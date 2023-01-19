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Сегодня, 21:00

Что означают белые пятна на коже? Разбираемся вместе с врачом

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
Елена Титаренко
Врач-педиатр
Фото Freepik/freepik
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В некоторых случаях это повод обратиться к специалисту.

В тексте речь пойдет не просто о пигментации кожных покровов, а об определенном заболевании, именуемом на медицинском языке витилиго.

Что такое витилиго

Витилиго — недуг, при котором на различных участках тела появляются четко ограниченные белые пятна. По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных витилиго составляет примерно 0,8-2,8% от численности всего населения.

Почему появляется витилиго. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Проявиться заболевание может в любом возрасте как у мужчин, так и у женщин.

Причины и симптомы витилиго

Есть несколько различных факторов, которые могут спровоцировать витилиго. Но причины как таковые в настоящее время малоизучены и требуют дополнительных исследований.

На развитие заболевания могут оказать влияние:

  • частые стрессовые ситуации;

  • механические или химические повреждения кожи;

  • ультрафиолетовое излучение.

Витилиго возникает из-за гибели меланоцитов в коже — клеток, которые вырабатывают пигмент. Они составляют 5-10% от общего количества клеток кожи. При заболевании на любом участке тела внезапно появляются белые пятна.

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Как лечится витилиго

Вопрос лечения витилиго считается одним из наиболее затруднительных. Как правило, основная тактика нацелена на то, чтобы устранить депигментацию и восстановить кожные покровы. Некоторые сопутствующие заболевания могут стать пусковым механизмом для развития болезни. К этому вопросу следует подходить комплексно. Нужно провести тщательное медицинское обследование.

Что такое витилиго. Фото Freepik/wayhomestudio
Freepik/wayhomestudio

Если есть одно аутоиммунное заболевание, врачи рекомендуют искать еще и другие. При такого рода недугах антитела организма по ошибке атакуют не только инородные вирусы и бактерии, но и здоровые клетки, разрушая их. К подобным заболеваниям можно отнести аутоиммунный тиреоидит — поражение щитовидной железы, диабет I типа, витилиго и многие другие.

Для лечения витилиго используются:

  • витаминно-минеральные комплексы;

  • ферменты;

  • антидепрессанты;

  • гормональная терапия;

  • «шлифовка» кожи и другие методы коррекции.

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К лечению этого заболевания не стоит подходить односторонне. Оно требует медицинского наблюдения. Сложность заключается в выявлении сопутствующих патологий, которые зачастую проявляют себя не сразу.

Важно не заниматься самолечением и вовремя обратиться за медицинской помощью. Прием любых лекарственных средств должен проходить под контролем врача. Только после лабораторных исследований и выявления дефицитных состояний специалист сможет подобрать дозировку и способ приема какого-либо препарата.

При этом следует отметить, что витилиго не является инфекционным заболеванием, от человека к человеку оно не передается.

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