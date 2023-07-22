Одуванчик: польза и вред для здоровья

В последнее время одуванчик воспринимают преимущественно, как «паразита» газонов и сорную траву. Однако стоит взглянуть на это растение с другой стороны. О полезных свойствах одуванчика рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Калорийность и бжу одуванчика

Одуванчик вполне можно назвать диетическим продуктом, как и любую зелень. На 100 г продукта приходится всего 45 ккал, а также:

белка примерно — 2, 7 г;

углеводов — 6,7 г;

жиров — 0,7 г.

?

Фото istockphoto.com/Svetlana Verbitskaya

Польза одуванчика

Кроме, белков, жиров и углеводов, одуванчик имеет богатый состав витаминов и микроэлементов. Среди них:

витамины В2, В3, В4, улучшающие состояние нервной системы;

витамины А, С и Е, обеспечивающие красоту кожи, здоровье сосудов и сердца, крепкий иммунитет и здоровье глаз;

калий и магний, без которых немыслимо здоровье сердца, сосудов, а также гармоничная работа нервной системы и мышц;

натрий, контролирующий водно-солевой баланс и передачу нервных импульсов;

кальций и фосфор, витамин D, необходимые для здоровья костей.

Также одуванчик содержит:

каротиноиды, такие как тараксантин, лютеин и флавонксантиин;

инулин;

летучие масла;

дубильные вещества;

тритерпеновые спирты (арнидол и фарадиол) и соединения (амирин, тараксерол);

слизь;

каучук.

Полезны и пригодны для употребления не только листья одуванчика, но и корни.

Вред одуванчика

Возможно, одуванчик не очень популярен из-за своего горького вкуса. Избавиться от него можно, если вымочить листья некоторое время в подсоленной воде. Но, если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язва, гастрит и прочие, от употребления этого растения все же лучше отказаться.

Фото istockphoto.com/Stefan Tomic

Часто из одуванчика делают варенье. Но, увы, при нагревании большая часть витаминов теряется, а огромное количество сахара в варенье пользы не приносит.

Одуванчик в медицине

На аптечных полках можно встретить различные фиточаи и настойки из одуванчика. Они помогают:

улучшить аппетит, метаболизм и пищеварение;

нормализовать сахар в крови;

укрепить иммунитет;

улучшить работу печени;

вывести лишнюю воду и снизить отеки;

снизить риск катаракты и возрастных ухудшений зрения;

восстановить либидо;

нормализовать качество сна;

избавить от кашля, запоров и паразитов.?

Фото istockphoto.com/Madeleine_Steinbach

Цветы и сок применяют в настойках и лосьонах для ухода за кожей. Сухие корни, перетертые в порошок, помогают заживлять раны, ссадины и ожоги.

Вкусные рецепты из одуванчика

Из одуванчика готовят полезные салаты, делают отвары, варенье и даже вино.

Салат из одуванчика

Наиболее полезным блюдом из одуванчика будет салат.

Ингредиенты:

листья одуванчика — 100 г;

молотый грецкий орех — 20 г;

мед — 15 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

зелень (укроп) — по вкусу.

?

Фото istockphoto.com/macniak

Приготовление:

Листья одуванчика хорошо промыть в холодной проточной воде (или выдержать в подсоленной воде), мелко нарубить и высыпать в миску. К листьям одуванчика добавить орехи, мед, растительное масло, перемешать, украсить зеленью — и подавать к столу.

Такой салат станет простым, необычным и полезным дополнением к мясным, рыбным блюдам и гарнирам.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!