Так ли полезна минеральная вода, которую рекламирует Роналду

Криштиану Роналду принял участие в запуске бренда минеральной воды URSU9. Подтянутый, спортивный, моложавый и ухоженный вид спортсмена добавил проекту узнаваемости. И, возможно, именно благодаря столь популярному амбассадору, навел особо дотошных экспертов на вопрос соответствия воды заявленным эффектам.

Чем отличается питьевая вода Роналду от обычной

Испанское гастрономическое издание El Comidista обратило внимание на то, что добывают эту воду не в каком-то элитном источнике в Испании, как было обещано рекламой, а в Португалии, что должно значительно удешевить ее реальную стоимость. Об этом сообщили на портале All Football.

Кроме того, вода заявлена, как щелочная и очень полезная. Из ее названия — URSU9 — следует, что водородный показатель (PH) должен быть равен девяти, а на деле, как сообщает издание, он оказался гораздо ниже — 8,62.

Полезна ли щелочная вода

Также журналисты заявили, что пользы такая вода вовсе не несет. Однако постоянный эксперт «СЭ», диетолог-консультант Алексей Кабанов опроверг это мнение.

В кислой среде лучше размножаются бактерии и вирусы, поэтому лучше привести свой уровень pH в норму. С этой целью при похмелье советуют минералку, чтобы убрать излишнюю кислотность организма.

К щелочной воде относятся:

«Боржоми»;

«Ессентуки 17»;

«Нарзан» и другие менее известные.

Щелочной воду можно назвать, когда уровень pH выше 7. Так что вода Роналду точно щелочная.