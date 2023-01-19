Что означают белые пятна на коже? Разбираемся вместе с врачом

В некоторых случаях это повод обратиться к специалисту.

В тексте речь пойдет не просто о пигментации кожных покровов, а об определенном заболевании, именуемом на медицинском языке витилиго.

Что такое витилиго

Витилиго — недуг, при котором на различных участках тела появляются четко ограниченные белые пятна. По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных витилиго составляет примерно 0,8-2,8% от численности всего населения.

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Проявиться заболевание может в любом возрасте как у мужчин, так и у женщин.

Причины и симптомы витилиго

Есть несколько различных факторов, которые могут спровоцировать витилиго. Но причины как таковые в настоящее время малоизучены и требуют дополнительных исследований.

На развитие заболевания могут оказать влияние:

частые стрессовые ситуации;

механические или химические повреждения кожи;

ультрафиолетовое излучение.

Витилиго возникает из-за гибели меланоцитов в коже — клеток, которые вырабатывают пигмент. Они составляют 5-10% от общего количества клеток кожи. При заболевании на любом участке тела внезапно появляются белые пятна.

Как лечится витилиго

Вопрос лечения витилиго считается одним из наиболее затруднительных. Как правило, основная тактика нацелена на то, чтобы устранить депигментацию и восстановить кожные покровы. Некоторые сопутствующие заболевания могут стать пусковым механизмом для развития болезни. К этому вопросу следует подходить комплексно. Нужно провести тщательное медицинское обследование.

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Если есть одно аутоиммунное заболевание, врачи рекомендуют искать еще и другие. При такого рода недугах антитела организма по ошибке атакуют не только инородные вирусы и бактерии, но и здоровые клетки, разрушая их. К подобным заболеваниям можно отнести аутоиммунный тиреоидит — поражение щитовидной железы, диабет I типа, витилиго и многие другие.

Для лечения витилиго используются:

витаминно-минеральные комплексы;

ферменты;

антидепрессанты;

гормональная терапия;

«шлифовка» кожи и другие методы коррекции.

К лечению этого заболевания не стоит подходить односторонне. Оно требует медицинского наблюдения. Сложность заключается в выявлении сопутствующих патологий, которые зачастую проявляют себя не сразу.

Важно не заниматься самолечением и вовремя обратиться за медицинской помощью. Прием любых лекарственных средств должен проходить под контролем врача. Только после лабораторных исследований и выявления дефицитных состояний специалист сможет подобрать дозировку и способ приема какого-либо препарата.

При этом следует отметить, что витилиго не является инфекционным заболеванием, от человека к человеку оно не передается.

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