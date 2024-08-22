Ботокс: плюсы и минусы самой популярной процедуры 2024 года

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Если вам кажется, что нейропротеины — это какая-то новая группа препаратов, которую стоит опасаться, то пора разобраться в вопросе. Дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала, что это такое и когда применяются эти средства.
На самом деле, правильно все вместе. Нейротоксины — синоним нейропротеинов. И их относят к давно известной группе ботулотоксинов типа А. Отсюда и появилось третье название, которое часто сокращают до знакомого всем ботокса.
Нейротоксины — это миорелаксанты, осуществляющие локальную блокаду мышц. За счет этого устраняются морщины и заломы на коже. Препарат в небольшой дозировке вводят внутримышечно, и благодаря отсутствию миграции он оказывает влияние локально.
Ботулотоксины группы А до сих пор используют и в других сферах: например, в неврологии и педиатрии. В первом случае с помощью нейропротеинов помогают справляться с мигренью. Эта боль начинает проявляться со спазма затылочных мускулов. Препарат блокирует гипертонус мышц, чем и избавляет пациента от сильнейших головных болей. А педиатры используют ботулотоксины группы А для лечения детей с ДЦП. И в этом случае они снимают достаточно активный спазм и гипертонус мышц. Но, разумеется, дозировки используются совершенно другие, не такие, как в косметологии.
Что касается эстетической медицины, то нейропротеины все так же снимают спазмы, но уже лицевых мышц и мышц шеи. Как правило, самые частые зоны «уколов красоты» — это лоб и подбородок. А еще шейная платизма, которую часто называют главной «мышцей молодости». Впрочем, косметолог может работать и с другими мускулами.
Помимо этого, ботулотоксины группы А позволяют на 6-8 месяцев забыть об избыточной потливости, то есть гипергидрозе. Конечно, можно сделать ставку на дезодоранты, однако они не всегда помогают. К тому же эти средства содержат соли алюминия, неблагоприятно воздействующие на организм в целом. А пользоваться дезодорантом при гипергидрозе придется не один раз в сутки. Потому эффективность нейропротеинов, которые блокируют потовые железы, в разы выше действия обычных устранителей влаги и неприятных запахов.
Есть как минимум пять причин, почему нейропротеины так популярны по всему миру.
Эффект «уколов красоты» обычно держится до полугода. Но уже после 3-4 месяцев мышцы начинают потихоньку возвращаться к прежнему состоянию. Поэтому даже любые неприятные последствия, которые могут возникнуть при неграмотной работе косметолога, обратимы.
Еще один плюс нейропротеинов — возможность профилактики чрезмерной мимики. Ботулотоксины расслабляют мышцы, отвечающие за появление глубоких борозд около губ и носа, на лбу и возле глаз. Время действия препарата достаточно длительное, так что лицо выработает новые привычки. Например, активно не морщить лоб при удивлении.
Несмотря на профилактику морщин, нейротоксины не «убивают» мимику полностью. Они работают лишь частичными парализаторами, которые делают движения лица менее активными и заметными.
Раньше считалось, что ботокс предназначен исключительно для верхней трети лица — лба, области глаз, межбровного пространства. Но сегодня специалисты могут работать с препаратом по всему лицу. Например, чтобы избавить от брылей и подтянуть овал.
Дозы ботулотоксинов, используемые в косметологии, настолько малы, что отравиться с их помощью нереально. К тому же нейропротеины совершенно не наносят вреда организму: закончится действие уколов — заработают и нервные окончания мышц. Но при этом после 5-7 курсов ботокса делают перерыв на полгода, чтобы тело успело отдохнуть и восстановить чувствительность к препарату.
Несмотря на минимальные риски, инъекции не подойдут:
Чтобы результат после инъекций ботокса держался достаточно долго, соблюдайте все предписания своего врача. Также:
Говоря о страхе перед ботоксом, помните, что многие звезды отказались от инъекций, потому что явно перебарщивали с уколами и нарушали рекомендации врачей. Например, это коснулось Кэмерон Диас, Памелы Андерсон, Кортни Кокс и Джулии Робертс. Но если подходить к «уколам красоты» с умом, то в них точно нет ничего страшного.