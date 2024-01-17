Чем натуральная косметика отличается от органической: рассказывают эксперты

Сегодня, 16:00
При выборе косметических продуктов для ухода за кожей и волосами мы сталкиваемся с различными терминами — «натуральная» и «органическая». Что они означают и в чем заключается различие между ними? Давайте разбираться вместе.
Натуральная косметика — это продукты, созданные на основе природных ингредиентов. Она отличается от обычной косметики тем, что не содержит вредных химических компонентов и синтетических добавок.
Состав натуральной косметики включает такие компоненты, как растительные экстракты, эфирные масла, минералы и другие природные ингредиенты.
Они обладают полезными свойствами для кожи и волос, улучшают их состояние и замедляют процесс старения.
Натуральная косметика не содержит парабены (консерванты), сульфаты (пенообразователи), силиконы, искусственные красители и ароматизаторы.Ирина НосоваМагистр биологических наук
Некоторые из наиболее распространенных органических компонентов, используемых в натуральной косметике, включают органические масла (кокосовое, ши, аргановое и другие), экстракты растений (алоэ вера, ромашка, зеленый чай) и натуральные пигменты (красители на основе фруктов и овощей).
Одно из преимуществ натуральной косметики — более благоприятное воздействие на кожу. Натуральные ингредиенты обладают увлажняющими свойствами, способны успокоить раздраженную кожу и повысить ее упругость.
Однако натуральная косметика может вызывать аллергические реакции и раздражения.Ася ИвановаБиохимик
Органическая косметика — это вид косметических средств, производимых на основе натуральных ингредиентов, выращенных без использования химических удобрений и пестицидов.
Ее компоненты проходят сертификацию и соответствуют определенным стандартам. На упаковке можно увидеть соответствующие логотипы и штампы, подтверждающие сертификацию.
Производители органической косметики стремятся использовать только сертифицированные органические ингредиенты. Для получения сертификата они должны соответствовать определенным стандартам, которые регулируются международными организациями.Виктория ПехтереваДиректор по производству косметического бренда
Важная особенность органической косметики — природное происхождение всех ее компонентов. В составе таких средств не должно быть синтетических добавок, парабенов, фталатов и других вредных для здоровья человека веществ. Все ингредиенты должны получаться из растительного или животного сырья.
Производители органической косметики предпочитают использовать растительные ингредиенты, такие как масла, экстракты и эфирные масла растений. Они обладают целебными свойствами и способствуют улучшению состояния кожи и волос.
Часто применяются натуральные антиоксиданты, такие как витамин Е или цитрусовые экстракты, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами.Ася ИвановаБиохимик
Стоит отметить, что органическая косметика может быть дороже по сравнению с обычными косметическими средствами. Это связано с более сложным процессом получения компонентов и строгими требованиями сертификации.
Тем не менее многие люди готовы платить больше за продукты, которые сочетают эффективность и безопасность использования.
Чем органическая косметика отличается от натуральной:
Важно обращаться к сертифицированным брендам и проверять наличие соответствующих маркировок на упаковке.Ирина НосоваМагистр биологических наук