый и пуриновый обмен.
При наличии метаболического синдрома риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается вдвое, а риск сахарного диабета второго типа — в пять раз.Алена ДенисоваНутрициолог
У человека с метаболическим синдромом нарушается обмен веществ, а жир начинает скапливаться во внутрибрюшной области. Это приводит к увеличению окружности талии. Стоит насторожиться и пройти обследование, если окружность талии больше 88 см у женщин и больше 102 см у мужчин.
Для определения метаболического синдрома требуется осмотр врача и анализ крови.Алена ДенисоваНутрициолог
Помимо увеличения окружности талии, к симптомам относятся:
повышенный уровень триглицеридов (жиров) в крови: больше 1,7 ммоль/л;
повышенное артериальное давление;
низкий уровень липопротеинов (сложных белков) высокой плотности;
нарушение уровня глюкозы.
Чтобы избавиться от метаболического синдрома, нужно пересмотреть свой образ жизни. То есть начать больше двигаться, перейти на правильное питание и отказаться от вредных привычек.
Для начала нужно снизить вес как минимум на 5% от исходной массы. Далее, если одной корректировки образа жизни недостаточно, могут быть назначены лекарственные препараты.Алена ДенисоваНутрициолог
Красное мясо, насыщенные жиры и рафинированный сахар повышают риск развития синдрома. Поэтому количество этих продуктов в рационе нужно сокращать. В первую очередь стоит сократить потребление сахара.
Можно использовать натуральные сахарозаменители.Алексей КабановДиетолог-консультант
Также стоит добавить в рацион растительные продукты с минимальной обработкой и заменить животные жиры растительными.
Как минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут высокой нагрузки в неделю улучшат ситуацию. То есть достаточно нескольких долгих пеших прогулок и спусков-подъемов по лестнице, если нет возможности полноценно заниматься. Бытовая физическая активность тоже пойдет на пользу.