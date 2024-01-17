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Натуральная и органическая косметика: основные отличия, в чем разница
Здоровье

Сегодня, 16:00

5 мин.

Чем натуральная косметика отличается от органической: рассказывают эксперты

М. Маковей , В. Пехтерева , А. Иванова , И. Носова
Косметика и цветы на розовом фоне
Фото Mizina/istockphoto.com
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При выборе косметических продуктов для ухода за кожей и волосами мы сталкиваемся с различными терминами — «натуральная» и «органическая». Что они означают и в чем заключается различие между ними? Давайте разбираться вместе.

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Что такое натуральная косметика

Натуральная косметика — это продукты, созданные на основе природных ингредиентов. Она отличается от обычной косметики тем, что не содержит вредных химических компонентов и синтетических добавок.

Понятие «натуральности» может отличаться у разных производителей. Некоторые бренды используют термин «натуральный» в любой продукции.
Виктория Пехтерева
Директор по производству косметического бренда

Состав

Состав натуральной косметики включает такие компоненты, как растительные экстракты, эфирные масла, минералы и другие природные ингредиенты.

Крем в руках девушки
Фото paulynn/istockphoto.com

Они обладают полезными свойствами для кожи и волос, улучшают их состояние и замедляют процесс старения.

Натуральная косметика не содержит парабены (консерванты), сульфаты (пенообразователи), силиконы, искусственные красители и ароматизаторы.
Ирина Носова
Магистр биологических наук

Некоторые из наиболее распространенных органических компонентов, используемых в натуральной косметике, включают органические масла (кокосовое, ши, аргановое и другие), экстракты растений (алоэ вера, ромашка, зеленый чай) и натуральные пигменты (красители на основе фруктов и овощей).

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Преимущества и недостатки

Одно из преимуществ натуральной косметики — более благоприятное воздействие на кожу. Натуральные ингредиенты обладают увлажняющими свойствами, способны успокоить раздраженную кожу и повысить ее упругость.

Однако натуральная косметика может вызывать аллергические реакции и раздражения.
Ася Иванова
Биохимик

Что такое органическая косметика

Органическая косметика — это вид косметических средств, производимых на основе натуральных ингредиентов, выращенных без использования химических удобрений и пестицидов.

Крем и алоэ
Фото apomares/istockphoto.com

Ее компоненты проходят сертификацию и соответствуют определенным стандартам. На упаковке можно увидеть соответствующие логотипы и штампы, подтверждающие сертификацию.

Производители органической косметики стремятся использовать только сертифицированные органические ингредиенты. Для получения сертификата они должны соответствовать определенным стандартам, которые регулируются международными организациями.
Виктория Пехтерева
Директор по производству косметического бренда

Состав

Важная особенность органической косметики — природное происхождение всех ее компонентов. В составе таких средств не должно быть синтетических добавок, парабенов, фталатов и других вредных для здоровья человека веществ. Все ингредиенты должны получаться из растительного или животного сырья.

Преимущества и недостатки

Производители органической косметики предпочитают использовать растительные ингредиенты, такие как масла, экстракты и эфирные масла растений. Они обладают целебными свойствами и способствуют улучшению состояния кожи и волос.

Часто применяются натуральные антиоксиданты, такие как витамин Е или цитрусовые экстракты, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами.
Ася Иванова
Биохимик

Стоит отметить, что органическая косметика может быть дороже по сравнению с обычными косметическими средствами. Это связано с более сложным процессом получения компонентов и строгими требованиями сертификации.

Кремы, сыворотки на белом фоне с листьями
Фото Artfully79/istockphoto.com

Тем не менее многие люди готовы платить больше за продукты, которые сочетают эффективность и безопасность использования.

Органическая и натуральная косметика: чем они отличаются

Чем органическая косметика отличается от натуральной:

  • Натуральная косметика содержит только натуральные компоненты, полученные из растений или животных и не прошедшие химическую обработку. Органическая также состоит из натуральных ингредиентов, однако при ее производстве применяются строгие стандарты и требования по использованию органических сельскохозяйственных методов выращивания компонентов.
  • Органическая косметика сертифицирована соответствующими организациями и имеет специальные маркировки, подтверждающие ее органическое происхождение. Это гарантирует потребителю, что продукт был произведен с использованием натуральных и органических ингредиентов без применения вредных химических добавок.
  • Органическая косметика дороже натуральной. Это связано с использованием органического сырья, более сложными методами производства и высокими требованиями к сертификации.
Важно обращаться к сертифицированным брендам и проверять наличие соответствующих маркировок на упаковке.
Ирина Носова
Магистр биологических наук
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