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Отеки: почему возникают, причины, чем опасно, как избавиться, лечение
Здоровье

Сегодня, 19:00

3 мин.

Почему возникают отеки и как от них избавиться: рассказывает врач

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Отеки ног
Фото Rabizo/istockphoto.com
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Возникновение отеков — это сигнал, что в организме нарушены какие-то процессы. Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым рассказываем, что может стать причиной отечности, чем это опасно и как справиться с этой проблемой.

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Причины появления отеков

Почечная недостаточность

Почки занимаются фильтрацией крови — удаляют токсичные вещества вместе с жидкостью из сосудистого русла.

Женщина страдает отеком ног
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com

При нарушении функционирования почек вода начинает скапливаться в организме.

На ранних этапах острой или хронической почечной недостаточности лишняя жидкость локализуется в ногах, при прогрессировании — распространяется по всему организму.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Гипотиреоз

Гипотиреоз — это снижение выработки гормонов щитовидной железы. Заболевание почти всегда сопровождается отеками, которые связаны с замедлением обменных процессов на фоне дефицита гормонов.

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Сердечные заболевания

При снижении сократительной способности сердечной мышцы (миокарда) происходит нарушение кровообращения. Часть плазмы проникает через стенки сосудов. Поэтому локализация отеков будет зависеть от того, какая часть сердечной мышцы поражена. Если затронута левая сторона, отечность возникает в легких, правая — в конечностях.

Неправильное питание

Частое употребление алкоголя, фастфуда и жареной пищи в больших объемах приводит не только к набору веса, но и появлению отеков. Во вредной еде содержится огромное количество токсинов, которые будут растворяться в теле через запасание воды. Так организм защищается от возможного отравления.

Неправильное питание.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com

Хронический стресс

Постоянное нахождение в стрессе и нервном напряжении, которое сопровождается бессонницей, приводит к развитию отеков. Причина — комбинированное действие гормонов окситоцина и вазопрессина, которые вырабатываются, когда в крови активны кортизол, альдостерон, адрено глюкокортикоидный гормон и норадреналин.

Когда человек находится в фазе хронического стресса, запускается выработка специфических гормонов, что приводит к отекам.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Чем опасны отеки

Задержка жидкости в организме приводит к:

  • увеличению массы тела;

  • пастозному лицу;

  • затруднению дыхания через нос;

  • одышке;

  • тромбофлебиту;

  • лимфедеме (нарушению работы лимфатической системы);

  • асциту (скоплению жидкости в брюшной полости);

  • трофическим язвам на коже.

Ноги отекли.
Фото ljubaphoto/istockphoto.com

Как избавиться от отеков

Лечение отеков будет зависеть от причины их появления. В случае проблем с сердцем врач назначает лечение, дополнительно прописывает препараты, укрепляющие стенки сосудов и улучшающие их эластичность.

Самолечение опасно! Ведь самостоятельно определить причину отечности сложно. Поэтому важно обращаться к врачам.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Самый быстрый и эффективный способ лечения отеков — комплексное лечение, включающее:

  • лимфодренажные массажи;

  • правильное питание;

  • ограничение потребления соли;

  • отдых и сон;

  • физическую активность;

  • снижение стресса.

Лимфодренажный массаж
Фото yavdat/istockphoto.com

Если причина отеков — нарушение функции щитовидной железы, доктором назначается заместительная медикаментозная терапия, а при снижении почечной недостаточности — коррекция диеты, прием препаратов.

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