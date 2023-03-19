Как определить свой идеальный вес? Нормы для женщин и мужчин в разном возрасте

Знать свой текущий и нормальный вес, к которому надо стремиться, очень важно. Избыточный или недостаточный вес может привести к различным проблемам со здоровьем.

Ваш идеальный вес может меняться в зависимости от возраста, роста, пола, типа телосложения и других факторов. Существует несколько методов расчета идеального веса по разным параметрам. Самые точные, конечно, учитывают возраст.

Индекс массы тела Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах. Например, если ваш вес составляет 70 кг, а рост — 1,7 м, ваш ИМТ будет равен 24,22. Посчитать можно с помощью любого онлайн-калькулятора ИМТ. Зная свой индекс массы тела, вы можете узнать, нормальный ли у вас вес. Недостаточный вес: ИМТ меньше 18,5

Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9

Избыточный вес: ИМТ от 25,0 до 29,9

Ожирение: ИМТ 30,0 или более. Индекс Мохаммеда В 2010 году для расчета идеальной массы тела был изобретен индекс Мохаммеда. По этой формуле идеальный вес равен квадрату роста, умноженному на 0,00225. То есть формула для расчета индекса Мохаммеда следующая: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = РОСТ? * 0.00225 Например, по этой формуле идеальный вес для человека ростом 170 см — 65 кг. Однако этот индекс менее точный, чем остальные формулы и таблицы, поскольку учитывает только рост. Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму Формула Брока-Бругша Есть три варианта формулы Брока-Бругша для разного роста: Для роста до 155: ВЕС = РОСТ — 100

Для роста от 155 до 170: ВЕС = РОСТ — 105

Для роста от 170: ВЕС = РОСТ — 110 Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях Метод Metropolitan Life Американская страховая компания «Metropolitan Life» проанализировала данные за 40 лет с 1943 по 1983 год, чтобы рассчитывать риски при страховании людей. У них получилась вот такая формула: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = 50 + 0.75 * (РОСТ — 150) + (ВОЗРАСТ — 20) / 4 Чтобы не проводить довольно сложные расчеты самостоятельно, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором. Фото Freepik/jcomp Формула ВОЗ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) избрала такой расчет: Для женщин: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = (РОСТ/100)2 * 21.745 — 2.2 Для мужчин: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = (РОСТ/100)2 * 21.745 + 2.2 Для расчета по формуле ВОЗ можете воспользоваться онлайн-калькулятором. Таблица Егорова-Левитского И вот мы добрались до самого интересного. Таблица Егорова-Левитского для расчета идеального веса человека считается наиболее точной, поскольку учитывает не только рост, но и возраст и пол. Возраст 20-29 лет 30—39 лет 40—49 лет 50—59 лет 60—69 лет Рост, см Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 148 50.8 48.4 55.0 52.3 56.6 54.7 56.0 53.2 53.9 52.2 150 51.3 48.9 56.7 53.9 58.1 56.5 58.0 55.7 57.3 54.8 152 51.3 51.0 58.7 55.0 61.5 59.5 61.1 57.6 60.3 55.9 154 55.3 53.0 61.6 59.1 64.5 62.4 63.8 60.2 61.9 59.0 156 58.5 55.8 64.4 61.5 67.3 66.0 65.8 62.4 63.7 60.9 158 61.2 58.1 67.3 64.1 70.4 67.9 68,0 64.5 67.0 62.4 160 62.9 59.8 69.2 65.8 72.3 69.9 69.7 65.8 68.2 64.6 162 64.6 61.6 71.0 68.5 74.4 72.2 72.7 68.7 69.1 66.5 164 67.3 63.6 73.9 70.8 77.2 74.0 75.6 72.0 72.2 70.0 166 68.8 65.2 74.5 71.8 78.0 76.5 76.3 73.8 74.3 71.5 168 70.8 68.5 76.3 73.7 79.6 78.2 77.9 74.8 76.0 73.3 170 72.7 69.2 77.7 75.8 81.0 79.8 79.6 76.8 76.9 75.0 172 74.1 72.8 79.3 77.0 82.8 81.7 81.1 77.7 78.3 76.3 174 77.5 74.3 80.8 79.0 84.4 83.7 83.0 79.4 79.3 78.0

Важно понимать, что с возрастом многие люди весят больше за счет «возрастных килограммов». Это связано с тем, что снижается скорость распада жира. Так, согласно таблице Егорова-Левитского, идеальный вес для женщины ростом 160 см в 30-39 лет — 65,8 кг, а в 40-49 лет — 69,9 кг.

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Член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Лидия Квашнина рассказала о пяти причинах, по которым человек с возрастом набирает лишний вес:

1. Многие уменьшают физическую активность: больше сидят и лежат, меньше ходят, бегают, танцуют.

2. Много стрессуют, что часто приводит к нарушению работы гормональной системы, в частности щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ.

3. С возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов. То есть у более взрослого человека жировая ткань уменьшается медленнее, чем у молодого.

4. Часто к определенному возрасту человек теряет оптимизм, становится недовольным жизнью и не испытывает радости. Тогда для многих еда становится единственным источником дофамина, что ведет к повышению среднесуточной калорийности рациона и к набору веса.

5. Увлекаясь всевозможными ограничительными диетами в погоне за сохранением молодости и красоты, многие доводят свой организм до дефицитов. В ответ жировые отложения начинают «запасаться» впрок.

Знание своей нормы веса может помочь в поддержании здорового образа жизни и предотвращении многих заболеваний, связанных с ожирением или недостатком веса. Это может помочь вам в планировании диеты и физических упражнений, чтобы отлично выглядеть и прекрасно себя чувствовать.

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