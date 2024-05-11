Опять на те же грабли: что такое поведенческие привычки и как их изменить

К вредным привычкам относят не только самые очевидные действия с отрицательными последствиями для организма. Помимо пристрастия к алкоголю или курения серьезно навредить могут, казалось бы, безобидные вещи. Например, постоянное избегание конфликтов или отказ от завтраков. Вместе с психологом разобрались, как выявить конкретные паттерны поведения и что делать, чтобы изменить их.

Что такое поведенческие паттерны

В психологии этим термином называют повторяющиеся ситуации, эмоции или действия. Дело в том, что человек на протяжении жизни вырабатывает некие свойственные ему реакции. Когда-то они принесли пользу, а потом закрепились и стали проявляться бессознательно. То есть, это просто шаблонное поведение или действия по образцу.

К примеру:

привычка заедать стресс;

привычка избегать сложных разговоров;

привычка забывать завтракать.

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Какие паттерны поведения существуют

Паттернов великое множество, невозможно охватить все. Но можно разделить их по видам.

Сознательные и автоматические

Человек может сознательно подходить к своим действиям и привычкам. Сознательные паттерны — это формирование полезных и правильных привычек. Бегать по утрам, не есть жирное на ночь, убирать ежедневно кровать. Это маленькие шаги к большим переменам, осознанно выбираемые ритуалы и действия.

Автоматические, как правило, относят к бессознательным. Человек произвольно и неконтролируемо что-то делает. К примеру, начинает переходить на крик в диалоге.

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Дисфункциональные и адаптивные

Избегание конфликтов, прокрастинация, привычка бросать все на полпути — яркие примеры дисфункциональных паттернов.

Адаптивные паттерны — это те привычки и шаблоны, которые помогают адаптироваться к жизни. К примеру, привычка заниматься спортом. Или паттерн беспрерывного саморазвития и обучения.

Внутриличностные и межличностные

Рефлексия и самоанализ — это внутриличностные паттерны. Человек думает и пытается осознать, почему произошли те или иные действия или реакции.

Межличностные — это особенности взаимодействия с людьми. Например, человек склонен к иронии. Или его характерной чертой в общении является нейтральность. Или, наоборот, он всегда в позиции нападающего.

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Любые привычки могут меняться с возрастом. Они формируются или прививаются, если человек настроен на перемены. Но везде есть сложности: новые привычки не обязательно будут позитивными. Если человек приходит к дисфункциональному образу жизни, тут же развиваются соответствующие паттерны. Но вы всегда можете самостоятельно повлиять на свои паттерны,привычки и их проявления: исследования показывают, что они вполне поддаются коррекции.

Как изменить паттерны поведения