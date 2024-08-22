Ботокс: плюсы и минусы самой популярной процедуры 2024 года

Если вам кажется, что нейропротеины — это какая-то новая группа препаратов, которую стоит опасаться, то пора разобраться в вопросе. Дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала, что это такое и когда применяются эти средства.

Нейропротеины, нейротоксины или ботулотоксин: как правильно?

На самом деле, правильно все вместе. Нейротоксины — синоним нейропротеинов. И их относят к давно известной группе ботулотоксинов типа А. Отсюда и появилось третье название, которое часто сокращают до знакомого всем ботокса.

Нейротоксины — это миорелаксанты, осуществляющие локальную блокаду мышц. За счет этого устраняются морщины и заломы на коже. Препарат в небольшой дозировке вводят внутримышечно, и благодаря отсутствию миграции он оказывает влияние локально.

Ботулотоксины в косметологии и других сферах

Ботулотоксины группы А до сих пор используют и в других сферах: например, в неврологии и педиатрии. В первом случае с помощью нейропротеинов помогают справляться с мигренью. Эта боль начинает проявляться со спазма затылочных мускулов. Препарат блокирует гипертонус мышц, чем и избавляет пациента от сильнейших головных болей. А педиатры используют ботулотоксины группы А для лечения детей с ДЦП. И в этом случае они снимают достаточно активный спазм и гипертонус мышц. Но, разумеется, дозировки используются совершенно другие, не такие, как в косметологии.

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Что касается эстетической медицины, то нейропротеины все так же снимают спазмы, но уже лицевых мышц и мышц шеи. Как правило, самые частые зоны «уколов красоты» — это лоб и подбородок. А еще шейная платизма, которую часто называют главной «мышцей молодости». Впрочем, косметолог может работать и с другими мускулами.

Помимо этого, ботулотоксины группы А позволяют на 6-8 месяцев забыть об избыточной потливости, то есть гипергидрозе. Конечно, можно сделать ставку на дезодоранты, однако они не всегда помогают. К тому же эти средства содержат соли алюминия, неблагоприятно воздействующие на организм в целом. А пользоваться дезодорантом при гипергидрозе придется не один раз в сутки. Потому эффективность нейропротеинов, которые блокируют потовые железы, в разы выше действия обычных устранителей влаги и неприятных запахов.

Почему ботокс так популярен

Есть как минимум пять причин, почему нейропротеины так популярны по всему миру.

Обратимость

Эффект «уколов красоты» обычно держится до полугода. Но уже после 3-4 месяцев мышцы начинают потихоньку возвращаться к прежнему состоянию. Поэтому даже любые неприятные последствия, которые могут возникнуть при неграмотной работе косметолога, обратимы.

Профилактика мимических морщин

Еще один плюс нейропротеинов — возможность профилактики чрезмерной мимики. Ботулотоксины расслабляют мышцы, отвечающие за появление глубоких борозд около губ и носа, на лбу и возле глаз. Время действия препарата достаточно длительное, так что лицо выработает новые привычки. Например, активно не морщить лоб при удивлении.

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Сохранение мимики

Несмотря на профилактику морщин, нейротоксины не «убивают» мимику полностью. Они работают лишь частичными парализаторами, которые делают движения лица менее активными и заметными.

Возможность работать по всему лицу

Раньше считалось, что ботокс предназначен исключительно для верхней трети лица — лба, области глаз, межбровного пространства. Но сегодня специалисты могут работать с препаратом по всему лицу. Например, чтобы избавить от брылей и подтянуть овал.

Минимальные риски

Дозы ботулотоксинов, используемые в косметологии, настолько малы, что отравиться с их помощью нереально. К тому же нейропротеины совершенно не наносят вреда организму: закончится действие уколов — заработают и нервные окончания мышц. Но при этом после 5-7 курсов ботокса делают перерыв на полгода, чтобы тело успело отдохнуть и восстановить чувствительность к препарату.

Кому стоит быть осторожным с нейропротеинами

Несмотря на минимальные риски, инъекции не подойдут:

Людям с онкологическими заболеваниями в стадии обострения. Но большая часть медицинских светил сходится в одном: в период ремиссии использовать ботулотоксины группы А можно.

Пациентам с аллергией на составляющие «уколов красоты». Это хоть и редкое явление, но все же встречается.

Тем, кто принимает определенные лекарства (например, витамины группы В). В таком случае возрастает риск того, что желаемого эффекта от процедуры не появится. А вот после завершения курса колоть ботокс можно. В любом случае перед процедурой важно сообщить специалисту обо всех препаратах, которые вы принимаете.

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Рекомендации для тех, кто в первый раз идет на процедуру

Чтобы результат после инъекций ботокса держался достаточно долго, соблюдайте все предписания своего врача. Также:

всегда выбирайте проверенную, сертифицированную клинику и профессионала высокой квалификации;

будьте честны с доктором, рассказав ему обо всех своих особенностях организма и принимаемых препаратах;

решите, готовы ли вы поддерживать изменения новым уходом за кожей.

Говоря о страхе перед ботоксом, помните, что многие звезды отказались от инъекций, потому что явно перебарщивали с уколами и нарушали рекомендации врачей. Например, это коснулось Кэмерон Диас, Памелы Андерсон, Кортни Кокс и Джулии Робертс. Но если подходить к «уколам красоты» с умом, то в них точно нет ничего страшного.