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Сегодня, 15:00

Огурцы: польза и вред для организма

Мария Сальникова
Александра Степаненко
Нутрициолог
Фото istockphoto.com
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Так ли безобидны эти овощи? Разбираемся с нутрициологом.

Свежий запах огурцов ассоциируется с дачей и теплым сезоном. Невысокая калорийность и приятный вкус овоща делают его основой множества летних блюд и даже монодиеты.

Но так ли безобидны огурцы? Разбираемся с нутрициологом Александрой Степаненко.

Калорийность и БЖУ огурцов

В зависимости от сорта огурец может весить от 50 до 450 г. Среднеплодный огурец весит 100-120 г.

Таблица пищевой ценности огурцов

Название

Количество на 100 г

Белки

0,8 г

Жиры

0,1 г

Углеводы

2,5 г

Энергетическая ценность

14 ккал

Кроме того, в 100 г огурца содержится: 1 г пищевых волокон (клетчатки) и 95 г воды. В воде растворены минералы и другие вещества.

Польза огурцов

Огурцы не только вкусны, но и полезны для здоровья. Овощи — прекрасный источник калия и магния. Эти вещества снижают кровяное давление и уменьшают риск сердечных заболеваний. Клетчатка в составе плодов благотворно влияет на пищеварение. Плюс у огурцов есть противораковый эффект.

«Дубильные вещества, полифенолы и флавоноиды поглощают свободные радикалы. А кукурбитацин, который придает горечь плодам, обладает противораковыми свойствами»
Александра Степаненко
Нутрициолог

Также огурец эффективен, если нужно снять боль от солнечного ожога.

«Плоды огурца обладают охлаждающим, кровоостанавливающим, тонизирующим действием. Они эффективны против жажды и теплового удара»
Александра Степаненко
Нутрициолог

Способность огурца снимать отеки превращает его в действенное косметическое средство. Огуречный сок входит в состав отбеливающих масок и средств против черных точек.

«Если 10 минут подержать ломтики огурца на глазах, уменьшится отечность»
Александра Степаненко
Нутрициолог
Фото istockphoto.com

Кремний в составе плодов помогает укрепить ногти. А большое количество воды и низкое содержание калорий превращает продукт в диетический. Но придерживаться огуречной диеты слишком долго нельзя.

Огурцы. Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект

Вред огурцов

Какие последствия неумеренного поглощения огурцов могут быть?

  1. Расстройство пищеварения или спазмы из-за избытка клетчатки и калия. Нежелательный эффект усилится, если запить свежий огурец фруктовым соком или молоком.
  2. Мочегонный эффект продукта может привести к болезни почек.

К тому же огурцы, выращенные промышленным способом, в том числе на ферме, могут накапливать нитраты и пестициды.

«Пестициды и нитраты не растворяются и могут привести к отравлению»
Александра Степаненко
Нутрициолог

Огурцами, выращенными самостоятельно, вряд ли получится отравиться. Но проблемы со здоровьем могут возникнуть и от избытка «своих» огурцов.

Рекомендуемая норма — три-четыре средних плода в день.

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Как выбрать огурцы

Плоды должны быть чистыми, без механических повреждений и слизи на коже. У спелого огурца не будет посторонних запахов, а плодоножка всегда упругая и твердая.

«Свежий огурец имеет однородный зеленый цвет. Допускается незначительный светлый оттенок со стороны соприкосновения с землей»
Александра Степаненко
Нутрициолог
Огурцы. Как выбрать огурцы в магазине или на рынке

Как хранить огурцы

Огурцы можно положить в отсек для овощей, предварительно разложив их по полиэтиленовым пакетам. Завязывать пакет не нужно. Такой способ хранения позволяет сохранить плоды свежими до семи дней. Овощи также можно держать при комнатной температуре два-три дня. Для этого подойдет темное сухое место.

Фото istockphoto.com

«Тепличные огурцы следует хранить при +10...14°C. Огурцы, выращенные в открытом грунте, хранят при температуре +7...+10°C и относительной влажности 85-95%»
Александра Степаненко
Нутрициолог

Свежие огурцы можно заморозить:

  1. Нарежьте плоды кружочками или кубиками и отправьте в морозилку прямо на доске на несколько часов.
  2. Разложите заготовку по пакетам и храните не больше 12 месяцев при температуре -18°C.

Блюда из огурцов

Из огурцов можно приготовить немало угощений: салаты, летние супы, напитки, закуски и даже десерты. Однако начать гастрономическое знакомство с плодами лучше с простых и понятных блюд.

Освежающий коктейль

«В 100 г коктейля содержится: 36,66 ккал, 2,14 г белков, 1,39 г жиров, 3,82 г углеводов. Его можно пить на завтрак, на ужин или вместо перекуса»
Александра Степаненко
Нутрициолог

Ингредиенты:

  • кефир — 1 ст.;
  • огурцы — 1 шт.;
  • листья капусты — 1 шт.;
  • зелень (петрушка, укроп, кинза) — небольшой пучок.
Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Огурец очистите от грубой кожицы и произвольно нарежьте.
  2. Нашинкуйте капустный лист и зелень.
  3. Соедините обе нарезки с кефиром и взбейте все до однородности в блендере.

Огурцы по-корейски

«Отличный вариант закуски или гарнира на обед и ужин. В 100 г продукта содержится: 70,2 ккал, 2,06 г белков, 5,19 г жиров, 3,7 г углеводов»
Александра Степаненко
Нутрициолог

Ингредиенты:

  • огурцы — 300 г;
  • уксус столовый — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • кунжут — 1 ст. л.;
  • чеснок — зубчик;
  • крупная морская соль — 1ч. л.;
  • молотый красный жгучий перец — на кончике ножа.
Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте кружочками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут.
  2. Слейте выделившийся сок.
  3. В чистой миске соедините уксус, соевый соус и острый красный перец. Залейте смесью огурцы.
  4. На сухой сковороде обжарьте кунжут в течение 1 минуты и посыпьте семенами заготовку.
  5. Нагрейте растительное масло и добавьте его к огурцам.
  6. Введите нашинкованный чеснок, все хорошо перемешайте.
  7. Накройте миску с огурцами пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

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