8 ошибок в сексе, которые совершает большинство: мнение сексолога

Интимная жизнь важна для здоровых отношений внутри пары. Но часто желание стихает из-за распространенных ошибок. Неопытность, токсичные установки, комплексы или даже скука могут разрушить ваше счастье.

Учимся на ошибках вместе с экспертом — клиническим психологом и сексологом Инессой Швацкой.

Вы не проявляете сигналы к сближению

Женщина ждет, что мужчина проявит активность, а мужчина — что женщина покажет, что ей нужно. В результате оба партнера буквально лежат в режиме ожидания — а потом им кажется, что другой ничего не хочет или саботирует секс. А ведь желание должно быть обоюдным — причем это касается не только телесного контакта, но и близости в целом.

Направляйте любимого человека и не бойтесь первыми пойти на сближение. И ему, и вам будет приятно.

В вашей комнате царит тишина

Негромкая музыка, ласковые слова или даже смех помогают расслабиться, а расслабление приближает удовольствие. Не стесняйтесь говорить друг другу о любви или показывать, какие действия партнера вам нравятся (или, напротив, неприятны).

Создайте плейлист для секса — эти мелодии станут сакральными для ваших отношений.

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Вы стесняетесь разговаривать о сексе

Разговоры об интиме в обществе долго были запрещены: табу заставляло испытывать стыд, ни в коем случае не касаться этой темы и тем более не раскрывать свои фантазии.

Сейчас, к счастью, ситуация изменилась. И подобные разговоры помогают улучшить отношения. Говорить о сексе можно в постели перед сном или даже во время ужина — если во время полового акта вы особенно эмоционально уязвимы, то вне его многие детали можно обсуждать открыто и без страха.

Со временем сексуальные предпочтения могут поменяться, поэтому важно постоянно разговаривать с партнером.

Вы воспринимаете секс как обязательство

Если вы воспринимаете секс как обязанность (пресловутый супружеский долг), то это может впоследствии вызывать раздражение и внутреннее сопротивление. Представьте, что вы обожаете пирожные, но вас заставляют их есть в каждый прием пищи. Через пару недель вы и смотреть на них без слез не сможете. Секс — про эмоции, а эмоции не могут стать долгом.

Вы слишком торопитесь

Секс — это совместное путешествие, исследование себя и другого. Спешка, короткие прелюдии, слишком быстрый половый акт или резкое расставание после него могут сбить близкого с толку, в то время как ласка поможет ему расслабиться и почувствовать себя любимым.

Сосредоточьтесь на процессе: отгоните от себя мысли о ссоре с начальником или списке завтрашних дел. Секс начинается задолго до постели. Позвольте себе потянуть время перед тем, как приступать к «основному блюду».

Вы не можете принять свою неидеальность

Комплексы есть у всех. Но некоторых складки на животе, растяжки, целлюлит, морщины или легкая небритость заставляют кутаться в одеяло и выключать свет, лишь бы любимый человек не увидел наших несовершенств. Это портит впечатление от секса и мешает получить удовольствие — а ведь вы здесь как раз ради него.

Расслабьтесь и примите то, что вы, как и любой другой человек, неидеальны. А еще попробуйте оценить то, что ваш партнер дорожит вами даже со всеми несовершенствами. Это волшебное ощущение.

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Вы врете о своих ощущениях

Задумайтесь: если бы вы узнали, что партнер вас обманывает в сокровенном, что почувствовали бы? Если боитесь обидеть партнера тем, что не испытали оргазма и решили его симулировать, то есть риск, что придется заниматься этим каждую ночь.

Тактично и мягко признавайтесь, если что-то в процессе пошло не так, как вам хотелось. Через слова и касания учитесь быть в контакте друг с другом — это пригодится не только в постели.

Вы невнимательно относитесь к партнеру

Несмотря на то что ваше удовольствие — ваша ответственность, концентрация на чужих ощущениях тоже может преобразить секс: приглядывайтесь и запоминайте, что нравится вашему близкому. Когда вы интересуетесь его ощущениями, значит, показываете, что он вам дорог.