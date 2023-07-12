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Сегодня, 18:00

Так ли полезна минеральная вода, которую рекламирует Роналду

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Проверка фактов
Проверка фактов

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Футболист Криштиану Роналду
Фото Global Look Press
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Криштиану Роналду принял участие в запуске бренда минеральной воды URSU9. Подтянутый, спортивный, моложавый и ухоженный вид спортсмена добавил проекту узнаваемости. И, возможно, именно благодаря столь популярному амбассадору, навел особо дотошных экспертов на вопрос соответствия воды заявленным эффектам.

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Чем отличается питьевая вода Роналду от обычной

Испанское гастрономическое издание El Comidista обратило внимание на то, что добывают эту воду не в каком-то элитном источнике в Испании, как было обещано рекламой, а в Португалии, что должно значительно удешевить ее реальную стоимость. Об этом сообщили на портале All Football.

Кроме того, вода заявлена, как щелочная и очень полезная. Из ее названия — URSU9 — следует, что водородный показатель (PH) должен быть равен девяти, а на деле, как сообщает издание, он оказался гораздо ниже — 8,62.

Полезна ли щелочная вода

Также журналисты заявили, что пользы такая вода вовсе не несет. Однако постоянный эксперт «СЭ», диетолог-консультант Алексей Кабанов опроверг это мнение.

Говоря о полезных свойствах щелочной воды, следует помнить о кислотно-щелочном балансе, который присутствует у каждого человека. В случае инфекционного заболевания, неправильного питания, злоупотребления спиртными напитками кисло-щелочной баланс нарушается и меняется в сторону излишней кислотности. Можно даже почувствовать неприятный кислый запах из рта на утро, после того, как вы перебрали с алкоголем.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

В кислой среде лучше размножаются бактерии и вирусы, поэтому лучше привести свой уровень pH в норму. С этой целью при похмелье советуют минералку, чтобы убрать излишнюю кислотность организма.

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К щелочной воде относятся:

  • «Боржоми»;

  • «Ессентуки 17»;

  • «Нарзан» и другие менее известные.

Щелочной воду можно назвать, когда уровень pH выше 7. Так что вода Роналду точно щелочная.

7 — это идеально нейтральная питьевая вода: не кислая, но и не щелочная. 7,5-8,5 — это среднещелочная вода, все что выше 8,5 — это сильнощелочная вода, которую нужно пить с осторожностью под контролем врача. Просто так за обедом лучше не увлекаться. Так что Криш не врет, я бы все-таки рекомендовал его водичку. Нужно еще понимать, что щелочные воды бывают магниевые, гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные. У каждой свое назначение и лечебные свойства. В это части у нас нет подробностей о воде Роналду.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Криштиану Роналду
Польза и вред
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