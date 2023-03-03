Почему в Китае много долгожителей? 5 секретов долголетия китайцев

Средняя продолжительность жизни жителей Поднебесной — 78 лет.

Азиатское долголетие — уникальный феномен, который основывается на достижении гармонии между физическим и духовным. В отношении здоровья нам есть чему поучиться у японцев и китайцев. Вместе с врачом и психологом рассказываем о пяти главных секретах долголетия, которые зародились в Китае.

Даосизм

Об уникальности китайского долголетия и образа жизни этого народа писал советский и российский журналист-международник Всеволод Овчинников, который много лет проработал в Китае и Японии и занимался изучением образа жизни народов в этих странах. Причину долголетия китайцев Овчинников видел в особой религиозной философии — даосизме, которая совмещала в себе религию, философию, науку, кулинарию и медицину. По мнению журналиста, который сам, кстати, прожил 94 года, китайцы живут долго, так как умеют соблюдать естественный баланс в организме. Диета же для них не временное явление, а образ жизни.

Даосизм — китайское традиционное учение, согласно которому, чтобы обрести счастье, каждый должен следовать Дао, то есть собственному пути.

Баланс работы и отдыха

Даосизм учит поиску баланса и гармонии абсолютно во всех сферах жизни. Так, например, согласно мировоззрению многих китайцев, днем человек должен продуктивно и активно работать, а ночью отдыхать. Если кто-то делает наоборот и не соблюдает баланс, то гармонии достичь невозможно. В случае несоблюдения этого правила организм испытывает стресс, что может стать причиной множества болезней. Баланс в ритме дня и правильное сочетание работы и отдыха создают режим, соблюдение которого очень важно для здоровья.

Доказано, что достаточное количество сна — один из наиболее важных факторов для здоровья. Согласно недавнему исследованию, регулярный качественный ночной сон может продлить жизнь на срок до пяти лет в зависимости от индивидуальных особенностей.

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Правильный сон очень важен для сохранения здоровья в долгосрочной перспективе, о чем нельзя забывать.

Спокойствие и позитив

Китайцы верят, что стресс и нервоз вызывают переутомление и проблемы со здоровьем. Стойкость и хорошее настроение могут спасти даже в самых сложных ситуациях, а легкая улыбка и позитивное отношение к жизни — ключевые составляющие долголетия.

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Национальная особенность китайцев — это улыбка. Ведь улыбаются они практически всегда! В каком настроении ни находился бы китаец, он будет улыбаться и выглядеть позитивным. Говорят, что улыбка продлевает жизнь и, возможно, именно она вносит большой вклад в долголетие этого народа.

Правильное питание

Традиционная китайская пища проста и полезна. Китайцы едят много риса, рыбы и морепродуктов, добавляя к рациону овощи.

Следуя принципу баланса, китайцы едят умеренно. Гармония — это не переедать и не недоедать. В организм должно поступать достаточно полезных веществ, при этом не вызывая лишнюю нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.

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Упражнения

Каждое утро и вечер миллионы китайцев выходят на коллективную зарядку, которая называется тай-цзи. Это лечебная физкультура без серьезных нагрузок. Упражнения похожи на медленный танец. Их цель — настроиться на позитивную энергию и восстановить правильное дыхание.

Варианты физической активности китайских долгожителей — легкая зарядка, пешая прогулка, гимнастика или цигун.

Цигун — это комплекс традиционных китайских дыхательных и двигательных упражнений, которые выполняются с целью оздоровления. Эта китайская гимнастика появилась еще до нашей эры, но ее популярность растет по всему миру и в наши дни. Во все более и более ускоряющемся мире цигун с его медленными медитативными упражнениями, которые надо выполнять плавно и поддерживая спокойное дыхание, может стать отличным способом для расслабления.

Следование собственному пути, упражнения, правильное питание, баланс работы и отдыха, а также хорошее настроение — вот пять основных правил для долгой и здоровой жизни, которые мы могли бы позаимствовать у жителей Китая.

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