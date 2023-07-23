3 причины не делать операции летом

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Одни летом планируют путешествия, другие активно решают проблемы со здоровьем из-за обострившихся проблем или появившегося свободного времени в отпуске. Когда речь идет о хирургическом вмешательстве, нужно быть особенно щепитильным. Какие операции не стоит проводить летом, рассказал врач, пластический хирург Юрий Цой.
Если речь идет о плановой операции, лучше не делать ее летом. На то есть причины:
в жару вероятность инфекционных осложнений выше;
летом сложно избежать прямого солнечного излучения (например, после операции по удалению родинок на лице);
высокие температуры негативно влияют на общее состояние и самочувствие даже здоровых людей, не говоря уже о тех, у кого имеются заболевания, например, связанные с сердцем и сосудами.
Поэтому даже небольшое хирургическое вмешательство летом может оказаться опасным.
К конкретным операциям, как таковым, противопоказаний нет, если не считать удаление родинок и новообразований на открытых участках, например, на лице. Поскольку скрыть их от прямых солнечных лучей будет непросто. Во всех прочих случаях противопоказания определяются:
общим состоянием пациента;
наличием сердечно-сосудистых заболеваний;
сложностью заболевания, требующего хирургического вмешательства;
оценкой угрозы жизни.
Но если есть возможность переждать, то лучше отказаться от операции в летнее время.
В период, когда поднимается высокая температура воздуха, не рекомендуется проводить операции на теле, в которых задействовано более шести зон. Например, липосакция с липофилингом, бодилифт. При таких оперативных вмешательствах во время реабилитации нужно носить компрессионное белье или бандаж. Кроме того, заживление самих рубцов, которые располагаются в проекции естественных складок, может проходить медленнее.Юрий ЦойПластический хирург
В экстренных случаях, когда речь идет о жизни и смерти, например, приступ аппендицита, может потребоваться хирургическое вмешательство. Такие операции проводят в любое время года и даже суток. Сохранение жизни всегда в приоритете.
Оперативные вмешательства, связанные с эстетической коррекцией области лица (эндоскопические подтяжки, SMS-омоложение, платизмопластика, ринопластика, блефаропластика, периорбитопластика, хейлопластика), области груди (маммопластика и мастопексия) и абдоминопластика (если объем небольшой) можно проводить в любое удобное время. Срок реабилитации от этого не изменится.Юрий ЦойПластический хирург
Лучшее время года для проведения операций — осень. По нескольким причинам:
уже не так жарко;
после лета организм насытился витаминами и минералами, солнцем, отдохнул и накопил сил — перенести операцию и восстановиться ему будет легче.
Поэтому, выбирая время для плановых хирургических вмешательств, ориентируйтесь на осень.
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