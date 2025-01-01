Как избавиться от отеков за 5 минут: самые эффективные способы

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Отеки периодически могут появляться на теле и на лице. Они приносят физический дискомфорт и выглядят неэстетично. Узнали у нефролога Ольги Еськовой, как быстро избавиться от этой неприятности.

Из-за чего образуются отеки

Отеки — это результат задержки жидкости в организме. Причинами задержки могут быть заболевания:

повышенное артериальное давление,

сердечная недостаточность,

нарушение в работе лимфатических сосудов,

заболевания печени,

нарушение функции почек,

травмы.

Также отеки часто появляются при беременности.

Фото Nature, iStock

К задержке жидкости приводит также избыточное потребление соли и недостаток движения. Поэтому с отеками могут столкнуться даже здоровые люди. Например:

после вечера, проведенного за просмотром сериалом в компании пачки чипсов;

после рабочего дня в офисе;

после длительного авиаперелета;

после алкогольной интоксикации;

после недосыпа.

Еще одной причиной отеков может стать аллергия.

Способы избавиться от отеков на теле

Для избавления от отеков, вызванных болезнями, нужно обращаться за медицинской помощью, поскольку методы лечения отличаются. Но от отеков, возникших разово, можно попробовать быстро избавиться за несколько минут.

Физическая активность

Движение заставляет кровь и лимфу двигаться быстрее.

Массаж

В результате массажа ускоряется ток лимфы. Здесь может пригодиться микротоковый массажер, но можно сделать его руками.

Выполнять массаж нужно по направлению тока лимфы, то есть снизу вверх.

Контрастный душ

Сужение и расширение сосудов под воздействием чередования горячей и холодной воды поможет вывести излишки жидкости.

Фото TRAVELARIUM, iStock

Отеки на лице

Питье

Можно выпить отвар ромашки или зеленый чай. Это ускорит выведение жидкости естественным путем. Диуретики (мочегонные) принимать нельзя.

Массаж

Можно использовать ролик или микротоковый массажер, но не скребок гуаша.

Прохладный компресс

Эффект тот же, что от контрастного душа. Но чередовать теплый компресс с холодным не рекомендуется, поскольку лицо может покраснеть.

Косметические средства

Крем от отеков и патчи под глаза могут оказаться эффективными. Но применять их желательно на завершающем этапе.

Для того чтобы отеки не образовывались, желательно избегать соли и не засиживаться на месте.