4 причины сделать пластику живота после родов

Беременность и рождение малыша — радостное событие для каждой женщины. Но, к сожалению, материнство не лучшим образом отражается на женском теле — по понятным причинам больше всего страдает область живота. Именно поэтому молодые мамы всё чаще становятся пациентками пластических хирургов, решаясь на пластику живота.

Пластический хирург и опытный эксперт с медицинским стажем более 15 лет Валерия Васенина рассказывает, как абдоминопластика меняет жизнь женщин, а также называет пять причин выполнить эту операцию после родов.

Что такое абдоминопластика

Во время беременности женское тело претерпевает множество изменений. Живот женщины значительно увеличивается в размерах, и после родов молодой маме не всегда удается вернуть свою прежнюю форму или хотя бы ту, которая ее устраивала бы. На животе появляются множественные растяжки, а также избытки перерастянутой кожи в виде фартука, который в буквальном смысле нависает над нижним бельем.

Кроме того, может возникнуть диастаз — расхождение прямых мышц живота. Дело в том, что соединительно-тканная полоса, или белая линия, находящаяся между мышцами, при беременности может растягиваться, но способности к сокращению она не имеет. В отличие от мышц пресса, белую линию нельзя «накачать» при помощи физических упражнений — уменьшить ее возможно только хирургическим способом. Девушкам, страдающим диастазом, приходится постоянно втягивать живот, чтобы казаться стройнее, а после еды многие из них жалуются, что они выглядят так, будто снова в положении — на третьем-четвертом месяце беременности.

Абдоминопластика — это коррекция передней брюшной стенки, позволяющая решить такие эстетические проблемы, как избыток кожи в виде нависающего над областью таза «фартука» и множественные стрии, а также расхождение прямых мышц живота. Кроме того, во время операции проводится липосакция передней брюшной стенки: пластический хирург удаляет отложения подкожного жира в области живота и боков, от которых очень сложно избавиться самостоятельно, в результате чего живот становится плоским и красивым.

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Также у женщин во время беременности могут появляться пупочные грыжи или грыжи белой линии живота, и таким пациенткам нельзя заниматься спортом и особенно качать пресс, пока они не избавятся от этих проблем. Если женщина, страдающая этой патологией, планирует выполнить абдоминопластику, то стоит отметить, что грыжи также можно удалить во время пластики живота. Это позволит не проводить отдельную операцию по их удалению (герниопластику), а также избежать дополнительных разрезов на коже.

Когда можно делать пластику живота после родов

Если девушка не кормит грудью, абдоминопластику можно выполнять уже через полгода после родов. Если же малыш находится на грудном вскармливании, то мама может обратиться к пластическому хирургу после окончания периода лактации.

Причины сделать абдоминопластику после родов

1. Вы избавитесь от кожно-жирового избытка в виде нависающего «фартука», который особенно ярко выражен у женщин, перенесших кесарево сечение.

2. Вы станете обладательницей плоского живота и очерченной талии, так как во время ушивания диастаза укрепляется передняя брюшная стенка, а благодаря проведенной липосакции количество подкожного жира в области живота, талии и боков значительно уменьшится.

3. Почти исчезнут растяжки на животе, так как их основная часть обычно находится в области под пупком: как правило, этот участок полностью «уходит» во время операции.

4. Вы будете наедаться меньшим количеством пищи: при ушивании мышечного диастаза уменьшается объем брюшной полости, в которой для желудка буквально становится меньше места.

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