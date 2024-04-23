Почему возникают отеки и как от них избавиться: рассказывает врач

Возникновение отеков — это сигнал, что в организме нарушены какие-то процессы. Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым рассказываем, что может стать причиной отечности, чем это опасно и как справиться с этой проблемой.

Причины появления отеков

Почечная недостаточность

Почки занимаются фильтрацией крови — удаляют токсичные вещества вместе с жидкостью из сосудистого русла.

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При нарушении функционирования почек вода начинает скапливаться в организме.

Гипотиреоз

Гипотиреоз — это снижение выработки гормонов щитовидной железы. Заболевание почти всегда сопровождается отеками, которые связаны с замедлением обменных процессов на фоне дефицита гормонов.

Сердечные заболевания

При снижении сократительной способности сердечной мышцы (миокарда) происходит нарушение кровообращения. Часть плазмы проникает через стенки сосудов. Поэтому локализация отеков будет зависеть от того, какая часть сердечной мышцы поражена. Если затронута левая сторона, отечность возникает в легких, правая — в конечностях.

Неправильное питание

Частое употребление алкоголя, фастфуда и жареной пищи в больших объемах приводит не только к набору веса, но и появлению отеков. Во вредной еде содержится огромное количество токсинов, которые будут растворяться в теле через запасание воды. Так организм защищается от возможного отравления.

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Хронический стресс

Постоянное нахождение в стрессе и нервном напряжении, которое сопровождается бессонницей, приводит к развитию отеков. Причина — комбинированное действие гормонов окситоцина и вазопрессина, которые вырабатываются, когда в крови активны кортизол, альдостерон, адрено глюкокортикоидный гормон и норадреналин.

Чем опасны отеки

Задержка жидкости в организме приводит к:

увеличению массы тела;

пастозному лицу;

затруднению дыхания через нос;

одышке;

тромбофлебиту;

лимфедеме (нарушению работы лимфатической системы);

асциту (скоплению жидкости в брюшной полости);

трофическим язвам на коже.

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Как избавиться от отеков

Лечение отеков будет зависеть от причины их появления. В случае проблем с сердцем врач назначает лечение, дополнительно прописывает препараты, укрепляющие стенки сосудов и улучшающие их эластичность.

Самый быстрый и эффективный способ лечения отеков — комплексное лечение, включающее:

лимфодренажные массажи;

правильное питание;

ограничение потребления соли;

отдых и сон;

физическую активность;

снижение стресса.

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Если причина отеков — нарушение функции щитовидной железы, доктором назначается заместительная медикаментозная терапия, а при снижении почечной недостаточности — коррекция диеты, прием препаратов.