Почему в Китае много долгожителей? 5 секретов долголетия китайцев

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Азиатское долголетие — уникальный феномен, который основывается на достижении гармонии между физическим и духовным. В отношении здоровья нам есть чему поучиться у японцев и китайцев. Вместе с врачом и психологом рассказываем о пяти главных секретах долголетия, которые зародились в Китае.
Об уникальности китайского долголетия и образа жизни этого народа писал советский и российский журналист-международник Всеволод Овчинников, который много лет проработал в Китае и Японии и занимался изучением образа жизни народов в этих странах. Причину долголетия китайцев Овчинников видел в особой религиозной философии — даосизме, которая совмещала в себе религию, философию, науку, кулинарию и медицину. По мнению журналиста, который сам, кстати, прожил 94 года, китайцы живут долго, так как умеют соблюдать естественный баланс в организме. Диета же для них не временное явление, а образ жизни.
Даосизм — китайское традиционное учение, согласно которому, чтобы обрести счастье, каждый должен следовать Дао, то есть собственному пути.
Даосизм учит поиску баланса и гармонии абсолютно во всех сферах жизни. Так, например, согласно мировоззрению многих китайцев, днем человек должен продуктивно и активно работать, а ночью отдыхать. Если кто-то делает наоборот и не соблюдает баланс, то гармонии достичь невозможно. В случае несоблюдения этого правила организм испытывает стресс, что может стать причиной множества болезней. Баланс в ритме дня и правильное сочетание работы и отдыха создают режим, соблюдение которого очень важно для здоровья.
По мнению китайцев, долголетие и разумное ежедневное планирование труда и отдыха неразрывно связаны между собой. Глубокий полноценный сон способствует накоплению энергии, восстановлению сил. А избыточный объем рабочих задач приводит к возникновению бессонницы. Выстраивается замкнутый круг: синдром хронической усталости, отсутствие сна, нарушение трудоспособности, заболевание. Потому, как говорят китайцы, необходим баланс: «Днем — мысли, ночью — сныЕкатерина ТурПсихосоматолог
Доказано, что достаточное количество сна — один из наиболее важных факторов для здоровья. Согласно недавнему исследованию, регулярный качественный ночной сон может продлить жизнь на срок до пяти лет в зависимости от индивидуальных особенностей.
Правильный сон очень важен для сохранения здоровья в долгосрочной перспективе, о чем нельзя забывать.
Если человек хочет прожить долгую жизнь, как китайские долгожители, он должен хорошо отдыхать и спать 6-8 часов, вовремя ложиться и вовремя вставать. Качество сна очень важно для здоровья.Хуншен ЛюВрач китайской медицины
Китайцы верят, что стресс и нервоз вызывают переутомление и проблемы со здоровьем. Стойкость и хорошее настроение могут спасти даже в самых сложных ситуациях, а легкая улыбка и позитивное отношение к жизни — ключевые составляющие долголетия.
Национальная особенность китайцев — это улыбка. Ведь улыбаются они практически всегда! В каком настроении ни находился бы китаец, он будет улыбаться и выглядеть позитивным. Говорят, что улыбка продлевает жизнь и, возможно, именно она вносит большой вклад в долголетие этого народа.
Большинство заболеваний развивается именно из-за психоэмоциональных расстройств. К примеру, когда человек находится в гневе, в его организме происходит большое количество процессов, в том числе повышается артериальное давление. Если вы перманентно подавляете агрессию, давление постоянно будет повышаться, и так постепенно разовьется гипертония. Поэтому подавлять эмоции нельзя, необходимо выражать их экологично, то есть без вреда для окружающих и себя.Екатерина ТурПсихосоматолог
Традиционная китайская пища проста и полезна. Китайцы едят много риса, рыбы и морепродуктов, добавляя к рациону овощи.
Следуя принципу баланса, китайцы едят умеренно. Гармония — это не переедать и не недоедать. В организм должно поступать достаточно полезных веществ, при этом не вызывая лишнюю нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.
Многие китайцы, кто хочет прожить долгую жизнь, не едят жирное, копченое, соленое и сладкое. Надо питаться легкой и полезной пищей. Желательно предпочитать вареное жареному. Человек должен потреблять достаточное количество белка: это курица, индейка, рыба.Хуншен ЛюВрач китайской медицины
Каждое утро и вечер миллионы китайцев выходят на коллективную зарядку, которая называется тай-цзи. Это лечебная физкультура без серьезных нагрузок. Упражнения похожи на медленный танец. Их цель — настроиться на позитивную энергию и восстановить правильное дыхание.
Япония, в отличие от Китая, занимает первое место в списке стран по продолжительности жизни. Японцы живут дольше, потому что они не любят движение и лишнюю физическую нагрузку. Сейчас многие китайские пенсионеры занимаются спортом (ушу, кунг-фу), но для долгожительства это должны быть спокойные и медленные упражнения без чрезмерной нагрузки.Хуншен ЛюВрач китайской медицины
Варианты физической активности китайских долгожителей — легкая зарядка, пешая прогулка, гимнастика или цигун.
Цигун — это комплекс традиционных китайских дыхательных и двигательных упражнений, которые выполняются с целью оздоровления. Эта китайская гимнастика появилась еще до нашей эры, но ее популярность растет по всему миру и в наши дни. Во все более и более ускоряющемся мире цигун с его медленными медитативными упражнениями, которые надо выполнять плавно и поддерживая спокойное дыхание, может стать отличным способом для расслабления.
Следование собственному пути, упражнения, правильное питание, баланс работы и отдыха, а также хорошее настроение — вот пять основных правил для долгой и здоровой жизни, которые мы могли бы позаимствовать у жителей Китая.
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