Может ли работа по дому заменить тренировку? Результаты исследования

Заниматься работой по дому и одновременно тренировать мышцы тела — идеальный вариант для многих домохозяек или тех, кто не успевает выделить время на спорт. Вместе с пылью и грязной посудой уходят и лишние килограммы — было бы здорово! Но так ли все просто на самом деле? Вместе с тренером Светланой Бутовой обсудили исследование, в котором ученые рассказали о связи фитнеса и бытовых дел.

Заменяет ли работа по дому тренировку

Для начала стоит уточнить, что тренировки бывают разные. Соответственно, их цели и задачи тоже отличаются.

Силовые занятия ориентированы на укрепление мышц, увеличение их объема. Кардио — на тренировку дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Упражнения на растяжку улучшают эластичность мышц и связок. А тренировки по лечебной физической культуре направлены на улучшение показателей здоровья в целом, имеют терапевтический эффект.

Поэтому домашняя работа, пусть даже очень активная, не может заменить полноценную тренировку. Но при этом плюсы такой активности для здоровья все-таки есть.

Как уборка влияет на тело

На эту тему учеными было проведено исследование. У участников эксперимента в возрасте от 21 до 90 лет уточнили, насколько часто они выполняют домашние дела и степень их интенсивности. Легкая домашняя работа предполагала повседневные хлопоты: вытирание пыли, глажку белья, приготовление пищи. Более тяжелый труд, по мнению исследователей, состоит в мытье окон, уборке при помощи пылесоса, мытье пола.

В результате исследования выяснили, что работа по дому способствует укреплению мышц ног. Вывод вполне закономерный — все перечисленные выше действия совершаются в положении стоя или в процессе ходьбы.

Как уборка влияет на мозг

Еще один плюс хлопот по дому, по мнению авторов эксперимента, заключается в поддержании оптимального уровня физического здоровья и когнитивных способностей. Особенно это важно для людей пожилого возраста. Дело в том, что благодаря домашней работе, пусть даже и не очень активной, снижаются риски малоподвижности.

Istockphoto.com/Rawpixel

Оценивались также такие показатели, как мышление, кратковременная память, зрительно-пространственные способности, речь и объем внимания. Тяжелая домашняя работа привела к повышению показателей внимания на 14%, легкая — улучшила качество кратковременной памяти на 12%.

Авторы другого исследования считают, что работа по дому оказывает терапевтическое влияние на людей с деменцией. То есть человек становится более вовлечен в хозяйственную деятельность, что существенно снижает негативные последствия заболевания.

Конечно, бывает так, что после генеральной уборки чувствуешь себя, как после насыщенного занятия в зале. Тем не менее подобная активность не заменяет полноценную тренировку, которая имеет конкретные цели. Однако домашняя работа — своеобразная альтернатива ходьбе (и любой активности в целом). Разумеется, пользы для здоровья от прогулок на свежем воздухе гораздо больше, но при отсутствии такой возможности бытовые дела — тоже неплохой вариант сжечь лишние калории.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем.