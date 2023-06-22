Огурцы: польза и вред для организма

Сегодня, 15:00
Свежий запах огурцов ассоциируется с дачей и теплым сезоном. Невысокая калорийность и приятный вкус овоща делают его основой множества летних блюд и даже монодиеты.
Но так ли безобидны огурцы? Разбираемся с нутрициологом Александрой Степаненко.
В зависимости от сорта огурец может весить от 50 до 450 г. Среднеплодный огурец весит 100-120 г.
Таблица пищевой ценности огурцов
|
Название
|
Количество на 100 г
|
Белки
|
0,8 г
|
Жиры
|
0,1 г
|
Углеводы
|
2,5 г
|
Энергетическая ценность
|
14 ккал
Кроме того, в 100 г огурца содержится: 1 г пищевых волокон (клетчатки) и 95 г воды. В воде растворены минералы и другие вещества.
Огурцы не только вкусны, но и полезны для здоровья. Овощи — прекрасный источник калия и магния. Эти вещества снижают кровяное давление и уменьшают риск сердечных заболеваний. Клетчатка в составе плодов благотворно влияет на пищеварение. Плюс у огурцов есть противораковый эффект.
Также огурец эффективен, если нужно снять боль от солнечного ожога.
«Плоды огурца обладают охлаждающим, кровоостанавливающим, тонизирующим действием. Они эффективны против жажды и теплового удара»Александра СтепаненкоНутрициолог
Способность огурца снимать отеки превращает его в действенное косметическое средство. Огуречный сок входит в состав отбеливающих масок и средств против черных точек.
«Если 10 минут подержать ломтики огурца на глазах, уменьшится отечность»Александра СтепаненкоНутрициолог
Кремний в составе плодов помогает укрепить ногти. А большое количество воды и низкое содержание калорий превращает продукт в диетический. Но придерживаться огуречной диеты слишком долго нельзя.
Какие последствия неумеренного поглощения огурцов могут быть?
К тому же огурцы, выращенные промышленным способом, в том числе на ферме, могут накапливать нитраты и пестициды.
«Пестициды и нитраты не растворяются и могут привести к отравлению»Александра СтепаненкоНутрициолог
Огурцами, выращенными самостоятельно, вряд ли получится отравиться. Но проблемы со здоровьем могут возникнуть и от избытка «своих» огурцов.
Рекомендуемая норма — три-четыре средних плода в день.
Плоды должны быть чистыми, без механических повреждений и слизи на коже. У спелого огурца не будет посторонних запахов, а плодоножка всегда упругая и твердая.
«Свежий огурец имеет однородный зеленый цвет. Допускается незначительный светлый оттенок со стороны соприкосновения с землей»Александра СтепаненкоНутрициолог
Огурцы можно положить в отсек для овощей, предварительно разложив их по полиэтиленовым пакетам. Завязывать пакет не нужно. Такой способ хранения позволяет сохранить плоды свежими до семи дней. Овощи также можно держать при комнатной температуре два-три дня. Для этого подойдет темное сухое место.
«Тепличные огурцы следует хранить при +10...14°C. Огурцы, выращенные в открытом грунте, хранят при температуре +7...+10°C и относительной влажности 85-95%»Александра СтепаненкоНутрициолог
Свежие огурцы можно заморозить:
Из огурцов можно приготовить немало угощений: салаты, летние супы, напитки, закуски и даже десерты. Однако начать гастрономическое знакомство с плодами лучше с простых и понятных блюд.
«В 100 г коктейля содержится: 36,66 ккал, 2,14 г белков, 1,39 г жиров, 3,82 г углеводов. Его можно пить на завтрак, на ужин или вместо перекуса»Александра СтепаненкоНутрициолог
Ингредиенты:
Способ приготовления:
«Отличный вариант закуски или гарнира на обед и ужин. В 100 г продукта содержится: 70,2 ккал, 2,06 г белков, 5,19 г жиров, 3,7 г углеводов»Александра СтепаненкоНутрициолог
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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