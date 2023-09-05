Заправлять кровать с утра вредно, и вот почему

С раннего возраста нас учат: как только проснулся — заправь кровать. Этот утренний ритуал помогает отойти ото сна и настроиться на новый день.

Однако такая, казалось бы, безобидная привычка может привести к проблемам со здоровьем. Почему не стоит заправлять кровать сразу после пробуждения, расскажем в сегодняшней статье.

Почему не стоит заправлять кровать после сна

Все дело в том, что в каждой постели живут пылевые клещи. Эти микроскопические существа питаются омертвевшими клетками человеческой кожи. По утрам их насчитывается более миллиона на постельном белье.

Идеальная среда для жизни и размножения пылевых клещей — влажность выше 55% и температура воздуха около +25 градусов по Цельсию. Когда человек лежит в кровати, закутанный в одеяло, он создает самые комфортные условия для пылевых клещей. И если застилать кровать сразу после пробуждения, клещи продолжат в ней размножаться.

Однако надо понимать, что пылевые клещи обитают не только в кровати и постельном белье, но еще и в ковровых покрытиях с натуральным ворсом, в обивке диванов, кресел, стульев; в мягких игрушках, в шторах, на пыльных книжных полках, в мешке для сбора пыли в пылесосе и т. д.

Чем опасны пылевые клещи

Сами по себе пылевые клещи не опасны. Вред приносят отходы их жизнедеятельности. Они оставляют после себя фекалии, которые содержат пищеварительные энзимы (белки Der f1 и Der p1). Энзимы разрушают клетки человеческой кожи. Это приводит к тому, что иммунная система начинает реагировать на них как на аллерген и провоцировать аллергическую реакцию, особенно если человек к ней генетически предрасположен.

Как избавиться от пылевых клещей

Решить проблему с пылевыми клещами может регулярная стирка постельного белья при высокой температуре воды, а после — тщательная сушка и глажка.

Кроме этого, пылевые клещи боятся свежего воздуха, солнечного света и сухости. Поэтому после пробуждения рекомендуется застилать постель не сразу, а дать ей немного «подышать». Еще лучше выносить постельное белье на балкон и проветривать на свежем воздухе.

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