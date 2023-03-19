Как определить свой идеальный вес? Нормы для женщин и мужчин в разном возрасте

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Знать свой текущий и нормальный вес, к которому надо стремиться, очень важно. Избыточный или недостаточный вес может привести к различным проблемам со здоровьем.
Ваш идеальный вес может меняться в зависимости от возраста, роста, пола, типа телосложения и других факторов. Существует несколько методов расчета идеального веса по разным параметрам. Самые точные, конечно, учитывают возраст.
Вес — важный фактор общего состояния здоровья человека. Недостаточный или избыточный может привести к различным проблемам со здоровьем и увеличить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.Ирина ЮзупКандидат медицинских наук, врач
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах.
Например, если ваш вес составляет 70 кг, а рост — 1,7 м, ваш ИМТ будет равен 24,22. Посчитать можно с помощью любого онлайн-калькулятора ИМТ.
Зная свой индекс массы тела, вы можете узнать, нормальный ли у вас вес.
Недостаточный вес: ИМТ меньше 18,5
Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9
Избыточный вес: ИМТ от 25,0 до 29,9
Ожирение: ИМТ 30,0 или более.
Есть несколько показателей, которые следует учитывать при расчете идеального веса человека, включая индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и процентное содержание жира в организме. ИМТ — это распространенный инструмент, используемый для определения того, находится ли вес человека в пределах нормы, но он имеет некоторые ограничения и не должен быть единственным рассматриваемым фактором.Ирина ЮзупКандидат медицинских наук, врач
В 2010 году для расчета идеальной массы тела был изобретен индекс Мохаммеда. По этой формуле идеальный вес равен квадрату роста, умноженному на 0,00225.
То есть формула для расчета индекса Мохаммеда следующая:
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = РОСТ? * 0.00225
Например, по этой формуле идеальный вес для человека ростом 170 см — 65 кг. Однако этот индекс менее точный, чем остальные формулы и таблицы, поскольку учитывает только рост.
Есть три варианта формулы Брока-Бругша для разного роста:
Для роста до 155: ВЕС = РОСТ — 100
Для роста от 155 до 170: ВЕС = РОСТ — 105
Для роста от 170: ВЕС = РОСТ — 110
Американская страховая компания «Metropolitan Life» проанализировала данные за 40 лет с 1943 по 1983 год, чтобы рассчитывать риски при страховании людей. У них получилась вот такая формула:
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = 50 + 0.75 * (РОСТ — 150) + (ВОЗРАСТ — 20) / 4
Чтобы не проводить довольно сложные расчеты самостоятельно, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) избрала такой расчет:
Для женщин: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = (РОСТ/100)2 * 21.745 — 2.2
Для мужчин: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = (РОСТ/100)2 * 21.745 + 2.2
Для расчета по формуле ВОЗ можете воспользоваться онлайн-калькулятором.
И вот мы добрались до самого интересного. Таблица Егорова-Левитского для расчета идеального веса человека считается наиболее точной, поскольку учитывает не только рост, но и возраст и пол.
|
Возраст
|
20-29 лет
|
30—39 лет
|
40—49 лет
|
50—59 лет
|
60—69 лет
|
Рост, см
|
Муж
|
Жен
|
Муж
|
Жен
|
Муж
|
Жен
|
Муж
|
Жен
|
Муж
|
Жен
|
148
|
50.8
|
48.4
|
55.0
|
52.3
|
56.6
|
54.7
|
56.0
|
53.2
|
53.9
|
52.2
|
150
|
51.3
|
48.9
|
56.7
|
53.9
|
58.1
|
56.5
|
58.0
|
55.7
|
57.3
|
54.8
|
152
|
51.3
|
51.0
|
58.7
|
55.0
|
61.5
|
59.5
|
61.1
|
57.6
|
60.3
|
55.9
|
154
|
55.3
|
53.0
|
61.6
|
59.1
|
64.5
|
62.4
|
63.8
|
60.2
|
61.9
|
59.0
|
156
|
58.5
|
55.8
|
64.4
|
61.5
|
67.3
|
66.0
|
65.8
|
62.4
|
63.7
|
60.9
|
158
|
61.2
|
58.1
|
67.3
|
64.1
|
70.4
|
67.9
|
68,0
|
64.5
|
67.0
|
62.4
|
160
|
62.9
|
59.8
|
69.2
|
65.8
|
72.3
|
69.9
|
69.7
|
65.8
|
68.2
|
64.6
|
162
|
64.6
|
61.6
|
71.0
|
68.5
|
74.4
|
72.2
|
72.7
|
68.7
|
69.1
|
66.5
|
164
|
67.3
|
63.6
|
73.9
|
70.8
|
77.2
|
74.0
|
75.6
|
72.0
|
72.2
|
70.0
|
166
|
68.8
|
65.2
|
74.5
|
71.8
|
78.0
|
76.5
|
76.3
|
73.8
|
74.3
|
71.5
|
168
|
70.8
|
68.5
|
76.3
|
73.7
|
79.6
|
78.2
|
77.9
|
74.8
|
76.0
|
73.3
|
170
|
72.7
|
69.2
|
77.7
|
75.8
|
81.0
|
79.8
|
79.6
|
76.8
|
76.9
|
75.0
|
172
|
74.1
|
72.8
|
79.3
|
77.0
|
82.8
|
81.7
|
81.1
|
77.7
|
78.3
|
76.3
|
174
|
77.5
|
74.3
|
80.8
|
79.0
|
84.4
|
83.7
|
83.0
|
79.4
|
79.3
|
78.0
Важно понимать, что с возрастом многие люди весят больше за счет «возрастных килограммов». Это связано с тем, что снижается скорость распада жира. Так, согласно таблице Егорова-Левитского, идеальный вес для женщины ростом 160 см в 30-39 лет — 65,8 кг, а в 40-49 лет — 69,9 кг.
Член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Лидия Квашнина рассказала о пяти причинах, по которым человек с возрастом набирает лишний вес:
1. Многие уменьшают физическую активность: больше сидят и лежат, меньше ходят, бегают, танцуют.
2. Много стрессуют, что часто приводит к нарушению работы гормональной системы, в частности щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ.
3. С возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов. То есть у более взрослого человека жировая ткань уменьшается медленнее, чем у молодого.
4. Часто к определенному возрасту человек теряет оптимизм, становится недовольным жизнью и не испытывает радости. Тогда для многих еда становится единственным источником дофамина, что ведет к повышению среднесуточной калорийности рациона и к набору веса.
5. Увлекаясь всевозможными ограничительными диетами в погоне за сохранением молодости и красоты, многие доводят свой организм до дефицитов. В ответ жировые отложения начинают «запасаться» впрок.
Знание своей нормы веса может помочь в поддержании здорового образа жизни и предотвращении многих заболеваний, связанных с ожирением или недостатком веса. Это может помочь вам в планировании диеты и физических упражнений, чтобы отлично выглядеть и прекрасно себя чувствовать.
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