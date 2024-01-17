Чем натуральная косметика отличается от органической: рассказывают эксперты

При выборе косметических продуктов для ухода за кожей и волосами мы сталкиваемся с различными терминами — «натуральная» и «органическая». Что они означают и в чем заключается различие между ними? Давайте разбираться вместе.

Что такое натуральная косметика

Натуральная косметика — это продукты, созданные на основе природных ингредиентов. Она отличается от обычной косметики тем, что не содержит вредных химических компонентов и синтетических добавок.

Состав

Состав натуральной косметики включает такие компоненты, как растительные экстракты, эфирные масла, минералы и другие природные ингредиенты.

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Они обладают полезными свойствами для кожи и волос, улучшают их состояние и замедляют процесс старения.

Некоторые из наиболее распространенных органических компонентов, используемых в натуральной косметике, включают органические масла (кокосовое, ши, аргановое и другие), экстракты растений (алоэ вера, ромашка, зеленый чай) и натуральные пигменты (красители на основе фруктов и овощей).

Преимущества и недостатки

Одно из преимуществ натуральной косметики — более благоприятное воздействие на кожу. Натуральные ингредиенты обладают увлажняющими свойствами, способны успокоить раздраженную кожу и повысить ее упругость.

Что такое органическая косметика

Органическая косметика — это вид косметических средств, производимых на основе натуральных ингредиентов, выращенных без использования химических удобрений и пестицидов.

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Ее компоненты проходят сертификацию и соответствуют определенным стандартам. На упаковке можно увидеть соответствующие логотипы и штампы, подтверждающие сертификацию.

Состав

Важная особенность органической косметики — природное происхождение всех ее компонентов. В составе таких средств не должно быть синтетических добавок, парабенов, фталатов и других вредных для здоровья человека веществ. Все ингредиенты должны получаться из растительного или животного сырья.

Преимущества и недостатки

Производители органической косметики предпочитают использовать растительные ингредиенты, такие как масла, экстракты и эфирные масла растений. Они обладают целебными свойствами и способствуют улучшению состояния кожи и волос.

Стоит отметить, что органическая косметика может быть дороже по сравнению с обычными косметическими средствами. Это связано с более сложным процессом получения компонентов и строгими требованиями сертификации.

Фото Artfully79/istockphoto.com

Тем не менее многие люди готовы платить больше за продукты, которые сочетают эффективность и безопасность использования.

Органическая и натуральная косметика: чем они отличаются

Чем органическая косметика отличается от натуральной: