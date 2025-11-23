С меня хватит: как понять, что вы на грани нервного срыва

Сегодня, 09:00
Нервный срыв — это не психиатрический диагноз, а скорее собирательный образ крайнего истощения и потери контроля над эмоциями. Несмотря на отсутствие в справочниках, это состояние можно распознать и предотвратить. Рассказываем вместе с психологом, что такое нервный срыв, как понять, что вы близки к этому состояния и как его избежать.
Нервный срыв — это острое состояние, при котором человек настолько задавлен стрессом (тревогой, количеством решаемых задач), что становится временно не способным выполнять повседневные дела. У него падает интерес к любой активности или информации, появляется безразличие, пассивность, иногда ощущение безысходности.
У разных людей разная восприимчивость к событиям и разные ментальные пределы прочности. Всем порой приходится сталкиваться с усталостью и апатией.
О нервном срыве можно говорить, когда эмоциональное и физическое состояние становится нестабильными. На физическом уровне должны насторожить такие признаки:
Подобных признаков должно быть несколько. При этом они должны дополняться отклонениями в поведении, такими как:
Чтобы не дойти до такого состояния, нужно осознанно проявлять заботу о себе. В течение дня обращать внимание не только на обязанности, но и на свое психологическое благополучие.Татьяна Черняковаклинический и семейный психолог
Если вы чувствуете, что скоро наступит тот самый предел, но пока еще находитесь в достаточно устойчивой психологической форме, отложите или минимизируйте дела. Выход часто видится в том, чтобы бросить все и сбежать, например, в отпуск.
Если такие меры не решат проблемы или невозможны, сделайте физический перерыв в работе и постарайтесь расслабиться способом, подходящим для вас. Можно дать волю эмоциям или наоборот, взять их под контроль с помощью дыхательных техник. Кроме того, для стабилизации состояния желательно отказаться от кофе и алкоголя и по возможности хорошо выспаться.
Но это все временные меры. В перспективе для недопущения нервного срыва лучше будет отказаться от части задач или нейтрализовать другие причины, из-за которых вы испытываете стресс.
Возможно, в процессе перемен придется проститься с тем, что сегодня, кажется, сложно отпустить. Меняя жизнь, вы возвращаете себе свое благополучие.Татьяна Черняковаклинический и семейный психолог
Можно обратиться за помощью к близким (таким, которые поддерживает вас, а не убеждают «терпеть дальше»), к медикам или к психологу.
Чтобы не допустить наступления нервного срыва, нужен комплекс мер.
Как ни странно, начинать нужно с работы над самооценкой. Негативное восприятие себя, переоценка своих возможностей и мысли, что лучше вас никто не справится, одинаково вредны. Помимо этого:
Важно уметь видеть предел, после которого может наступить срыв, и не заступать эту черту. Для этого полезно ввести внутреннюю шкалу оценки психологического благополучия. Проверяйте время от времени, например, на сколько процентов за последнее время вы были:
Если показатели стабильно оказываются ниже установленных вами минимальных значений, нужно что-то менять.
Решите для себя, ниже каких показателей не должны падать уровень вашего хорошего настроения, общая вовлеченность и заинтересованность жизнью.Татьяна Черняковаклинический и семейный психолог