Опять на те же грабли: что такое поведенческие привычки и как их изменить

Сегодня, 10:00
К вредным привычкам относят не только самые очевидные действия с отрицательными последствиями для организма. Помимо пристрастия к алкоголю или курения серьезно навредить могут, казалось бы, безобидные вещи. Например, постоянное избегание конфликтов или отказ от завтраков. Вместе с психологом разобрались, как выявить конкретные паттерны поведения и что делать, чтобы изменить их.
В психологии этим термином называют повторяющиеся ситуации, эмоции или действия. Дело в том, что человек на протяжении жизни вырабатывает некие свойственные ему реакции. Когда-то они принесли пользу, а потом закрепились и стали проявляться бессознательно. То есть, это просто шаблонное поведение или действия по образцу.
К примеру:
привычка заедать стресс;
привычка избегать сложных разговоров;
привычка забывать завтракать.
Паттернов великое множество, невозможно охватить все. Но можно разделить их по видам.
Человек может сознательно подходить к своим действиям и привычкам. Сознательные паттерны — это формирование полезных и правильных привычек. Бегать по утрам, не есть жирное на ночь, убирать ежедневно кровать. Это маленькие шаги к большим переменам, осознанно выбираемые ритуалы и действия.
Автоматические, как правило, относят к бессознательным. Человек произвольно и неконтролируемо что-то делает. К примеру, начинает переходить на крик в диалоге.
Избегание конфликтов, прокрастинация, привычка бросать все на полпути — яркие примеры дисфункциональных паттернов.
Адаптивные паттерны — это те привычки и шаблоны, которые помогают адаптироваться к жизни. К примеру, привычка заниматься спортом. Или паттерн беспрерывного саморазвития и обучения.
Рефлексия и самоанализ — это внутриличностные паттерны. Человек думает и пытается осознать, почему произошли те или иные действия или реакции.
Межличностные — это особенности взаимодействия с людьми. Например, человек склонен к иронии. Или его характерной чертой в общении является нейтральность. Или, наоборот, он всегда в позиции нападающего.
Любые привычки могут меняться с возрастом. Они формируются или прививаются, если человек настроен на перемены. Но везде есть сложности: новые привычки не обязательно будут позитивными. Если человек приходит к дисфункциональному образу жизни, тут же развиваются соответствующие паттерны. Но вы всегда можете самостоятельно повлиять на свои паттерны,привычки и их проявления: исследования показывают, что они вполне поддаются коррекции.
Найдите побудители нежелательных реакций. Их также называют триггерами.
Попробуйте реагировать по-новому на найденные триггеры.
Составьте план с вариантами новых реакций и действий.
Применяйте их чаще и чаще, перепрограммируйте себя на новые реакции. Например, желаемые варианты поведения можно прописывать на карточках. Такая техника называется копинг-стратегией и применяется в когнитивной терапии как метод борьбы с нежелательными паттернами.