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Сегодня, 18:00

Что будет, если носить каблуки каждый день? Отвечает ортопед

Лев Дунаев
Травматолог-ортопед
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Женские ножки в красивых бархатных туфлях
Фото istockphoto.com/Constantinis
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Красивые туфли создают законченный образ, удлиняют ноги и делают походку эффектной. Но стоит ли носить каблуки, особенно высокие, ежедневно? На актуальный вопрос ответил врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Лев Дунаев.

Что происходит с ногами

Во время ходьбы на высоких каблуках основной вес смещается на носочки. Из-за этого точка опоры переходит на переднюю часть стопы, центр тяжести смещается вперед, а колени и спина перестают быть в одной плоскости. В итоге стопы не смягчают ударную волну, и она распространяется от пяток к шейному отделу позвоночника. Эти изменения вызывают дискомфорт к концу дна и болевые ощущения в ногах и спине.

Нередко из-за высоких каблуков появляются мозоли и натоптыши. Они требуют особого внимания, так как повреждение кожного покрова может стать причиной воспаления.

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Еще одна угроза высоких каблуков — плоскостопие. Без активной поддержки поперечный свод стопы распластывается, что приводит к сильным болям.

Наконец, ношение обуви на высоком каблуке вызывает нарушение кровотока из-за нефизиологической нагрузки на мышцы. Как результат — тяжесть в ногах, отеки и развитие варикозного расширения вен.

Девушка смотрит на ноги, тяжесть после дня на каблуках
Фото istockphoto.com/miljko

Чем опасно регулярное длительное ношение каблуков

При постоянной носке обуви с узким носом большие пальцы начинают смещаться. Появляется риск образования шишки на внутренней стороне стопы.

Еще одно последствие ношения каблуков — изменение осанки. Смещенный центр тяжести заставляет искать баланс при каждом шаге. В долгосрочной перспективе происходит искривление позвоночника.

Также можно столкнуться с атрофией ягодичных мышц. Из-за перераспределения нагрузки они меньше включаются в работу.

Любовь к каблукам иногда приводит к нарушению работы пальцев. При повышенном давлении они теряют чувствительность и искривляются.

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Рекомендации ортопеда

Для повседневной носки подойдет удобная обувь на небольшом каблуке (2-4 см), с широким передним отделом и устойчивым задником. Важно использовать ортопедические стельки, чтобы поддерживать стопы в анатомически правильном положении и защищать от нагрузок всю опорно-двигательную систему.

Если высокие каблуки неизбежны, лучше не носить их более одного часа и переобуться в удобные туфли или кроссовки с амортизирующей подошвой.

Длинные ноги на каблуках на брусчатке
Фото istockphoto.com/grinvalds

Чтобы защитить вены, выбирайте для повседневной носки компрессионный трикотаж. Он борется с отеками, тяжестью и усталостью в ногах. Компрессионные чулки и гольфы создают необходимый уровень давления на разных участках ноги и стимулируют отток крови.

Не забывайте носить с собой пластырь. Если вы натерли ногу, альтернативной защитой станет силиконовый пластырь. Он защитит кожу от дальнейшего повреждения.

При выборе обуви не стоит руководствоваться принципом «красота требует жертв». Ведь даже непродолжительное ношение высоких каблуков может нанести непоправимый вред организму в целом.

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Польза и вред
Что будет, если...
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