Что делать, если откололся кусочек зуба или эмаль

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Если откололся кусочек зуба или эмаль, первое, что необходимо сделать, — это не паниковать. Важно принять меры для защиты зуба и предотвращения дальнейшего повреждения.
Если вы находитесь далеко от своего доктора, следует обратиться в ближайшую стоматологическую клинику, чтобы поставить временную пломбу. Так вы убережете зуб от дальнейшего разрушения.
Временная пломба — это временное заполнение зуба, которое устанавливается до того момента, пока зуб не будет окончательно запломбирован. Такая пломба чаще всего применяется в тех случаях, когда необходимо провести повторное лечение зуба или когда окончательное заполнение зуба по каким-либо причинам не может быть произведено в данный момент.
Установка пломбы на время позволяет защитить поврежденный зуб от дальнейшего разрушения и инфекции до того, как будет возможно провести окончательное лечение. Помимо этого, такие действия позволяют уменьшить чувствительность зуба и улучшить его внешний вид, если повреждение было значительным.
Обычно временная пломба изготавливается из специального материала, который легко удаляется перед установкой окончательной пломбы. Если вам необходима временная пломба, обратитесь к своему стоматологу, который сможет провести соответствующий осмотр и определить, какой тип временной пломбы будет наиболее подходящим для вашего случая.
Если доктора рядом не оказалось, есть несколько шагов, которые можно предпринять.
Самое главное, когда у вас появится возможность, как можно скорее обратитесь к стоматологу, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и сохранить здоровье зубов. В большинстве случаев потребуется реставрационное лечение, такое как пломбирование или коронка.
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