Что будет, если нанести крем для тела на лицо

Конечно, если вы промахнулись с баночкой крема один раз и нанесли крем для тела на лицо, никаких сверхъестественных последствий для кожи не будет. А вот регулярное применение ухода, разработанного для другого участка тела, может привести к нежелательным последствиям для внешнего вида. Вместе с экспертом рассмотрим, почему нельзя наносить крем для тела на лицо и какие у этого могут быть последствия. А еще поделимся, как выбирать кремы, чтобы не навредить коже.

Кожа лица значительно отличается от кожи туловища, конечностей, кистей и стоп. В области лица и шеи она тоньше, чем на остальных участках.

Почему нельзя наносить крем для тела на лицо

Также важно отметить, что кожа на лице значительно более чувствительная, чем на теле. А поэтому компоненты крема для тела могут не подойти. Уход за лицом должен быть особенно бережным и аккуратным.

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Более того, в кремах для тела часто содержатся более жирные или тяжелые масла и ингредиенты, которые могут забить поры на коже лица, вызвав появление угрей и черных точек.

Врач говорит, что при нормальном типе кожи лица, не склонной к проявлению аллергических реакций, использование увлажняющего крема для тела не приведет ни к чему катастрофически страшному. Но стоит отметить важный нюанс.

Существуют различные типы и потребности кожи лица, с которыми средства для тела в лучшем случае не справятся, а в худшем — нанесут вред.

Как крем для тела влияет на кожу лица

Использование крема для тела на лице может вызвать следующие эффекты на коже:

Сухость кожи. Кожа лица более чувствительна и требует особенных ингредиентов для увлажнения. Крем для тела может не содержать достаточного количества активных ингредиентов для поддержания здорового уровня увлажненности кожи.

Раздражение кожи. Крем для тела может содержать ингредиенты, которые не подходят для более чувствительной кожи лица. Это может вызвать раздражение, покраснение и зуд.

Появление угрей и черных точек. В состав многих кремов для тела входят масла, которые могут забить поры и вызвать появление угрей и черных точек в области лица.

Поэтому необходимо подбирать средство для лица по типу и потребностям кожи, а не использовать одно и то же на весь кожный покров.

Чем различаются кремы для лица и тела

Компоненты в составе средств для лица направлены на:

борьбу со свободными радикалами (молекулами, разрушающими клетки);

запуск синтеза коллагена и эластина;

отбеливание, выравнивание тона и текстуры;

укрепление сосудистой стенки;

коррекцию возрастных изменений;

себорегуляцию и сокращение угревой сыпи;

фотопротекцию.

Фото www.istockphoto.com

Компоненты в составе средств для тела направлены на:

увлажнение;

питание;

восстановление липидного барьера;

отшелушивание ороговевших частиц;

восстановление функции клеток.

Что делать с кремами, которые, судя по этикетке, подходят для кожи и лица, и тела

Не вся кожа лица положительно отреагирует на такой продукт: есть риск возникновения воспалительной и аллергической реакции на компоненты в составе.

Самый базовый принцип выбора правильного крема: читайте этикетки. Обращайте внимание на ингредиенты в кремах и выбирайте те, которые разработаны специально для ухода за лицом.