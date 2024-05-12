Какой пульс считается хорошим: норма по возрастам

Нормальный пульс — один из ключевых показателей общего состояния здоровья. Если он постоянно находится вне нормального диапазона, это может быть признаком серьезного заболевания. О том, какой пульс считается нормальным и почему он может отклоняться от нормы, рассказали кардиолог Марина Ярыгина и невролог Наталья Корявцева.

Что такое пульс

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — это колебания стенок кровеносных сосудов, которые происходят в результате работы сердца. Пульсируют все кровеносные сосуды: артерии, вены, капилляры. Поэтому «бьющиеся» в период напряжения сосуды на висках и на лбу — тоже в широком смысле пульс. Но обычно, когда говорят об этом показателе, имеют в виду артериальный пульс. Именно его частоту измеряют на запястье (на лучевой артерии) и на шее (на сонной артерии). Частота пульса — это количество колебаний стенок артерии за минуту (или другой временной отрезок).

Кроме частоты пульса оцениваются его ритмичность, напряжение, наполнение и частота сердечных сокращений (ЧСС).

Какой пульс считается нормальным

Показатели нормы меняются в течение жизни. С возрастом величина пульса уменьшается. Максимальная частота — у новорожденных.

Для взрослого здорового человека нормальным считается пульс от 60 до 90 ударов в минуту в состоянии покоя. Такой большой диапазон объясняется тем, что норма определяется индивидуально, поскольку зависит от состояния здоровья, веса, роста, пищевых привычек, уровня физической подготовки и других факторов.

При повышенной физической нагрузке частота пульса увеличивается.

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Норма пульса по возрастам

Для оценки состояния здоровья в расчет берутся такие показатели частоты:

5 лет — 95-100 ударов в минуту;

10 лет — 80-85 ударов;

15 лет — 75-80 ударов;

25-55 лет — 72-77 ударов:

старше 55 лет — 70-75 ударов.

Показатели усредненные, так же как и цифры «нормального» давления. Если пульс не отклоняется от пределов 60-90 ударов в минуту — он нормальный.

Из-за чего может измениться пульс

Частота пульса может меняться даже в течение дня, и это не будет признаком заболевания. Нормальными считаются отклонения в следующих случаях:

учащение после еды;

учащение при повышении температуры (как воздуха, так и тела);

учащение при беременности (так как увеличивается объем циркулирующей крови);

замедление у профессиональных спортсменов.

Фото istockphoto.com/filadendron

На частоту пульса может влиять образ жизни. Например, пульс и частота сердечных сокращений увеличиваются под воздействием:

кофеина;

алкоголя;

никотина;

некоторых лекарств;

стресса.

Влиять на изменение пульса могут и некоторые заболевания:

при заболеваниях щитовидной железы (гипертиреозе и гипотиреозе) пульс может как учащаться, так и замедляться;

при анемии — учащаться;

при нарушении работы сердца — замедляться и учащаться.

Заболевания, на которые может указывать изменение пульса в ту или другую сторону, легко пропустить.

Поэтому крайне желательно периодически проверять частоту пульса и своевременно обращаться к врачу, если изменения становятся существенными. Доктор поможет выявить причины и при необходимости назначит лечение.

И, конечно, стоит отказаться от алкоголя и курения, а также снизить уровень стресса.