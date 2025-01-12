Пять распространенных мифов о сахарном диабете

Сахарный диабет — аутоиммунное заболевание, которое все еще окутано мифами. Различные домыслы мешают людям жить и стоят преградой на пути их здоровья.

Решили разобраться, где правда, а где заблуждение, и попросили врача-терапевта развеять пять самых распространенных мифов о сахарном диабете. Готовы узнать, действительно ли пончики приводят к болезни, можно ли диабетикам заниматься спортом и почему инсулин — это не всегда плохо?

Диабет вызывается чрезмерным употреблением сахара

Сахарный диабет второго типа и сахарный диабет первого типа — это абсолютно разные заболевания. Если второй тип связан с пищевым поведением (и злополучным сахаром) и некоторыми генетическими факторами, то сахарный диабет первого типа — чисто аутоиммунная болезнь. Здесь тоже имеет значение генетика, но факторами могут быть любые провокации организма. Просто у кого-то слабое звено — именно поджелудочная железа. И собственные клетки иммунитета разрушают ее клетки и нарушают выработку инсулина.

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Люди с диабетом не могут есть фрукты

Фрукты — это источник сахара, в отличие от овощей они содержат фруктозу. При рисках развития сахарного диабета действительно следует исключить фрукты. Но не все, а только сладкие или с высоким гликемическим индексом (вызывающие высокий выброс глюкозы и инсулина в кровь). Например, виноград, банан или хурму.

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Фрукты с низким гликемическим индексом или меньшим количеством сахара можно оставлять в системе питания. Среди них — грейпфрут, мандарин, помело, киви, гранат.

Диабет — это приговор

На самом деле все не так печально.

А с сахарным диабетом второго типа однозначно хороший прогресс ждет пациента, если он правильно питается.

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Стратегия рациона берется низкоуглеводная, с жестким контролем сахара в рационе. И не только того, что ощутимо сладкий на вкус. Следует контролировать и скрытый сахар, и сложные углеводы, которые очень быстро расщепляются, типа крахмала. Поэтому стоит ограничить, например, картошку и кукурузу.

При коррекции веса по необходимости, изменении пищевых привычек, уходе от углеводистого питания и работе с эндокринологом наблюдается прогресс в терапии сахарного диабета второго типа.

Диабет передается по наследству

Передается по наследству не диабет, а склонность к нему. Но на самом деле гораздо важнее смотреть не на генетику, а на образ жизни.

Большинство врачей убеждены, что именно ходьба, спорт, физическая активность резко снижают уровень инсулина, инсулинорезистентности и фактор сахарного диабета второго типа.

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Воспаления и стрессы могут вызвать дисфункцию поджелудочной железы, употребление алкоголя способно привести просто к панкреонекрозу и вторичному сахарному диабету второго типа. И, конечно же, нельзя забывать о питании. Если ваш рацион ежедневно истощает ресурсы поджелудочной железы, то болезнь не заставит себя ждать.

Но важно помнить, что все индивидуально. Поэтому если у вас нет генетического фактора развития сахарного диабета, это не значит, что вам не нужно бояться избыточного потребления сахара в рационе.

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Инсулин приводит к зависимости

Проблемы возможны, если не изменить пищевые привычки. Постоянный рост порций сахара приведет к тому, что доза инсулина, которая была назначена, уже не будет справляться.