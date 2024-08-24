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Ошибки в сексе: самые распространенные ошибки в постели
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

8 ошибок в сексе, которые совершает большинство: мнение сексолога

Алена Соколова
Автор
Инесса Швацкая
Клинический психолог, сексолог
Влюбленная пара
Фото istockphoto.com/Prostock-Studio
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Интимная жизнь важна для здоровых отношений внутри пары. Но часто желание стихает из-за распространенных ошибок. Неопытность, токсичные установки, комплексы или даже скука могут разрушить ваше счастье.

Исследование: секс продлевает жизнь женщинам. Исследование: секс продлевает жизнь женщинам

Учимся на ошибках вместе с экспертом — клиническим психологом и сексологом Инессой Швацкой.

Вы не проявляете сигналы к сближению

Женщина ждет, что мужчина проявит активность, а мужчина — что женщина покажет, что ей нужно. В результате оба партнера буквально лежат в режиме ожидания — а потом им кажется, что другой ничего не хочет или саботирует секс. А ведь желание должно быть обоюдным — причем это касается не только телесного контакта, но и близости в целом.

Направляйте любимого человека и не бойтесь первыми пойти на сближение. И ему, и вам будет приятно.

Одна из основных ошибок — это когда партнер или партнерша заставляют своего супруга (супругу) догадываться о наличии желания и предпочтениях в сексе. Необходимо стать «прозрачнее».
Инесса Швацкая
Клинический психолог, сексолог

В вашей комнате царит тишина

Негромкая музыка, ласковые слова или даже смех помогают расслабиться, а расслабление приближает удовольствие. Не стесняйтесь говорить друг другу о любви или показывать, какие действия партнера вам нравятся (или, напротив, неприятны).

Создайте плейлист для секса — эти мелодии станут сакральными для ваших отношений.

Тишина в время секса
Фото istockphoto.com/LuckyBusiness

Вы стесняетесь разговаривать о сексе

Разговоры об интиме в обществе долго были запрещены: табу заставляло испытывать стыд, ни в коем случае не касаться этой темы и тем более не раскрывать свои фантазии.

Сейчас, к счастью, ситуация изменилась. И подобные разговоры помогают улучшить отношения. Говорить о сексе можно в постели перед сном или даже во время ужина — если во время полового акта вы особенно эмоционально уязвимы, то вне его многие детали можно обсуждать открыто и без страха.

Со временем сексуальные предпочтения могут поменяться, поэтому важно постоянно разговаривать с партнером.

Одна из распространенных ошибок — непринятие сексуального взросления друг друга. С возрастом и временем проживания вместе у вашего партнера могут измениться фантазии и предпочтения. Необходимо говорить об этом откровенно и учиться получать удовольствие от других вещей.
Инесса Швацкая
Клинический психолог, сексолог

Вы воспринимаете секс как обязательство

Если вы воспринимаете секс как обязанность (пресловутый супружеский долг), то это может впоследствии вызывать раздражение и внутреннее сопротивление. Представьте, что вы обожаете пирожные, но вас заставляют их есть в каждый прием пищи. Через пару недель вы и смотреть на них без слез не сможете. Секс — про эмоции, а эмоции не могут стать долгом.

Вы слишком торопитесь

Секс — это совместное путешествие, исследование себя и другого. Спешка, короткие прелюдии, слишком быстрый половый акт или резкое расставание после него могут сбить близкого с толку, в то время как ласка поможет ему расслабиться и почувствовать себя любимым.

Сосредоточьтесь на процессе: отгоните от себя мысли о ссоре с начальником или списке завтрашних дел. Секс начинается задолго до постели. Позвольте себе потянуть время перед тем, как приступать к «основному блюду».

Ради качественного секса не нужно пренебрегать ролевыми играми, эротическим массажем, стриптизом и многим другим.
Инесса Швацкая
Клинический психолог, сексолог

Вы не можете принять свою неидеальность

Комплексы есть у всех. Но некоторых складки на животе, растяжки, целлюлит, морщины или легкая небритость заставляют кутаться в одеяло и выключать свет, лишь бы любимый человек не увидел наших несовершенств. Это портит впечатление от секса и мешает получить удовольствие — а ведь вы здесь как раз ради него.

Расслабьтесь и примите то, что вы, как и любой другой человек, неидеальны. А еще попробуйте оценить то, что ваш партнер дорожит вами даже со всеми несовершенствами. Это волшебное ощущение.

Уставшая пара после секса
Фото istockphoto.com/franckreporter

Вы врете о своих ощущениях

Задумайтесь: если бы вы узнали, что партнер вас обманывает в сокровенном, что почувствовали бы? Если боитесь обидеть партнера тем, что не испытали оргазма и решили его симулировать, то есть риск, что придется заниматься этим каждую ночь.

Тактично и мягко признавайтесь, если что-то в процессе пошло не так, как вам хотелось. Через слова и касания учитесь быть в контакте друг с другом — это пригодится не только в постели.

Вы невнимательно относитесь к партнеру

Несмотря на то что ваше удовольствие — ваша ответственность, концентрация на чужих ощущениях тоже может преобразить секс: приглядывайтесь и запоминайте, что нравится вашему близкому. Когда вы интересуетесь его ощущениями, значит, показываете, что он вам дорог.

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