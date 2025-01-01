Как избавиться от отеков за 5 минут: самые эффективные способы

Сегодня, 10:00
Отеки периодически могут появляться на теле и на лице. Они приносят физический дискомфорт и выглядят неэстетично. Узнали у нефролога Ольги Еськовой, как быстро избавиться от этой неприятности.
Отеки — это результат задержки жидкости в организме. Причинами задержки могут быть заболевания:
повышенное артериальное давление,
сердечная недостаточность,
нарушение в работе лимфатических сосудов,
заболевания печени,
нарушение функции почек,
травмы.
Также отеки часто появляются при беременности.
К задержке жидкости приводит также избыточное потребление соли и недостаток движения. Поэтому с отеками могут столкнуться даже здоровые люди. Например:
после вечера, проведенного за просмотром сериалом в компании пачки чипсов;
после рабочего дня в офисе;
после длительного авиаперелета;
после алкогольной интоксикации;
после недосыпа.
Еще одной причиной отеков может стать аллергия.
Для избавления от отеков, вызванных болезнями, нужно обращаться за медицинской помощью, поскольку методы лечения отличаются. Но от отеков, возникших разово, можно попробовать быстро избавиться за несколько минут.
Движение заставляет кровь и лимфу двигаться быстрее.
В результате массажа ускоряется ток лимфы. Здесь может пригодиться микротоковый массажер, но можно сделать его руками.
Можно сделать массаж тела сухой щеткой.Ольга ЕськоваВрач-нефролог
Выполнять массаж нужно по направлению тока лимфы, то есть снизу вверх.
Сужение и расширение сосудов под воздействием чередования горячей и холодной воды поможет вывести излишки жидкости.
Можно выпить отвар ромашки или зеленый чай. Это ускорит выведение жидкости естественным путем. Диуретики (мочегонные) принимать нельзя.
Можно использовать ролик или микротоковый массажер, но не скребок гуаша.
Можно сделать аккуратный массаж надключичных и подключичных лимфоузлов, разгладить лицо и шею по лимфодренажным линиям.Ольга ЕськоваВрач-нефролог
Эффект тот же, что от контрастного душа. Но чередовать теплый компресс с холодным не рекомендуется, поскольку лицо может покраснеть.
Крем от отеков и патчи под глаза могут оказаться эффективными. Но применять их желательно на завершающем этапе.
Для того чтобы отеки не образовывались, желательно избегать соли и не засиживаться на месте.