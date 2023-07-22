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Сегодня, 06:00

Одуванчик: польза и вред для здоровья

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Проверка фактов
Проверка фактов

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Желтые одуванчики на белом фоне
Фото istockphoto.com/Hana Richterova
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В последнее время одуванчик воспринимают преимущественно, как «паразита» газонов и сорную траву. Однако стоит взглянуть на это растение с другой стороны. О полезных свойствах одуванчика рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Калорийность и бжу одуванчика

Одуванчик вполне можно назвать диетическим продуктом, как и любую зелень. На 100 г продукта приходится всего 45 ккал, а также:

  • белка примерно — 2, 7 г;

  • углеводов — 6,7 г;

  • жиров — 0,7 г.

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Варенье из одуванчиков
Фото istockphoto.com/Svetlana Verbitskaya

Польза одуванчика

Кроме, белков, жиров и углеводов, одуванчик имеет богатый состав витаминов и микроэлементов. Среди них:

  • витамины В2, В3, В4, улучшающие состояние нервной системы;

  • витамины А, С и Е, обеспечивающие красоту кожи, здоровье сосудов и сердца, крепкий иммунитет и здоровье глаз;

  • калий и магний, без которых немыслимо здоровье сердца, сосудов, а также гармоничная работа нервной системы и мышц;

  • натрий, контролирующий водно-солевой баланс и передачу нервных импульсов;

  • кальций и фосфор, витамин D, необходимые для здоровья костей.

Конечно, одуванчик редко употребляют в пищу. Но стоит учесть, что это рекордсмен по наличию в составе витамина А. В 100 г продукта содержится более 200% от суточной нормы потребления витамина А. Это количество сопоставимо со всем известной морковкой. Поэтому для здоровья глаз поесть салат из одуванчика будет очень полезно.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Также одуванчик содержит:

  • каротиноиды, такие как тараксантин, лютеин и флавонксантиин;

  • инулин;

  • летучие масла;

  • дубильные вещества;

  • тритерпеновые спирты (арнидол и фарадиол) и соединения (амирин, тараксерол);

  • слизь;

  • каучук.

Полезны и пригодны для употребления не только листья одуванчика, но и корни.

Репа: польза и&nbsp;вред. Репа: польза и вред для здоровья

Вред одуванчика

Возможно, одуванчик не очень популярен из-за своего горького вкуса. Избавиться от него можно, если вымочить листья некоторое время в подсоленной воде. Но, если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язва, гастрит и прочие, от употребления этого растения все же лучше отказаться.

Чай из одуванчиков
Фото istockphoto.com/Stefan Tomic

Часто из одуванчика делают варенье. Но, увы, при нагревании большая часть витаминов теряется, а огромное количество сахара в варенье пользы не приносит.

Важно помнить о вреде добавленного сахара. Как правило, мы употребляем много сладких продуктов, которые наносят серьезный вред организму, способствуют возникновению диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. А тут еще варенье из одуванчика. Мой совет — съешьте просто морковку, без сахара. Полезно и для зубов, и здоровья глаз.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Одуванчик в медицине

На аптечных полках можно встретить различные фиточаи и настойки из одуванчика. Они помогают:

  • улучшить аппетит, метаболизм и пищеварение;

  • нормализовать сахар в крови;

  • укрепить иммунитет;

  • улучшить работу печени;

  • вывести лишнюю воду и снизить отеки;

  • снизить риск катаракты и возрастных ухудшений зрения;

  • восстановить либидо;

  • нормализовать качество сна;

  • избавить от кашля, запоров и паразитов.?

Одуванчик с корнем на деревянной доске
Фото istockphoto.com/Madeleine_Steinbach

Цветы и сок применяют в настойках и лосьонах для ухода за кожей. Сухие корни, перетертые в порошок, помогают заживлять раны, ссадины и ожоги.

Вкусные рецепты из одуванчика

Из одуванчика готовят полезные салаты, делают отвары, варенье и даже вино.

Салат из одуванчика

Наиболее полезным блюдом из одуванчика будет салат.

Ингредиенты:

  • листья одуванчика — 100 г;

  • молотый грецкий орех — 20 г;

  • мед — 15 г;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • зелень (укроп) — по вкусу.

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Девушка собирает корзину одуванчиков
Фото istockphoto.com/macniak

Приготовление:

  1. Листья одуванчика хорошо промыть в холодной проточной воде (или выдержать в подсоленной воде), мелко нарубить и высыпать в миску.

  2. К листьям одуванчика добавить орехи, мед, растительное масло, перемешать, украсить зеленью — и подавать к столу.

Такой салат станет простым, необычным и полезным дополнением к мясным, рыбным блюдам и гарнирам.

Помидоры. Помидоры: польза и вред

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