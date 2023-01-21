Почему из-за стресса снижается либидо и как его вернуть?

«Зажечь» былое желание не так сложно.

«Устал(а), давай не сегодня». Что для многих — систематическая отговорка, то для специалиста — тревожный симптом. Как понять, что отсутствие секса становится тревожным звоночком, разбираемся вместе с health-коучем Любовью Сотниковой.

В чем причина снижения либидо

Еще до того, как вам диагностирован гормональный сбой или другие нарушения в организме, заподозрить неладное можно по либидо. Вернее, по его снижению. Тут анекдоты про головную боль становятся несмешными. Когда «не хочется», вообще не до шуток. Ведь только здоровому организму инстинкты дают сигнал о продолжении рода. Если же организм истощен, отсутствие влечения будет защитной реакцией и способом сберечь ресурсы до «лучших времен».

Кроме низкого либидо, беспокойство должны вызывать сухость слизистых, боль и/или дискомфорт во время секса. Это не «особенность» женщины, а сигнал о том, что организму нужна помощь.

Медициной выявлено множество причин снижения сексуального желания. Нарушение сна и питания, продолжительное отсутствие отдыха, дефицит витаминов и микроэлементов, прием определенных лекарственных препаратов, слабость мышц тазового дна и опущение органов. Это неполный список причин. Но у всех — общий «знаменатель». Это стресс.

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Как стресс влияет на сексуальное желание

Сам по себе стресс — естественное состояние для любого живого существа. Опасным для здоровья он становится на хронической стадии. Когда справиться с накопленным стрессом не удается, организм дает сбой. И тут не до секса. Почему так?

Дело вот в чем. Строительный материал, из которого образуются половые гормоны — прегненолон, — расходуется в числе прочих на стрессовый ответ. Бытовой пример: осталось немного муки. Вы можете приготовить из нее блинчики себе или партнеру. Ваша половинка много работала, устала, хочется его (ее) вкусно покормить. А вы решаете, что и без блинчиков обойдетесь. Так условно и происходит обкрадывание половых гормонов — тестостерона, эстрогена, прогестерона в пользу стрессового — кортизола.

Что делать

Стресс с нами ежедневно. Изменения погоды, недосып, незакрытые рабочие задачи и даже боль в спине — все это разновидности стресс-факторов. Но у кого-то при похожих ситуациях сексуальная жизнь не утихает, а у кого-то уходит на второй план.

Так происходит, потому что во втором случае человек в силу разных причин не справляется со стрессом, снижается адаптация к стресс-факторам. Это может привести к синдрому истощения надпочечников, по-простому — синдрому хронической усталости, когда снижается энергия организма в принципе.

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Зачастую женщины с низким либидо описывают свою жизнь так: «Кручусь, как белка в колесе, на себя времени нет». Или: «Ощущаю себя загнанной в угол: постоянная апатия, тревога». Это разные стадии проявления защитной реакции. Во втором случае организм входит в режим «энергосбережения» и экономит силы в ожидании наступления «лучших времен».

Но темп современной жизни, особенно в крупных городах, сам по себе стрессогенен.

То есть «лучших времен» можно и не дождаться! Быстрая смена событий или, наоборот, тревожная неопределенность заставляют работать на пределе эндокринные системы. Первый шаг к восстановлению либидо — научиться управлять стрессом.

Возвращаем контроль

Как бы кому-то ни хотелось получить волшебную таблетку, восстановление либидо стоит начать с тривиального распорядка дня. Но начинать планирование важно не со списка задач, а с планирования отдыха — приемов пищи, перерывов в работе, досуга. Как минимум два часа в день необходимо выделить на себя, желательно — не отвлекаясь на телефон.

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Что мы едим, так себя и чувствуем. Кто-то ищет средства-афродизиаки, но чаще всего ими оказываются самые обычные продукты с высоким содержанием полезных жиров — рыба, яйца, орехи. У жиров важнейшая роль в формировании строительных материалов для половых гормонов, дисбаланс которых и вызывает проблемы с либидо. Стоит включать в рацион различную зелень, орехи, семена, специи, ферментированные продукты — квашеную капусту и несладкую кисломолочку. Разнообразие в питании полезно для микробиоты кишечника, благодаря которой восстанавливается местный иммунитет и уходит дискомфорт.

Параллельный прием нутриентов может ускорить процесс восстановления. Однако добавки стоит подбирать индивидуально с помощью специалиста. Снижение либидо не обязательно говорит о снижении уровня какого-либо витамина, но как правило дефициты копятся из-за хронического стресса. А стресс, как мы помним, основная причина отсутствия сексуального желания.

Восполнять дефициты стоит только под контролем врача и/или специалиста — healt-коуча, нутрициолога.

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Включаем хитрость

Желание можно повысить, тренируя свои зеркальные нейроны. Когда человеку хорошо, он улыбается. Плохо — грустит. Если же натянуть улыбку, когда нет настроения, то оно начнет подниматься.

То же самое с либидо. Можно устроить романтическую атмосферу, зажечь свечи, поглаживающими движениями нанести масло на тело, отвлечься от тревожных мыслей — практика, работающая по принципу улыбки. Делаем выводы и освобождаем вечер.