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Сегодня, 17:00

Что делать, если откололся кусочек зуба или эмаль

Светлана Фролова
Врач-стоматолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Улыбающаяся девушка.
Фото Freepik/cookie_studio
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Если откололся кусочек зуба или эмаль, первое, что необходимо сделать, — это не паниковать. Важно принять меры для защиты зуба и предотвращения дальнейшего повреждения.

Что делать, если откололся зуб

Если вы находитесь далеко от своего доктора, следует обратиться в ближайшую стоматологическую клинику, чтобы поставить временную пломбу. Так вы убережете зуб от дальнейшего разрушения.

Временная пломба — это временное заполнение зуба, которое устанавливается до того момента, пока зуб не будет окончательно запломбирован. Такая пломба чаще всего применяется в тех случаях, когда необходимо провести повторное лечение зуба или когда окончательное заполнение зуба по каким-либо причинам не может быть произведено в данный момент.

Девушка на приеме у стоматолога.
Фото Freepik/senivpetro

Установка пломбы на время позволяет защитить поврежденный зуб от дальнейшего разрушения и инфекции до того, как будет возможно провести окончательное лечение. Помимо этого, такие действия позволяют уменьшить чувствительность зуба и улучшить его внешний вид, если повреждение было значительным.

Обычно временная пломба изготавливается из специального материала, который легко удаляется перед установкой окончательной пломбы. Если вам необходима временная пломба, обратитесь к своему стоматологу, который сможет провести соответствующий осмотр и определить, какой тип временной пломбы будет наиболее подходящим для вашего случая.

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Что делать, если нет возможности сразу пойти к врачу

Если доктора рядом не оказалось, есть несколько шагов, которые можно предпринять.

  • Старайтесь не употреблять слишком твердую и жесткую пищу, так как она может способствовать дальнейшему повреждению эмали и зуба.
  • Пережевывайте пищу на другой стороне, а после еды тщательно полоскайте рот водопроводной водой или пользуйтесь специальным ополаскивателем, в составе которого есть антибактериальные компоненты.
    Фото istockphoto.com
  • Не забывайте о гигиене рта, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Можно воспользоваться ирригатором, который с помощью струи воды под давлением устраняет остатки пищи из труднодоступных мест и межзубного пространства. В случае повреждений зуба ирригатор является идеальным вариантом для уход за полостью рта, пока нет возможности добраться до стоматолога. Помимо этого, можно также применять ершик для зубов или зубочистку, чтобы с их помощью тщательно и максимально аккуратно, чтобы не нанести большего вреда, извлекать остатки пищи из полости, которая образовалась в зубе из-за скола.
  • Если полость слишком глубокая, во время приема пищи зуб раздражается, можно закрывать полость небольшим кусочком ваты, который потом следует извлекать.
  • При этом не стоит подпиливать зуб самостоятельно пилочкой или каким-то иным предметом, если вам кажется, что его края стали острыми и причиняют дискомфорт. Это может привести к дополнительной травматизации слизистой и сильно испортить зуб.
  • Если вы сталкиваетесь с болезненными ощущениями, можно использовать анальгетики, такие как ибупрофен или парацетамол, чтобы уменьшить боль и воспаление.


Самое главное, когда у вас появится возможность, как можно скорее обратитесь к стоматологу, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и сохранить здоровье зубов. В большинстве случаев потребуется реставрационное лечение, такое как пломбирование или коронка.

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