Одуванчик: польза и вред для здоровья

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В последнее время одуванчик воспринимают преимущественно, как «паразита» газонов и сорную траву. Однако стоит взглянуть на это растение с другой стороны. О полезных свойствах одуванчика рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Одуванчик вполне можно назвать диетическим продуктом, как и любую зелень. На 100 г продукта приходится всего 45 ккал, а также:
белка примерно — 2, 7 г;
углеводов — 6,7 г;
жиров — 0,7 г.
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Кроме, белков, жиров и углеводов, одуванчик имеет богатый состав витаминов и микроэлементов. Среди них:
витамины В2, В3, В4, улучшающие состояние нервной системы;
витамины А, С и Е, обеспечивающие красоту кожи, здоровье сосудов и сердца, крепкий иммунитет и здоровье глаз;
калий и магний, без которых немыслимо здоровье сердца, сосудов, а также гармоничная работа нервной системы и мышц;
натрий, контролирующий водно-солевой баланс и передачу нервных импульсов;
кальций и фосфор, витамин D, необходимые для здоровья костей.
Также одуванчик содержит:
каротиноиды, такие как тараксантин, лютеин и флавонксантиин;
инулин;
летучие масла;
дубильные вещества;
тритерпеновые спирты (арнидол и фарадиол) и соединения (амирин, тараксерол);
слизь;
каучук.
Полезны и пригодны для употребления не только листья одуванчика, но и корни.
Возможно, одуванчик не очень популярен из-за своего горького вкуса. Избавиться от него можно, если вымочить листья некоторое время в подсоленной воде. Но, если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язва, гастрит и прочие, от употребления этого растения все же лучше отказаться.
Часто из одуванчика делают варенье. Но, увы, при нагревании большая часть витаминов теряется, а огромное количество сахара в варенье пользы не приносит.
Важно помнить о вреде добавленного сахара. Как правило, мы употребляем много сладких продуктов, которые наносят серьезный вред организму, способствуют возникновению диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. А тут еще варенье из одуванчика. Мой совет — съешьте просто морковку, без сахара. Полезно и для зубов, и здоровья глаз.Алексей КабановДиетолог-консультант
На аптечных полках можно встретить различные фиточаи и настойки из одуванчика. Они помогают:
улучшить аппетит, метаболизм и пищеварение;
нормализовать сахар в крови;
укрепить иммунитет;
улучшить работу печени;
вывести лишнюю воду и снизить отеки;
снизить риск катаракты и возрастных ухудшений зрения;
восстановить либидо;
нормализовать качество сна;
избавить от кашля, запоров и паразитов.?
Цветы и сок применяют в настойках и лосьонах для ухода за кожей. Сухие корни, перетертые в порошок, помогают заживлять раны, ссадины и ожоги.
Из одуванчика готовят полезные салаты, делают отвары, варенье и даже вино.
Наиболее полезным блюдом из одуванчика будет салат.
Ингредиенты:
листья одуванчика — 100 г;
молотый грецкий орех — 20 г;
мед — 15 г;
растительное масло — 1 ст. л.;
зелень (укроп) — по вкусу.
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Приготовление:
Листья одуванчика хорошо промыть в холодной проточной воде (или выдержать в подсоленной воде), мелко нарубить и высыпать в миску.
К листьям одуванчика добавить орехи, мед, растительное масло, перемешать, украсить зеленью — и подавать к столу.
Такой салат станет простым, необычным и полезным дополнением к мясным, рыбным блюдам и гарнирам.
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