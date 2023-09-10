Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:00

Как влияет избыток калорий на здоровье

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Ольга Баян
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка ест целый торт в кровати
Фото istockphoto.com/AlbinaTiplyashina
Telegram Дзен

Казалось бы, мы все знаем, что есть много — плохо. Но есть хитрый момент: вы можете съесть всего один кусочек торта, а по калорийности он будет сопоставим с полноценным ужином с овощами и мясом. Хотя на вид порция была небольшой.

Почему перебор с калориями ударяет по нашему здоровью? Разбираемся вместе нутрициологом Ольгой Баян.

Симптомы и признаки переедания

В этой статье мы не касаемся как такового диагноза компульсивного переедания, его может поставить только врач. Но есть несколько признаков, которые могут стать тревожными звоночками и поводом обратиться к специалисту, работающему с расстройствами и пищевого поведения:

  • вы едите до тех пор, пока не начинаете чувствовать себя плохо;

  • вы едите, даже если не голодны;

  • вы едите все подряд;

  • вы очень быстро едите;

  • вы едите неконтролируемо.

Девушка объедается фастфудом
Фото Freepik

Заболевания, связанные с избытком калорий

Люди с избыточным весом и ожирением более подвержены возникновению одного или нескольких серьезных заболеваний, например:

  • метаболический синдром;

  • заболевания сердечно-сосудистой системы;

  • инсульт;

  • диабет II типа;

  • некоторые виды рака.

Почему избыточное питание опасно для здоровья

Тема питания и снижения или набора веса волнительна и широко обсуждаема в интернете. Но информации много, а разобраться в ней не всегда просто.

Избыточная калорийность рациона чревата развитием ожирения. Если потребляемые с пищей и напитками калории не расходуются на бытовую и тренировочную активность, они накапливаются в организме в виде избыточных жировых отложений, появляется лишний вес. И все последующие проблемы со здоровьем связаны именно с развитием ожирения.
Ольга Баян
Нутрициолог

Ожирение в наше время — это заболевание, а не просто состояние организма. Оно может повышать риск развития метаболического синдрома, диабетических состояний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов желудочно-кишечного тракта и так далее.

Девушка с&nbsp;пиццей. Как перестать переедать? Отвечает нутрициолог

Можно ли посчитать точное количество калорий в пище

Социальные сети пропагандируют идею, что калории можно посчитать и держать под контролем, вплоть до каждой съеденной крошки. Можем ли мы правда ручаться за цифры, которые показывает пищевой дневник? Или это хороший инструмент, позволяющий понимать, какова пищевая ценность разных продуктов?

Не получится определить точное количество потребляемых калорий. Обычно желающие похудеть при подсчете ориентируются на специальные базы данных с указанием калорийности того или иного продукта. Но покупая, например, куриную грудку, невозможно точно сказать, насколько изначально жирной была птица.
Ольга Баян
Нутрициолог

Однако имеющихся средних значений энергетической ценности продуктов достаточно, чтобы следить за уровнем потребления калорий. Нет необходимости высчитывать эти показатели до запятой. Если человек зацикливается на подсчете калорий, постоянно взвешивает продукты и все фиксирует в приложении, есть риск развития избыточной тревожности и нарушений пищевого поведения.

Если все-таки человек поставил для себя цель максимально точно оценить количество потребляемых калорий, для этого перед употреблением нужно взвесить отдельно каждый продукт. Если это сложносочиненное блюдо, состоящее из многих ингредиентов, надо каждый из них взвесить до начала приготовления и вбить данные в приложение по подсчету калорий.

Но я рекомендую так делать только в начале своего перехода на здоровое питание, чтобы развить глазомер. А далее уже наполнять тарелку на глаз.
Ольга Баян
Нутрициолог

Как правильно снижать калорийность пищи

Что делать, если вы понимаете, что едите больше, чем нужно? Резкий отказ от привычных объемов пищи может вызвать обратную реакцию, так как привычка питаться определенным образом уже сформировалась.

Первым делом — путем сокращения калорий, которые не дают чувства насыщения, а просто балуют вкусовые рецепторы. Например, начните заправлять салат не жирным майонезом или растительным маслом, а низкожировой сметаной или греческим йогуртом. Заказывая тот же салат в ресторане, рекомендую попросить принести заправку отдельно и самостоятельно регулировать ее количество в салате.
Ольга Баян
Нутрициолог

Также стоит отказаться от сладких напитков: чая, кофе и других с добавлением подсластителей. Всегда лучше делать выбор в пользу чистой воды и цельных фруктов вместо сока (даже свежевыжатого). Так пользы будет больше, а калорий меньше.

Как перестать переедать

Причины, по которым вы переедаете, могут быть разными. Если вам сложно разобраться с пищевым поведением самостоятельно, вы срываетесь с нового стиля питания, то обратитесь за консультацией к дипломированному врачу или нутрициологу.

Есть несколько советов, которыми вы можете воспользоваться, чтобы мягко менять свои пищевые привычки. Резкие изменения в количестве пищи или в ее виде могут спровоцировать срыв.

Сосредоточьтесь на создании крепкой базы из сбалансированной по нутриентам пищи, но при этом оставьте себе возможность иногда есть любимые продукты.

Если вы знаете, что не можете пройти мимо шоколада, лучше, чтобы он не попадался вам на глаза, если вы просто проходите мимо кухни.

Женщина перекусывает сладкими драже на работе
Фото istockphoto.com/mediaphotos

Не ешьте под сериал, ленту в социальных сетях или книгу — иначе вы, скорее всего, пропустите ощущение сытости и съедите больше необходимого.

Популярные вопросы о переедании

Что болит при переедании

Обычно после переедания мы ощущаем разный спектр неприятных ощущений от вздутия до боли. Однако это могут быть и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Если дискомфорт не проходит спустя какое-то время — обратитесь за консультацией к гастроэнтерологу.

Продукты для женщин: что есть осенью, советы диетолога. 7 продуктов, которые женщинам стоит есть осенью

Что нужно делать, если переел

Не вините себя и не прибегайте к принудительным «очистительным» процедурам. Лучше прогуляйтесь — умеренная активность помогает уменьшить газообразование. Также не давайте организму обезвоживаться. А чтобы облегчить изжогу, можно принять безрецептурные препараты.

Чтобы подобрать подходящие средства, стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Почему тошнит от переедания

Чувство тошноты связано с воздействием содержимого желудка на стенки органа. Активация парасимпатической нервной системы вызывает чувство тошноты, облегчить которое вы можете, сев, наклонившись вперед и подождав 10-15 минут.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Дневник Бриджит Джонс&raquo;. Как перестать заедать стресс? Советы психолога

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Вопросы и ответы
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Илон Маск назвал настоящего управляющего Америкой вместо Байдена
Оппозиция Польши пообещала отдать под суд нынешнее правительство
Шарль Мишель назвал цинизмом инициативу по поставке российского зерна в Африку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какую воду пить натощак: теплую или холодную? Рассказывает нутрициолог