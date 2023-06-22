Водятся ли в России малярийные комары и как от них защититься

Слыша о малярийных комарах, большинство, наверняка, представляет гигантское насекомое с длинными лапками и пугающим видом. На деле это лишь дальние родственники неприятных кровососов. Водятся ли в России настоящие малярийные комары и насколько они опасны, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Как выглядит малярийный комар

Всех комаров рода анофелес, как иначе называют насекомых, можно условно разделить на два вида: безобидный и малярийный. Визуально отличить их сложно, но все-таки можно. У малярийного комара есть некоторые особенности:

поднятое кверху брюшко;

темные пятна на крыльях;

длинные ноги;

длинные щупальцы на голове.

Чем опасен малярийный комар

Самки насекомых переносят плазмодии. Эти одноклеточные организмы, попадая в тело человека, паразитируют в эритроцитах и печени. Результат деятельности бактерий — широко известная малярия.

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Заболевание начинается с лихорадки. Внезапно поднимается высокая температура, затем то спадает, то возвращается. Человек ощущает слабость, озноб, недомогание, головную боль. Далее появляется кашель. Могут возникнуть нарушения нервной деятельности. Боли распространяются по всему организму, поражая мышцы и суставы. Также встречаются следующие симптомы:

тошнота, рвота;

диарея;

сухость во рту;

судороги;

обильное потоотделение;

анемия.

Признаки обычно появляются спустя пару недель после укуса. Весь организм испытывает болезненные ощущения, но особенно малярия сказывается на работе почек, ЖКТ, легких и головного мозга.

Что делать, если укусил малярийный комар

Если вас укусил комар — не надо паниковать, поскольку очаги переносчиков малярии преимущественно находятся в Африке. В России случаи заражения крайне редки. Все это благодаря осушению болот в XIX веке. Небольшие вспышки отмечаются, когда болезнь завозят из тропических регионов.

Фото istockphoto.com

Если у вас возникли сомнения относительно самочувствия, лучше обратиться к специалисту для диагностики. Обычно назначают:

клинический и биохимический анализ крови;

ПЦР-диагностику;

общий анализ мочи.

Как защититься от малярийных комаров

Главный метод в борьбе с паразитами не изменился еще с прошлых веков. Это осушение болот, устранение стоячей воды и протечек. Чтобы предотвратить неконтролируемое размножение комаров, необходимо ухаживать за водоемами и прочими водными ресурсами (особенно мелкими).

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Индивидуальные методы защиты от малярийных комаров не сильно отличаются от обычных. Нужно использовать репелленты: спреи, кремы, гели и другие формы средств. Отправляясь на природу, лучше надевать плотную одежду, чтобы закрыть как можно больше участков тела.

На окна и вентиляционные отверстия стоит установить антимоскитные сетки. Внутри помещений можно пользоваться фумигаторами. Но не стоит оставлять эти средства работать на ночь, так как есть риск отравления. Особенно об этом нужно помнить беременным женщинам и родителям маленьких детей.

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